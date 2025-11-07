Μέριλαντ: Υποπτο δέμα σε στρατιωτική βάση, στο νοσοκομείο υπάλληλοι

Στο νοσοκομείο μετά από αδιαθεσία όσοι άνοιξαν τον φάκελο που περιείχε λευκή σκόνη αγνώστου προέλευσης, που εστάλη στη στρατιωτική μονάδα στο Μέριλαντ.

07 Νοέ. 2025 8:56
Pelop News

Στη στρατιωτική βάση Joint Base Andrews στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, σήμανε συναγερμός το απόγευμα της Πέμπτης 6/11/2025, όταν υπάλληλοι άνοιξαν ένα ύποπτο δέμα που περιείχε λευκή σκόνη, με αποτέλεσμα να αισθανθούν αδιαθεσία και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της βάσης, ένα από τα κτήρια εκκενώθηκε προληπτικά όταν ένας υπάλληλος εντόπισε το ύποπτο πακέτο. «Ως προληπτικό μέτρο, το κτήριο και το συνδεόμενο κτήριο εκκενώθηκαν, δημιουργήθηκε περίμετρος ασφαλείας και στο σημείο έσπευσαν ομάδες πρώτων ανταποκριτών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Στο σημείο έφτασε άμεσα η ειδική ομάδα HAZMAT, η οποία προχώρησε σε αρχικούς ελέγχους για επικίνδυνες ουσίες. Τα πρώτα αποτελέσματα δεν έδειξαν την ύπαρξη κάποιου επικίνδυνου υλικού, ωστόσο η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη. Η ομάδα αποχώρησε αργά το βράδυ της Πέμπτης, αφού ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο ελέγχων.

Πηγές που επικαλείται το CNN ανέφεραν ότι μέσα στο πακέτο υπήρχε λευκή σκόνη άγνωστης προέλευσης, καθώς και πολιτικό προπαγανδιστικό υλικό, το οποίο εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε σε τμήμα του κτηρίου όπου στεγάζεται το Air National Guard Readiness Center, το οποίο παραμένει κλειστό.

Η Joint Base Andrews, που βρίσκεται λίγο έξω από την Ουάσιγκτον, αποτελεί τη στρατιωτική βάση μέσω της οποίας μετακινούνται τακτικά υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, όπως ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και μέλη του υπουργικού συμβουλίου.
