«Μέσα» η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, ο Απόλλων στην Κέρκυρα, εκτός έδρας ο Προμηθέας 2014

Δυνατά παιχνίδια περιλαμβάνει η 3η αγωνιστική της National League 1

18 Οκτ. 2025 15:39
Pelop News

Με την 3η αγωνιστική συνεχίζεται σήμερα η National League 1. Η ΑΕ Γλαύκου θα παίξει στην Πάτρα με τη Σαρωνίδα, ενώ εκτός έδρας θα αγωνιστούν Απόλλων και Προμηθέας 2014.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές:

Τ. Βογιατζής 17.00 Πανελευσνιακός-Έσπερος Ανστασόπουλος-Πετράκης Ι.-Κουτσοδήμος (Ζώης)

Κρύα Ιτέων 17.00 ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου-Σαρωνίδα Κωνσταντινίδου-Νάστος-Διαμαντής (Πίγκας)

Διστόμου 17.00 Εθνικός Λιβαδειάς-Προμηθέας 2014 Αργυρούδης-Καλογερόπουλος-Ραπτογιάννης (Χριστοδούλου)

Κέρκυρας 17.00 Ιόνιος-Απόλλων Τούσης-Ελ Ανύ-Θεοδοσόπουλος (Μιχαλόπουλος)

Μετς 19.00 Παγκράτι-Ν. ΚηφισιάςΒαγγάλης-Κονταξάκης-Σπυρλιδάκης (Γιαλιάς)

Αγ. Δημητρίου (Ν) 17.00 Κρόνος Αγ. Δημητρίου-Έσπερος ΓΣ Λαμίας Αναστασίου-Οικονόμου Ι.-Ρώτας (Γκόγκας)
