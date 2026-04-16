Μεσαρά: Υπόθεση θρίλερ με τον θάνατο του 49χρονου προέδρου

Πατέρας ενός κοριτσιού, είχε τραυματιστεί στο κεφάλι, υπό άγνωστες συνθήκες, και το χτύπημα αυτό στο πίσω μέρος της κεφαλής του, ήταν αυτό που απέβη μοιραίο για τη ζωή του

16 Απρ. 2026 18:30
Pelop News

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Ηρακλείου,  ανέλαβε την υπόθεση θανάτου του προέδρου τοπικού συμβουλίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Ο 49χονος από τη Μεσσαρά, πατέρας ενός κοριτσιού, είχε τραυματιστεί στο κεφάλι, υπό άγνωστες συνθήκες, και το χτύπημα αυτό στο πίσω μέρος της κεφαλής του, ήταν αυτό που απέβη μοιραίο για τη ζωή του.

Όλα όσα κρύβουν οι κινήσεις του 23χρονου κατηγορούμενου για τον θάνατο της Μυρτούς

Μάλιστα τη συγκεκριμένη υπόθεση, μέχρι και σήμερα χειριζόταν το Α.Τ. Φαιστού, ενώ τώρα τις έρευνες, σύμφωνα με το cretalive αναλαμβάνει πλέον η Ασφάλεια Ηρακλείου που αναμένεται από αύριο κιόλας να ξεκινήσει τον δικό της κύκλο ερευνών με κλιμάκιο της υπηρεσίας να αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή.

Η διαδρομή του 

Τη μοιραία μέρα, ο 49χρονος Αλέξανδρος Δασκαλάκης έφυγε από το σπίτι του με το μηχανάκι προκειμένου να αγοράσει καφέδες και σάντουιτς για να τα πάει στον εργάτη στο χωράφι. Οι κάμερες της περιοχής τον έχουν καταγράψει στις 11:23 το πρωί να βγαίνει από καφέ κρατώντας μια τσάντα ενώ υπάρχει και κατάθεση της ιδιοκτήτριας που επιβεβαιώνει ότι πράγματι είχε αγοράσει καφέδες. Άλλη κάμερα, τον δείχνει στις 11:30 να επιστρέφει στο σπίτι του με το μηχανάκι.

Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τι συνέβη το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, καθώς όπως αναφέρεται, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης δεν παρέδωσε τους καφέδες και τα σάντουιτς στον εργάτη, ενώ αυτά βρέθηκαν μέρες αργότερα πεταμένα στο δρόμο.

Λίγο μετά τις 11:30, ο 49χρονος επέστρεψε σπίτι του όπου και κάθισε στον καναπέ με την μύτη του να αιμορραγεί. Στην σύζυγό του ανέφερε ότι πονάει το κεφάλι του. Η κατάσταση του γρήγορα επιδεινώθηκε, έκανε εμετούς και κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και λόγω του σοβαρού χτυπήματος στο πίσω μέρος της κεφαλής, εισήχθη στο χειρουργείο και εν συνεχεία στη ΜΕΘ όπου και κατέληξε μετά από περίπου τρείς εβδομάδες, στις 22 Μαρτίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:29 Βορίζια: Προπηλακισμοί στην εκκλησία τη Μ. Παρασκευή, φραστικό επεισόδιο την ώρα του Επιταφίου
21:21 Ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρος αν πρέπει να συνεχιστεί η παύση του πυρός με το Ιράν
21:06 Γιώργος Μυλωνάκης: Αγωνία συνεργατών και φίλων, στον Ευαγγελισμό σήμερα Μητσοτάκης, Δένδιας, Γεωργιάδης
20:49 Σελιανίτικα Αχαΐας: Συνελήφθη άνδρας που έκαιγε χόρτα με τη φωτιά να ξεφεύγει!
20:28 Πάτρα: Σύγκρουση αμαξοστοιχίας με σταθμευμένο αυτοκίνητο!
20:15 «Ο δημόσιος λόγος θυμίζει βόθρο. Τη Μυρτώ σκότωσε η χρήση κοκαΐνης και η έλλειψη ενημέρωσης»
20:02 Πάτρα: Υπόθεση με τους πυροβολισμούς στο Σούλι, ο ένας στη φυλακή και ο άλλος ελεύθερος
20:00 Πάτρα: Η Κύπρου κείται… μακράν – Εγκαταλελειμμένη η πλατεία της Αγυιάς ΦΩΤΟ
19:51 Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων με 5 τραυματίες σε τροχαίο στην Εθνική Λάρισας, ΒΙΝΤΕΟ, ΦΩΤΟ
19:41 Καιρός: Έρχονται λασποβροχές και πτώση της θερμοκρασίας
19:31 Νοσοκομείο Κεφαλονιάς: Διαψεύδει τις καταγγελίες για τα ΤΕΠ μετά τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς
19:21 Σε φάση υποχώρησης γρίπη και COVID, επιμένει ο RSV
19:11 Νέες αποκαλύψεις για τη 19χρονη: «Πάρε ένα κρασί ή τζιν να πιεις για να χαλαρώσεις»
19:00 Να συνεχιστούν οι μηνύσεις και αγωγές
18:56 Ο Τραμπ ανακοινώνει 10ήμερη εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο
18:50 Λιόλιος: «Οσο κι αν προσπαθήσουν να λασπολογήσουν, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω»
18:48 Λίβανος: Ο Τραμπ μίλησε με τον Αούν, ανοιχτό το ενδεχόμενο εκεχειρίας τις επόμενες ώρες
18:37 7 σημάδια αυτισμού μετά τα 40 που συχνά περνούν απαρατήρητα
18:30 Πάτρα – Παράπονο για τον δημοτικό φωτισμό: «Η Γούναρη έχει ανάγκη από πιο πολύ φως»
18:30 Μεσαρά: Υπόθεση θρίλερ με τον θάνατο του 49χρονου προέδρου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ