Μέσα ο Νιλικίνα, αυτόν αναγκάστηκε ο Μπαρτζώκας να αφήσει εκτός 8άδας στην Ελλάδα

Όπως αναμενόταν ο Ολυμπιακός παρέδωσε τη λίστα με τους 8 ξένους του στον ΕΣΑΚΕ, με τον Κίναν Έβανς να είναι αυτός που μένει εκτός ελληνικού πρωταθλήματος.

Εκτός έμεινε ο Κίναν Έβανς, ο οποίος ακόμα δεν έχει ξεπεράσει 100% τον τραυματισμό του. Αντίθετα, μέσα είναι ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού, Φρανκ Νιλικίνα.

Η 8άδα των ξένων του Ολυμπιακού: Φουρνιέ, Νιλικίνα, Λι, Ουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, ΜακΚίσικ, Χολ.

