Η selfie της Τζόρτζια Μελόνι με τον Τζοακίνο Αμίκο, πρόσωπο που σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο υποθέσεων με αναφορές στη μαφία, πυροδότησε αντιδράσεις στον ιταλικό Τύπο και νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα. Η φωτογραφία, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τραβήχτηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2019 σε εκδήλωση του κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας στο ξενοδοχείο Marriott του Μιλάνου.

Σύμφωνα με το Fanpage, ο Αμίκο φέρεται να είχε στο παρελθόν επαφές με πρόσωπα του οργανωμένου εγκλήματος και να είχε αναλάβει ρόλο διασύνδεσης ανάμεσα σε ισχυρές μορφές διαφορετικών μαφιόζικων οργανώσεων. Το ίδιο μέσο αναφέρει ότι, όταν είχε τραβηχτεί η φωτογραφία με τη Μελόνι, είχε ήδη συλληφθεί για απάτη και εγκληματική δράση, χωρίς όμως να έχει ακόμη ξεκινήσει εις βάρος του έρευνα ειδικά για μαφιόζικη δράση. Στην παρούσα φάση, σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, συνεργάζεται με τη δικαιοσύνη και δηλώνει πως έχει αποφασίσει να αλλάξει ζωή.

Che ci fa l’uomo che ha fatto sedere allo stesso tavolo i referenti milanesi di Matteo Messina Denaro, i capi delle locali lombarde della ‘ndrangheta e il clan di Michele ‘o pazzo, il capomafia più potente della Capitale, in foto con Giorgia Meloni?

Il 2 febbraio del 2019… pic.twitter.com/YFsoHrUmBl — Report (@reportrai3) April 7, 2026

Η απάντηση της Μελόνι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αντέδρασε έντονα στα δημοσιεύματα, υποστηρίζοντας ότι όποιος ασκεί πολιτική και βρίσκεται συνεχώς ανάμεσα στον κόσμο έχει φωτογραφηθεί αμέτρητες φορές με πολίτες που ζητούν απλώς μια selfie. Παράλληλα, επέμεινε ότι η προσωπική και πολιτική της στάση απέναντι σε όλες τις μαφίες είναι «κρυστάλλινη», με συνέπεια και διάρκεια στον χρόνο.

Η Μελόνι ανέφερε ακόμη ότι δεν έχει επιτεθεί σε άλλους πολιτικούς όταν βρέθηκαν σε παρόμοια θέση και κατηγόρησε μέρος των μέσων ενημέρωσης ότι επιχειρεί να ρίξει «λάσπη στον ανεμιστήρα» για να εξυπηρετηθούν κομματικά συμφέροντα. Όπως υποστήριξε, δεν πρόκειται για δημοσιογραφία αλλά για καθαρά πολιτική επίθεση.

Πώς προέκυψε η υπόθεση

Η υπόθεση ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά τη δημοσίευση της φωτογραφίας από ιταλικά μέσα, ανάμεσά τους το Fanpage και το Rai News, τα οποία συνέδεσαν την εικόνα του 2019 με τον σημερινό ρόλο του Αμίκο στις δικαστικές εξελίξεις. Η χρονική απόσταση από τη λήψη της φωτογραφίας βρίσκεται στο επίκεντρο της υπερασπιστικής γραμμής της ιταλικής κυβέρνησης, η οποία τονίζει ουσιαστικά ότι μια δημόσια selfie εκείνης της περιόδου δεν μπορεί να εκληφθεί ως ένδειξη πολιτικής ή προσωπικής σχέσης.

