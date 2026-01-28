Μενεγάκη: Η κόρη της, Βαλέρια Λάτσιου, έγινε 18 ετών

Ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή για την Ελένη Μενεγάκη που εκτός από μία επιτυχημένη επαγγελματίας είναι – πάνω απ’ όλα – μία στοργική μητέρα.

Όπως αποκάλυψε η γνωστή παρουσιάστρια, μέσω του Instagram, το απόγευμα της Τετάρτης (28.01.2026) η πρωτότοκη κόρη της, Βαλέρια Λάτσιου έγινε 18 ετών. Μάλιστα, η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε εκτός από τρυφερές δημόσιες ευχές και μερικές σπάνιες φωτογραφίες της νεαρή κοπέλας.

Όπως φαίνεται, η Βαλέρια Λάτσιου μοιάζει εξαιρετικά στη διάσημη μητέρα της. Τα περισσότερα χαρακτηριστικά του προσώπου της, όπως τα μάτια και τα χείλη είναι σχεδόν ίδια με της Ελένης Μενεγάκη, ενώ το κορίτσι έχει στοιχεία και από τον πατέρα του, Γιάννη Λάτσιου.

«Το μωράκι αυτό το κράτησα για πρώτη φορά στην αγκαλιά μου πριν 18 χρόνια ακριβώς…

Σήμερα είναι μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια και χαρά!

Χρόνια πολλά Βαλέρια. Σ’ αγαπώ περισσότερο από όσο χωράνε οι λέξεις, η μαμά σου», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στην ανάρτησή της

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

Αμέσως κάτω από την ανάρτησή της, φίλοι και πρώην συνεργάτες της παρουσιάστριας έσπευσαν να στείλουν τις ευχές τους. Ανάμεσά τους ήταν η Κατερίνα Ζαρίφη, ο Τάσος Τεργιάκης, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου, η Καίτη Φίνου, η Ρούλα Ρέβη και η αγαπημένη της κουμπάρα, Νατάσα Θεοδωρίδου.

Σημειώνεται ότι την Κυριακή (30.11.2025) ο γιος της Ελένης Μενεγάκη και μεγαλύτερος αδελφός της Βαλέριας, ο Άγγελος Λάτσιος έγινε 23 ετών και η μητέρα του είχε κάνει μία ξεχωριστή ανάρτηση και για εκείνον.

