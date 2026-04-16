Μεσαρά: Υπόθεση θρίλερ με τον θάνατο του 49χρονου προέδρου

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ανέλαβε την υπόθεση θανάτου του προέδρου τοπικού συμβουλίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Ο 49χονος από τη Μεσσαρά, πατέρας ενός κοριτσιού, είχε τραυματιστεί στο κεφάλι, υπό άγνωστες συνθήκες, και το χτύπημα αυτό στο πίσω μέρος της κεφαλής του, ήταν αυτό που απέβη μοιραίο για τη ζωή του.

Μάλιστα τη συγκεκριμένη υπόθεση, μέχρι και σήμερα χειριζόταν το Α.Τ. Φαιστού, ενώ τώρα τις έρευνες, σύμφωνα με το cretalive αναλαμβάνει πλέον η Ασφάλεια Ηρακλείου που αναμένεται από αύριο κιόλας να ξεκινήσει τον δικό της κύκλο ερευνών με κλιμάκιο της υπηρεσίας να αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή.

Η διαδρομή του

Τη μοιραία μέρα, ο 49χρονος Αλέξανδρος Δασκαλάκης έφυγε από το σπίτι του με το μηχανάκι προκειμένου να αγοράσει καφέδες και σάντουιτς για να τα πάει στον εργάτη στο χωράφι. Οι κάμερες της περιοχής τον έχουν καταγράψει στις 11:23 το πρωί να βγαίνει από καφέ κρατώντας μια τσάντα ενώ υπάρχει και κατάθεση της ιδιοκτήτριας που επιβεβαιώνει ότι πράγματι είχε αγοράσει καφέδες. Άλλη κάμερα, τον δείχνει στις 11:30 να επιστρέφει στο σπίτι του με το μηχανάκι.

Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τι συνέβη το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, καθώς όπως αναφέρεται, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης δεν παρέδωσε τους καφέδες και τα σάντουιτς στον εργάτη, ενώ αυτά βρέθηκαν μέρες αργότερα πεταμένα στο δρόμο.

Λίγο μετά τις 11:30, ο 49χρονος επέστρεψε σπίτι του όπου και κάθισε στον καναπέ με την μύτη του να αιμορραγεί. Στην σύζυγό του ανέφερε ότι πονάει το κεφάλι του. Η κατάσταση του γρήγορα επιδεινώθηκε, έκανε εμετούς και κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και λόγω του σοβαρού χτυπήματος στο πίσω μέρος της κεφαλής, εισήχθη στο χειρουργείο και εν συνεχεία στη ΜΕΘ όπου και κατέληξε μετά από περίπου τρείς εβδομάδες, στις 22 Μαρτίου.

