Μενδώνη για τη Μέλπω Ζαρόκωστα: «Ερμηνεύτρια μεγάλης γκάμας με ευρύ διαμέτρημα και διακριτό αποτύπωμα»

Η υπουργός Πολιτισμού εξέφρασε θλίψη για την απώλεια της πολυτάλαντης ηθοποιού,

16 Ιαν. 2026 15:37
Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο της Μέλπως Ζαρόκωστα, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 16 Ιανουαρίου 2026, σε ηλικία 92-93 ετών.

Η Μέλπω Ζαρόκωστα διέγραψε μακρά και γόνιμη πορεία στον χώρο της τέχνης, ξεκινώντας την καριέρα της στην Αυστραλία, όπου σπούδασε υποκριτική και ερμήνευσε απαιτητικούς ρόλους κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του θεάτρου της ελληνικής παροικίας.

Μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα το 1958, συνεργάστηκε με τον θίασο του Λάμπρου Κωνσταντάρα και καθιερώθηκε τόσο στο θέατρο όσο και στον ελληνικό κινηματογράφο, όπου έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο ευρύ κοινό μέσω ταινιών όπως το «Το Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο» και άλλες κλασικές παραγωγές των δεκαετιών 1960-1970. Συνέχισε με επιλεκτικές εμφανίσεις στην τηλεόραση, ενώ δεν περιορίστηκε στην υποκριτική: Ασχολήθηκε συστηματικά με τη μετάφραση, τη διασκευή έργων για θέατρο, ραδιόφωνο και τηλεόραση, καθώς και με τη συγγραφή θεατρικών κειμένων.

Η Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε την Ζαρόκωστα «ερμηνεύτρια μεγάλης γκάμας, ευρύτατου διαμετρήματος και διακριτού αποτυπώματος», που τίμησε επάξια κάθε ρόλο. Τόνισε την αφοσίωσή της στην Τέχνη, την πολύπλευρη ενασχόλησή της και τη διακριτική, σεμνή παρουσία της, που της χάρισε την εκτίμηση και την αγάπη των συναδέλφων της, μακριά από την περιττή προβολή.

Στη δήλωσή της, η υπουργός εξέφρασε ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της εκλιπούσης.

