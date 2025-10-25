Μεντιλίμπαρ: «Να εκμεταλλευτούμε το πλεονέκτημα της έδρας κόντρα στην ΑΕΚ»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην «Cosmote TV» τόσο για το σπουδαίο ραντεβού όσο και για την ήττα από την Μπαρτσελόνα στο Champions League.

25 Οκτ. 2025 16:51
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην «Cosmote TV» τόσο για το σπουδαίο ραντεβού όσο και για την ήττα από την Μπαρτσελόνα στο Champions League.

Για το πώς είναι η ομάδα μετά από όσα έγιναν στην Βαρκελώνη: «Δεν είναι μόνο το τελευταίο παιχνίδι. Δεν είναι το καλύτερο το τελευταίο διάστημα. Είναι τέσσερα παιχνίδια οπού καταφέραμε να κερδίσουμε μόνο το ένα. Στη Βαρκελώνη έγιναν πολλά πράγματα. Μέχρι, περίπου, το 60ο λεπτό καταφέραμε να αγωνιστούμε. Στη συνέχεια με όσα έγιναν δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Όπως και να χει όμως, ότι και να έγινε, όταν δέχεσαι έξι γκολ δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς».

Για το αν είναι καλό που έρχεται σύντομα ένα σημαντικό παιχνίδι: «Ναι είναι σημαντικό και ακόμα πιο σημαντικό είναι να έρθει γρήγορα το επόμενο παιχνίδι. Να μην έχεις χρόνο να σκέφτεσαι το προηγούμενο. Επομένως τώρα είναι καλό που έχουμε γρήγορα ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι είναι στην έδρα μας και αυτό μας δίνει αυτοπεποίθηση, γιατί μπροστά στον κόσμο μας κάνουμε καλές εμφανίσεις και κερδίζουμε. Είναι σημαντικό να είναι καλά όλη η ομάδα για να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι».

Για το αήττητο σερί που τρέχει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο του: «Κάτι λέει αυτό το σερί. Λέει πως είμαστε πολύ δυνατοί όταν παίζουμε στην έδρα μας. Είναι σημαντικό και δείχνει πως έχουμε μια επιπλέον δύναμη που παίρνουμε από τον κόσμο μας. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως θα κερδίσεις το παιχνίδι χωρίς να παίξεις. Πρέπει να παίξεις, να είσαι δυνατός και καλός. Ναι έχουμε ένα πλεονέκτημα παίζοντας στην έδρα μας, αλλά αυτό θα πρέπει να το δείξουμε και στο γήπεδο».

Για το ματς με την ΑΕΚ: «Η πορεία της ΑΕΚ από την αρχή της χρονιάς έως τώρα είναι ανομοιόμορφη. Έχασαν το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος, στη συνέχεια κέρδισαν ένα σημαντικό παιχνίδι που φαντάζομαι τους έχει φτιάξει την διάθεση για να έρθουν να παίξουν με μας. Ωστόσο και αυτοί αλλά και εμείς κερδίζουμε περισσότερα παιχνίδια από όσα χάνουμε. Ο αντίπαλος είναι μια καλή ομάδα και δυνατή. Σίγουρα θέλουν να μας κερδίσουν και έχουν μεγάλο κίνητρο παίζοντας απέναντι μας. Δεν περιμένω τίποτα λιγότερο από ένα δύσκολο παιχνίδι».
Πηγή:www.gazzetta.gr
