Όλα όσα κρύβουν οι κινήσεις του 23χρονου κατηγορούμενου για τον θάνατο της Μυρτούς

Όλη η Ελλάδα παρακολουθεί με μεγάλη αγωνία τη σοκαριστική υπόθεση θανάτου της Μυρτούς, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τρίτης (14.04.2026) έπειτα από πνευμονικό οίδημα που της προκάλεσε ανακοπή μετά από χρήση κοκαΐνης μέσα σε κατάλυμα Airbnb στην Κεφαλονιά.

Η Μυρτώ αποκάλυψε το φιάσκο του «μνημονίου των νεκρών»- Ακόμα και τρεις μήνες χρειάζονται για ιστολογικές εξετάσεις

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και αύριο Παρασκευή (17.04.2026) οι τρεις νεαροί συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιων του ανακριτή, οι οποίοι κατηγορούνταν για έκθεση ατόμου σε κίνδυνο, ωστόσο μετά τα νέα στοιχεία η κατηγορία αναβαθμίστηκε και μετατράπηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως. Ο λόγος για τον 23χρονο φίλο της Μυρτούς που την συνόδευσε στο κατάλυμα στην Κεφαλονιά το μοιραίο βράδυ, για τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα και φερόμενο dealer που τους προμήθευσε την κοκαΐνη, και τον 22χρονο με καταγωγή από την Αλβανία, που πήγε πιο μετά από τους υπόλοιπους στο Airbnb του Αργοστολίου.

Από την πλευρά τους οι τρεις κατηγορούμενοι αποποιούνται των ευθυνών και συνεχίζουν να «τα ρίχνουν» ο ένας στον άλλο. Στην κατάθεσή του, ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς ισχυρίστηκε ότι ήταν επιθυμία της 19χρονης να κλείσουν το συγκεκριμένο δωμάτιο προκειμένου να κάνουν χρήση ναρκωτικών, και πως αφού η κοπέλα κατέρρευσε εκείνος ήθελε να καλέσει ασθενοφόρο, αλλά ο 26χρονος και ο 22χρονος τον απέτρεψαν για να μην μπλέξουν.

Ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας και ο 22χρονος «δείχνουν» τον 23χρονο ως υπαίτιο της όλης υπόθεσης. «Ο γιος μου δεν εμπλέκεται πουθενά. Βγήκε απλά να βοηθήσει, δεν την ήξερε, ήταν με την κοπέλα του. Ούτε καν ξέρει πώς βρέθηκε εκεί ο 26χρονος αθλητής ο οποίος επίσης δεν φταίει. Πήγε να χαιρετήσει τον άλλον… τον 23χρονο. Τα παιδιά δεν έχουνε κάνει έγκλημα ποτέ. Ό,τι λένε, είναι ψέματα», υποστηρίζει η μητέρα του 22χρονου κατηγορούμενου.

Στην όλη ιστορία τραγικές φιγούρες της υπόθεσης, οι συντετριμμένοι γονείς της Μυρτούς, οι οποίοι αρνούνται όσα λέγονται για την 19χρονη ότι ζητούσε να κάνει χρήση ουσιών και απαιτούν να αποδοθεί δικαιοσύνη. «Το παιδί θα το πάει ο μπαμπάς μου αύριο, να παντρευτεί τον χάρο με νυφικό. Αντί να εστιάσουμε σε αυτό, είναι απάνθρωπο. Ευτυχώς υπάρχει και το βίντεο. Και λάθη να έγιναν, ό,τι και να έγινε το αποτέλεσμα είναι τραγικό. Όταν είσαι υπό την επήρεια ουσιών και αν έχεις περίεργο χαρακτήρα, δεν θα κάνεις και τα σωστά πράγματα. Σίγουρα είναι απάνθρωπο. Δεν θα βγάλω κακία επειδή είχε υαλουρονικό στα χείλη, δεν κρίνουμε ένα παιδί από το βάψιμο και τα ρούχα του. Κρίνουμε ότι αυτό το παιδί βρέθηκε πεταμένο και είναι νεκρό» ξέσπασε η ετεροθαλής αδερφή της Μυρτούς στο Live News.

Ο κενός χρόνος του 23χρονου

Υπενθυμίζεται ότι στα όσα κατέθεσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς, είπε ότι αφού ο 26χρονος και ο 22χρονος κατέβασαν από το κατάλυμα την 19χρονη για να την αφήσουν στην πλατεία και να την παραλάβει το ΕΚΑΒ, εκείνος έμεινε στο δωμάτιο για να μαζέψει το χώρο. Την ώρα που οι γιατροί προσπαθούσαν να κρατήσουν τη Μυρτώ στη ζωή, στις 5:14 το πρωί, ο 23χρονος έφυγε από το Airbnb έχοντας μαζί του το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αρχικά πήγε στο νοσοκομείο να το αφήσει στην ίδια, αλλά εκεί είδε τους γονείς της Μυρτούς και την αστυνομία, φοβήθηκε ότι θα μπλέξει και έφυγε από το σημείο. Στη συνέχεια, γύρω στις 6:30, πήγε σε κοντινή καφετέρια και άφησε εκεί το κινητό και ενημέρωσε τον ιδιοκτήτη ότι θα το πάρει μια κοπέλα πιο μετά. Μεγάλο ερώτημα έχει δημιουργηθεί στο τι μεσολάβησε μεταξύ 5:15 και 6:30, στον «κενό» αυτό χρόνο του 23χρονου.

Σύμφωνα με νέα μαρτυρία, ο 23χρονος αφού άφησε το κινητό τηλέφωνο της Μυρτούς σε καφέ, πήγε σε άλλη καφετέρια και ζήτησε να καλέσει ταξί. Φέρεται να ήθελε να διαφύγει από το νησί αμέσως μετά το σοκαριστικό περιστατικό με την Μυρτώ. Μιλώντας στο Live News, ο ιδιοκτήτης του δεύτερου μαγαζιού, αποκάλυψε: «Ήρθε κατά τις 06:10 και μου ζήτησε να του καλέσω ένα ταξί. Του είπα ότι μπορεί να πάει ο ίδιος να καλέσει ταξί με το σταθερό του μαγαζιού. Δεν το είχε ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου, αλλά προσπαθούσε να φανεί εντάξει σε εμένα. Μπορούσα να καταλάβω ότι ήταν ταραγμένος. Αν άκουσα καλά στο τηλέφωνο ζήτησε να πάει στον Πόρο».

Το «μυστήριο» με τον 66χρονο από την Πρέβεζα

Η νέα διάσταση που παίρνει η υπόθεση προκύπτει από την επικοινωνία της Μυρτούς με ένα άλλο πρόσωπο, όσο βρισκόταν στο δωμάτιο το μοιραίο βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μυρτώ πλήρωσε την διαμονή για ένα βράδυ στο Airbnb μέσω Iris, ενώ στην κατοχή της βρέθηκαν περίπου 8 ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Live News, η Μυρτώ μίλησε με έναν 66χρονο από τον οποίο ζήτησε 220 ευρώ, λέγοντάς του ότι είχε φύγει από το σπίτι και ότι θα έμενε στον δρόμο. Τον συγκεκριμένο 66χρονο τον σύστησε στην 19χρονη, ο 23χρονος φίλος της κοπέλας και κατηγορούμενος για τον θάνατό της. Ο 66χρονος από την πλευρά του υποστήριξε ότι δεν είχε γνωρίσει από κοντά τη Μυρτώ, αλλά την ήξερε μέσα από κοινή ομαδική συνομιλία σε εφαρμογή, στην οποία την είχε προσθέσει ο 23χρονος.

Μάλιστα, αφού η Μυρτώ κατάρρευσε μέσα στο δωμάτιο, μεταφέρθηκε από τον 26χρονο και τον 22χρονο και έφτασε στο νοσοκομείο, ο 23χρονος που βρισκόταν ακόμη στο Airbnb επικοινώνησε με τον ίδιο 66χρονο. Τότε τον ενημέρωσε ότι έχει στην κατοχή του το κινητό της Μυρτούς και δεν ξέρει τι να το κάνει, ρωτώντας τον για βοήθεια. Εκείνος του είπε να το δώσει στην οικογένεια της 19χρονης.

Λίγη ώρα μετά, ο 23χρονο επικοινώνησε ξανά με τον 66χρονο λέγοντάς του ότι είδε αστυνομία έξω από το νοσοκομείο και ότι φοβήθηκε, για αυτό άφησε το κινητό σε καφετέρια. Την επόμενη μέρα ο 66χρονος τον ρώτησε αν υπάρχει εξέλιξη με την κατάσταση της Μυρτούς, με τον 23χρονο να του απαντά πως είναι νεκρή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



