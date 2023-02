Μελίνα Νικολαΐδη: Το δυνατό μήνυμα με αφορμή την κατακραυγή του νέου μουσικού βίντεο του Σαμ Σμιθ

Το νέο μουσικό βίντεο του Σαμ Σμιθ έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις σχετικά με το περιεχόμενό του, αλλά και με ουσιαστικότερα ζητήματα, όπως η διαφορετικότητα, με τη Μελίνα Νικολαΐδη να δίνει το δικό της μήνυμα.

Με αφορμή το νέο βιντεοκλίπ «I’m Not Here To Make Friends» του Σαμ Σμιθ (Sam Smith), η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη έκανε μία ανάρτηση στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της διαφορετικότητας.

Η 19χρονη Μελίνα κοινοποίησε μία εικόνα από τον λογαριασμό Feminist και ένα στιγμιότυπο από το βιντεοκλίπ του Βρετανού καλλιτέχνη, υιοθετώντας ένα από τα quote που τη συνόδευαν. «To να είσαι χοντρός και queer είναι ήδη μη αποδεκτό αλλά ο Sam Smith, που είναι χοντρός, queer και χαρούμενος, είναι αυτό που εξωθεί τους ανθρώπους στα άκρα. To να βλέπεις κάποιον να ζει την καλύτερή του ζωή αντιπροσωπεύοντας συγχρόνως μία ταυτότητα που η κοινωνία κρίνει ως λανθασμένη, προκαλεί μόνο όσους είναι μίζεροι με τους εαυτούς τους» έγραψε.

Ο Σαμ Σμιθ δεν ήρθε εδώ για να κάνει φίλους

Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης, επέστρεψε με νέα δουλειά, εστιάζοντας σ’ ένα βίντεο κλιπ με κυρίαρχο το σεξουαλικό στοιχείο. Ντυμένος με εντυπωσιακά πολύχρωμα και φανταχτερά ρούχα από τον σχεδιαστή Christian Cowan, o non bonary τραγουδιστής αρνείται να περιοριστεί σε κοινωνικά στερεότυπα. Το βίντεο, που γυρίστηκε μέσα στο κάστρο Hampton Court Palace του βασιλιά Ερρίκου Ή στο East Molesey του Ηνωμένου Βασιλείου, σε σκηνοθεσία Tanu Muino, ο Σάμο Σμιθ χορεύει πάνω σ’ ένα πιάνο, αμάξι και λικνίζεται πάνω σ’ έναν πολυέλαιο, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται πλέον να τον αγνοήσει κανείς.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Σαμ Σμιθ στην τηλεόπτική εκπομπή του Graham Norton, περιέγραψε για το τραγούδι: «Πηγα σ’ ένα ραντεβού μ’ έναν τύπο και αυτός απλά ήθελε να με κάνει φίλο του. Οι άνθρωποι με κάνουν φίλο τους σε πολλά ραντεβού μου. Την επόμενη μέρα μπήκα στο στούντιο και είπα: “Το βαρέθηκα αυτό. Έχω αρκετούς φίλους. Δεν χρειάζομαι άλλους”. Και έτσι το τραγούδι αυτό μιλάει γι’ αυτό».

Πηγή: ethnos.gr