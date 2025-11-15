Μενδώνη και Φωτήλας στην πλατεία Γεωργίου: Τα ιστορικά σιντριβάνια της Πάτρας αποκτούν νέα λάμψη- Αυτοψία στο έργο ΦΩΤΟ

Πριν από τα σημερινά εγκαίνια του αναστηλωμένου Ρωμαϊκού Ωδείου, η Λίνα Μενδώνη και ο Ιάσονας Φωτήλας βρέθηκαν στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, όπου ενημερώθηκαν για την πορεία των έργων συντήρησης των ιστορικών σιντριβανιών και των φανοστατών της.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, που έχει την πλήρη αρμοδιότητα καθώς τα σιντριβάνια αποτελούν κηρυγμένα μνημεία του Νεότερου Πολιτισμού, έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει τη μελέτη της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου.

Το έργο, για το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σχετικός διαγωνισμός, αφορά το άνω σιντριβάνι της πλατείας και πέντε από τους ιστορικούς φανοστάτες, επίσης χαρακτηρισμένους ως μνημεία. Οι επεμβάσεις αφορούν τη συντήρηση των μεταλλικών στοιχείων και του περιστυλίου, ενώ το υδραυλικό, ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό σκέλος παραμένει στην ευθύνη του Δήμου Πατρέων, ο οποίος θα πρέπει να προχωρήσει σε αναβάθμιση και επαναλειτουργία των σιντριβανιών.

Η στρατηγική αυτή επιλογή του ΥΠΠΟΑ, όπως επισημαίνεται, σχετίζεται τόσο με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία που απαιτούν τέτοιου είδους έργα, όσο και με οικονομικούς περιορισμούς, αφού το διαθέσιμο κονδύλι δεν επαρκεί για να καλύψει ταυτόχρονα όλα τα στάδια.

Με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης, θα ακολουθήσει νέος διαγωνισμός για τη συντήρηση και του δεύτερου σιντριβανιού, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του εμβληματικού δημόσιου χώρου της Πάτρας.

