«Μέσα» η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, ο Απόλλων στην Κέρκυρα, εκτός έδρας ο Προμηθέας 2014
Δυνατά παιχνίδια περιλαμβάνει η 3η αγωνιστική της National League 1
Με την 3η αγωνιστική συνεχίζεται σήμερα η National League 1. Η ΑΕ Γλαύκου θα παίξει στην Πάτρα με τη Σαρωνίδα, ενώ εκτός έδρας θα αγωνιστούν Απόλλων και Προμηθέας 2014.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές:
Τ. Βογιατζής 17.00 Πανελευσνιακός-Έσπερος Ανστασόπουλος-Πετράκης Ι.-Κουτσοδήμος (Ζώης)
Κρύα Ιτέων 17.00 ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου-Σαρωνίδα Κωνσταντινίδου-Νάστος-Διαμαντής (Πίγκας)
Διστόμου 17.00 Εθνικός Λιβαδειάς-Προμηθέας 2014 Αργυρούδης-Καλογερόπουλος-Ραπτογιάννης (Χριστοδούλου)
Κέρκυρας 17.00 Ιόνιος-Απόλλων Τούσης-Ελ Ανύ-Θεοδοσόπουλος (Μιχαλόπουλος)
Μετς 19.00 Παγκράτι-Ν. ΚηφισιάςΒαγγάλης-Κονταξάκης-Σπυρλιδάκης (Γιαλιάς)
Αγ. Δημητρίου (Ν) 17.00 Κρόνος Αγ. Δημητρίου-Έσπερος ΓΣ Λαμίας Αναστασίου-Οικονόμου Ι.-Ρώτας (Γκόγκας)
