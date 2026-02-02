Μεντβέντεφ: «Ο κόσμος γίνεται πολύ επικίνδυνος»

Ο κόσμος γίνεται πολύ επικίνδυνος, αλλά η Ρωσία δεν θέλει να συρθεί σε μια παγκόσμια σύρραξη, δήλωσε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

Η ρωσική εισβολή το 2022 στην Ουκρανία προκάλεσε τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση ανάμεσα στη Δύση και στη Μόσχα μετά τον Ψυχρό Πόλεμο παρότι οι απεσταλμένοι του προέδρου Τραμπ προσπαθούν να διαπραγματευτούν ένα τέλος στον πόλεμο με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές.

Ο Μεντβέντεφ εξήρε τον Τραμπ και χαρακτήρισε ενθαρρυντικό στοιχείο την επανέναρξη των επαφών με την Ουάσινγκτον, ενώ είπε ότι η Δύση έχει επανειλημμένως αγνοήσει τα ρωσικά συμφέροντα.

«Η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη. Το όριο ανοχής στον πόνο μειώνεται», δήλωσε στο Reuters, το TASS και τον Ρώσο πολεμικό μπλόγκερ WarGonzo σε συνέντευξή του που παραχώρησε στην κατοικία του έξω από τη Μόσχα. «Δεν ενδιαφερόμαστε για μια παγκόσμια σύρραξη. Δεν είμαστε τρελοί. Το έχουμε πει εκατό φορές. Ποιός χρειάζεται μια παγκόσμια σύρραξη; Δυστυχώς όμως, μια παγκόσμια σύγκρουση δεν μπορεί να αποκλειστεί», είπε ο ίδιος.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει τον τελευταίο λόγο για τη ρωσική πολιτική, παρότι ο Μεντβέντεφ εκπροσωπεί τις σκληροπυρηνικές θέσεις εντός της ρωσικής ελίτ, σύμφωνα με ξένους διπλωμάτες.

Μια γελοιογραφία στον τοίχο του δωματίου όπου δόθηκε η συνέντευξη δείχνει τον Μεντβέντεφ, έναν πρώην δικηγόρο που κατάγεται από τη γενέτειρα του Πούτιν, την Αγία Πετρούπολη, να σημαδεύει με οπλοπολυβόλο Ευρωπαίους ηγέτες.

Η Μόσχα δεν θα δεχθεί την ανάπτυξη ΝΑΤΟϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Η πρόταση ευρωπαϊκών δυνάμεων να αναπτυχθούν ΝΑΤΟϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία στο πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας και μιας ειρηνευτικής συμφωνίας είναι απαράδεκτη, σύμφωνα με τη Ρωσία, δήλωσε εξάλλου ο Μεντβέντεφ.

«Για ποιού είδους εγγύηση μπορούμε να μιλάμε, αν στρατιωτικές δυνάμεις από εχθρικές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ αναπτυχθούν στο έδαφος μιας τέτοιας χώρας», διερωτήθηκε στη συνέντευξή του.

Ο Μεντβέντεφ είπε ότι οι όροι της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχουν αλλάξει από το 2024 που ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τους ανακοίνωσε σε ομιλία του στο υπουργείο Εξωτερικών.

«Ιστορίες τρόμου» οι δυτικοί ισχυρισμοί για ρωσική απειλή στη Γροιλανδία

Αναφορικά με τους δυτικούς ισχυρισμούς περί ρωσικής ή κινεζικής απειλής απέναντι στη Γροιλανδία, ο Μεντβέντεφ σχολίασε ότι πρόκειται για ψευδείς «ιστορίες τρόμου» που έχουν κατασκευαστεί από δυτικούς ηγέτες για να δικαιολογήσουν την ίδια τη συμπεριφορά τους.

