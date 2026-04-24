Ως λύση ανάγκης προβάλλει στον ορίζοντα η επιστροφή στο εκλογικό προσκήνιο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Το ερώτημα είναι εάν πρωτίστως ο ίδιος, και ακολούθως όσοι τον βλέπουν ως λύση της επόμενης μέρας, έχουν διαγνώσει σωστά την κατάσταση, ώστε να εισέλθουν δυναμικά στον χώρο και κυρίως να εκμεταλλευτούν τη στασιμότητα των άλλων της αντιπολίτευσης.

Οι μέχρι στιγμής κινήσεις, οι οποίες έγιναν από μεμονωμένες πρωτοβουλίες, δεν μαρτυρούν ότι υπάρχει αντίληψη της κατάστασης. Τίποτα οργανωμένο με τα χαρακτηριστικά ενός αξιόμαχου κινήματος το οποίο έρχεται να διεκδικήσει την εξουσία, δεν έχουμε καταγράψει μέχρι σήμερα.

