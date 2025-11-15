Μενδώνη και Φωτήλας στην πλατεία Γεωργίου: Τα ιστορικά σιντριβάνια της Πάτρας αποκτούν νέα λάμψη- Αυτοψία στο έργο ΦΩΤΟ

Στην καρδιά της Πάτρας βρέθηκαν το πρωί του Σαββάτου η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, προκειμένου να επιθεωρήσουν τα έργα αποκατάστασης των δύο ιστορικών σιντριβανιών της πλατείας Γεωργίου, που έχουν χαρακτηριστεί μνημεία του νεότερου πολιτισμού.

Μενδώνη και Φωτήλας στην πλατεία Γεωργίου: Τα ιστορικά σιντριβάνια της Πάτρας αποκτούν νέα λάμψη- Αυτοψία στο έργο ΦΩΤΟ
15 Νοέ. 2025 22:03
Pelop News

Πριν από τα σημερινά εγκαίνια του αναστηλωμένου Ρωμαϊκού Ωδείου, η Λίνα Μενδώνη και ο Ιάσονας Φωτήλας βρέθηκαν στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, όπου ενημερώθηκαν για την πορεία των έργων συντήρησης των ιστορικών σιντριβανιών και των φανοστατών της.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, που έχει την πλήρη αρμοδιότητα καθώς τα σιντριβάνια αποτελούν κηρυγμένα μνημεία του Νεότερου Πολιτισμού, έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει τη μελέτη της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου.

Μενδώνη και Φωτήλας στην πλατεία Γεωργίου: Τα ιστορικά σιντριβάνια της Πάτρας αποκτούν νέα λάμψη- Αυτοψία στο έργο ΦΩΤΟ

Μενδώνη και Φωτήλας στην πλατεία Γεωργίου: Τα ιστορικά σιντριβάνια της Πάτρας αποκτούν νέα λάμψη- Αυτοψία στο έργο ΦΩΤΟ

Το έργο, για το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σχετικός διαγωνισμός, αφορά το άνω σιντριβάνι της πλατείας και πέντε από τους ιστορικούς φανοστάτες, επίσης χαρακτηρισμένους ως μνημεία. Οι επεμβάσεις αφορούν τη συντήρηση των μεταλλικών στοιχείων και του περιστυλίου, ενώ το υδραυλικό, ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό σκέλος παραμένει στην ευθύνη του Δήμου Πατρέων, ο οποίος θα πρέπει να προχωρήσει σε αναβάθμιση και επαναλειτουργία των σιντριβανιών.

Μενδώνη και Φωτήλας στην πλατεία Γεωργίου: Τα ιστορικά σιντριβάνια της Πάτρας αποκτούν νέα λάμψη- Αυτοψία στο έργο ΦΩΤΟ

Μενδώνη και Φωτήλας στην πλατεία Γεωργίου: Τα ιστορικά σιντριβάνια της Πάτρας αποκτούν νέα λάμψη- Αυτοψία στο έργο ΦΩΤΟ

Η στρατηγική αυτή επιλογή του ΥΠΠΟΑ, όπως επισημαίνεται, σχετίζεται τόσο με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία που απαιτούν τέτοιου είδους έργα, όσο και με οικονομικούς περιορισμούς, αφού το διαθέσιμο κονδύλι δεν επαρκεί για να καλύψει ταυτόχρονα όλα τα στάδια.

Με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης, θα ακολουθήσει νέος διαγωνισμός για τη συντήρηση και του δεύτερου σιντριβανιού, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του εμβληματικού δημόσιου χώρου της Πάτρας.

Μενδώνη και Φωτήλας στην πλατεία Γεωργίου: Τα ιστορικά σιντριβάνια της Πάτρας αποκτούν νέα λάμψη- Αυτοψία στο έργο ΦΩΤΟ

Μενδώνη και Φωτήλας στην πλατεία Γεωργίου: Τα ιστορικά σιντριβάνια της Πάτρας αποκτούν νέα λάμψη- Αυτοψία στο έργο ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:03 Μενδώνη και Φωτήλας στην πλατεία Γεωργίου: Τα ιστορικά σιντριβάνια της Πάτρας αποκτούν νέα λάμψη- Αυτοψία στο έργο ΦΩΤΟ
22:00 Πούτιν – Νετανιάχου σε απευθείας γραμμή: Στο τραπέζι Γάζα, εκεχειρία και ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
21:48 «Ο πόνος έγινε φλόγα μέσα μου»: Ο Πάνος Ρούτσι συγκλόνισε στο Πολυτεχνείο μιλώντας για τον γιο του, Ντένις, και τα Τέμπη
21:36 Μυστήριο στη Μαγνησία: 40 μέρες αγνοείται 72χρονος Αυστριακός τουρίστας – Βρέθηκε το αυτοκίνητό του σε δύσβατη περιοχή
21:29 Επιστροφή στις νίκες για τον Ερμή
21:24 «Φορτίο» από Ισπανία: 353 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν σε νταλίκα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας
21:12 Ο Προμηθέας 2014 μεγάλο διπλό με Εσπερο
21:12 Οργή για το «κυνήγι της Πεντέλης»: Φιλοζωικές καταγγέλλουν μαζική θανάτωση αγριόχοιρων δίπλα σε κατοικημένες περιοχές
21:00 Σαρώνει η «Κλαούντια» την Πορτογαλία: Νεκροί, τραυματίες και χάος από την τροπική καταιγίδα
20:52 Πρώτη καταδίκη με τον νέο νόμο για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: Εννέα μήνες με αναστολή στα 23 μέλη του Ρουβίκωνα
20:48 Απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα λόγω επίσκεψης Ζελένσκι – Αυξημένα μέτρα ασφαλείας
20:44 Η Ολυμπιάδα καθάρισε με «τρίποντο» το Παγκράτι
20:36 Φρίκη σε οίκο ευγηρίας: Η 89χρονη κυρία Μαρία πέθανε μετά από άγρια κακοποίηση – «Η γιαγιά θα ζούσε 100%», λέει ο εγγονός της ΒΙΝΤΕΟ
20:28 Ανδρικόπουλος: «Μας στοίχισαν κάποια λάθη στο τέλος»
20:24 Άνοιξη στα μέσα Νοέμβρη: Ζέστη, αφρικανική σκόνη και ήλιος την Κυριακή
20:24 Το σκυλί που “έριξε” το πούλμαν: 14 τραυματίες στο Βελεστίνο – Ο οδηγός απέφυγε το ζώο και βγήκε από τον δρόμο
20:12 Νέα υπόθεση βίας ανηλίκων στον Εύοσμο: Έξι κορίτσια επιτέθηκαν και κατέγραψαν τον ξυλοδαρμό δύο 13χρονων
20:00 Συνέντευξη με την Τεχνητή Νοημοσύνη: «Είμαι το αποτύπωμα του ανθρώπου πάνω στο μηχάνημα»
19:48 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Μου έσκαβε τον λάκκο» – Οι βαριές καταγγελίες κατά της Έλενας Χριστοπούλου για πλαστογραφία και υπεξαίρεση
19:36 ΗΠΑ και Ισραήλ σχεδιάζουν νέο «χάρτη» για τη Γάζα: Πράσινη ζώνη υπό στρατιωτικό έλεγχο και κόκκινη ζώνη για τους Παλαιστίνιους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ