Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: «Δεν έφταιγε ο Γιαζίτσι, την ευθύνη έχει ο προπονητής»

Με τον Ολυμπιακό να είναι από νωρίς πίσω στο σκορ με δύο γκολ, ο Μεντιλίμπαρ έκανε αλλαγή από το πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αλλά εξήγησε στις δηλώσεις του ότι δεν είχε αυτή να κάνει με την απόδοση του Γιαζίτσι.

Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: «Δεν έφταιγε ο Γιαζίτσι, την ευθύνη έχει ο προπονητής»
14 Ιαν. 2026 21:24
Pelop News

Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ μετά την ήττα με 2-0 στο ντέρμπι των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να εξηγεί μετά το ματς και την αλλαγή του Γιαζίτσι στο πρώτο ημίχρονο.

Με τον Ολυμπιακό να είναι από νωρίς πίσω στο σκορ με δύο γκολ, ο Μεντιλίμπαρ έκανε αλλαγή από το πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αλλά εξήγησε στις δηλώσεις του ότι δεν είχε αυτή να κάνει με την απόδοση του Γιαζίτσι.

Οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ
“Ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς, σε όλο τον αγώνα. Μας είχαν κλείσει αρκετά καλά, δεν μας επέτρεψαν να τους απειλήσουμε. Οι καλές μας επιθέσεις ήρθαν στα τελευταία λεπτά. Είχαν την υπεροχή σε όλα τα σημεία του αγώνα”.

Για τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ στο πρώτο τέταρτο του αγώνα: “Σε κανένα σημείο, σε κανένα λεπτό του παιχνιδιού δεν ήμασταν καλύτεροι. Επομένως τα γκολ μπήκαν νωρίς. Όμως σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού θα μπορούσαν εκείνοι να μας βλάψουν και όχι εμείς εκείνους. Κάναμε πολλά λάθη και θα μπορούσαμε να δεχθούμε κι άλλα γκολ”.

Για την αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο: “Δεν έφταιγε ο Γιαζίτσι σήμερα. Έγινε η αλλαγή, αλλά δεν άλλαξε η εικόνα μας. Την ευθύνη την έχει ο προπονητής γιατί δεν έβαλε την ομάδα έτοιμη να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο. Την ευθύνη δεν την έχει ένας παίκτης, την έχει ο προπονητής”.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:32 Προκλητικός ο Μεντβέντεφ: Αν οι ΗΠΑ πάρουν τη Γροιλανδία, στην Ευρώπη θα τα κάνουν πάνω τους
21:24 Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: «Δεν έφταιγε ο Γιαζίτσι, την ευθύνη έχει ο προπονητής»
21:16 Το Ιράν απειλεί ανοικτά τον Τραμπ: Αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα χάσει το στόχο
21:08 Καμία δήλωση μετά τη συνάντηση της αντιπροσωπείας Δανίας-Γροιλανδίας με Βανς και Ρούμπιο
21:00 Αντώνης Σκιαθάς στα Αραβικά: Νέα διάκριση για τον ποιητή και συνέντευξη στο περιοδικό «Hamzat Wasl».
20:51 Ξενικά η πλατφόρμα για μείωση ΕΝΦΙΑ σε ασφαλισμένες κατοικίες – Όλες οι προϋποθέσεις για το 2026
20:42 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-2: «Έκλεισε» εισιτήριο για τα ημιτελικά από το 15′ ο Δικέφαλος του Βορρά
20:34 Γάζα: Ο Γουίτκοφ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ
20:26 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Σκιές Ισχύος
20:18 «Ναι, θα είμαι ξανά υποψήφιος Δήμαρχος το 2028» – Mήνυμα Σβόλη στην κοπή πίτας της «Πάτρα Ενωμένη»
20:10 Λαμία: Μπουνιές μεταξύ μαθητών σε σχολείο με εμπλοκή και εξωσχολικών
20:02 Αχαΐα: «Μπλόκο» και στις κρίσεις της ΕΛΑΣ – Τουλάχιστον μια 20άδα θα κριθεί προσεχώς
19:54 Ιράν: Τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις
19:40 ΑΕΚ-ΟΦΗ 0-1: «Πεντοζάλι» στη Νέα Φιλαδέλφεια και πρόκριση για τους Κρητικούς
19:32 Reuters: Ο Τραμπ ετοιμάζει χτύπημα κατά του Ιράν στις επόμενες 24 ώρες
19:24 Θεσσαλονίκη: Αναβολή στη δίκη γιατρού και φυσικοθεραπευτή που κατηγορούνται για θανάτους ασθενών με σκλήρυνση
19:16 Πυροσβεστική: Νέος Συντονιστής Επιχειρήσεων σε Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Νήσους ο Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Γόντικας
19:08 Σταθερό το ποσοστό ανεργίας παγκοσμίως το 2026, αλλά με έλλειμμα ποιοτικών θέσεων εργασίας
19:00 Γυναίκα, μόνη, προβάλλεται..!
18:49 Ανοίγει από αύριο το πρωί η Περιμετρική Πατρών – Βήμα πίσω από τους αγρότες ενόψει διαλόγου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ