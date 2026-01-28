Καίτη Γαρμπή για Διονύση Σχοινά: Η συνεργασία μας είναι ό,τι καλύτερο έχω ζήσει

Ως την πιο ξεχωριστή εμπειρία στην καριέρα της χαρακτήρισε η Καίτη Γαρμπή τη συνεργασία της με τον σύζυγό της, Διονύση Σχοινά.

Το ζευγάρι εμφανίζεται σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας και σε κοινές δηλώσεις που έκαναν στο «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, η τραγουδίστρια σχολίασε για την επαγγελματική τους συνύπαρξη: «Η συνεργασία με τον Διονύση είναι ό,τι καλύτερο έχω ζήσει μέχρι τώρα, στα χρόνια που δουλεύω».

Στη συνέχεια, η Καίτη Γαρμπή πρόσθεσε ότι η απόφαση που πήρε πρόσφατα να ακυρώσει εμφάνισή της για λόγους υγείας, ήταν δύσκολη. Παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να αφήσει στη θέση της τον σύζυγό της, εξήγησε ότι δεν τη θεώρησε σωστή κίνηση: «Το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει ήταν που ακύρωσα τις εμφανίσεις μου, απλά εδώ έχω συμπαράσταση. Θα μπορούσε ο Διονύσης να πάει μόνος του, αλλά αυτό δεν θα ήταν σωστό. Γιατί εγώ πραγματικά πέρασα πάρα πολύ άσχημα, με πολύ υψηλό πυρετό, με πολύ βήχα, δεν έβγαινε φωνή και καθίσαμε στο σπίτι» με τον τραγουδιστή να προσθέτει: «Η Καίτη Γαρμπή για να μην πάει στο μαγαζί, σημαίνει ότι δεν μπορούσε να σηκωθεί».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



