Η Μυρτώ αποκάλυψε το φιάσκο του «μνημονίου των νεκρών»- Ακόμα και τρεις μήνες χρειάζονται για ιστολογικές εξετάσεις

Ομολογούμε ότι ανακουφιστήκαμε όταν πριν από έναν χρόνο περίπου ανακοινώθηκε πομπωδώς ότι η υλοποίηση του μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στα υπουργεία Δικαιοσύνης και Υγείας, θα δώσει λύση στη διενέργεια παθολογοανατομικών (ιστολογικών) εξετάσεων σε όλη την Επικράτεια.

Ενα τεράστιο πρόβλημα, που ταλάνιζε τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, καθώς και τους συγγενείς θανόντων, υποθέσαμε ότι αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά.

Διαβάστε επίσης: Κεφαλονιά – Θάνατος 19χρονης Μυρτούς: Τι βρήκαν οι Αρχές στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, αίμα σε τοίχους και πετσέτες

ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ

Ομως αναρίθμητες ιστολογικές εξετάσεις επί μήνες και… χρόνια βρίσκονται στην αναμονή, διότι πολύ απλά αυτό το μνημόνιο συνεργασίας ναυάγησε και ως εκ τούτου παραμένουν ανοικτοί ιατροδικαστικοί φάκελοι, όπως και δικογραφίες ή άλλες νομικές διαδικασίες. Το χείριστο όλων είναι ότι οι συγγενείς θανόντων δεν παίρνουν απάντηση για τις αιτίες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους.

ΣΕ 2-3 ΜΗΝΕΣ

Η αποκάλυψη του φιάσκου οφείλεται στην 19χρονη Μυρτώ, η οποία εγκαταλείφθηκε από φίλους της μετά από χρήση κοκαΐνης σε μία πλατεία του Αργοστολίου και όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ήταν αργά…

Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ διερευνήσαμε πόσος χρόνος θα χρειαστεί μέχρις ότου εκδοθεί το πόρισμα για τις τοξικολογικές εξετάσεις. Λάβαμε αρμοδίως την απάντηση ότι θα σταλούν τα δείγματα στο εργαστήριο των Ιωαννίνων και θα δοθεί απάντηση μετά από 2-3 μήνες. Πάλι καλά…

Επιπροσθέτως, ρωτήσαμε πόσος χρόνος θα απαιτηθεί αν παραστεί ανάγκη να γίνουν και ιστολογικές εξετάσεις. Και τότε πέσαμε πάνω στο… φιάσκο. Αγνωστο πότε!

Διαβάστε επίσης: Κατεβάστε το δάχτυλο και βγάλτε τον σκασμό

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Πάτρα από το 2022 είναι σε καθεστώς αναστολής από το εργαστήριο του ΕΚΠΑ και αποστέλλει τα ιστολογικά δείγματα στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, το εκεί εργαστήριο παραμένει ανενεργό γιατί ο παθολογοανατόμος του, έχει παραιτηθεί. Βρήκε δουλειά αλλού. Στο δημόσιο νοσοκομείο «Αγιος Παύλος».

Συνεπώς, παρατηρείται πλήρης ακινησία και δεκάδες ιστολογικές εξετάσεις επί μήνες παραμένουν ανεκτέλεστες.

ΑΡΝΗΣΗ ΠΓΝΠ

Το τεράστιο πρόβλημα θα είχε φυσικά αντιμετωπιστεί αν ίσχυε το μνημόνιο συνεργασίας των υπουργείων Δικαιοσύνης-Υγείας. Αυτό το μνημόνιο προέβλεπε ότι θα μπορούσαν να γίνονται οι ιστολογικές εξετάσεις της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Πάτρας στο Παθολογοανατομικό εργαστήριο του ΠΓΝΠ και σ’ ένα ακόμα Κρατικό νοσοκομείο της Αθήνας. Για τις άλλες Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της χώρας είχαν ενταχθεί στο μνημόνιο, αντίστοιχα νοσοκομεία της πρωτεύουσας και της περιφέρειας.

Δυστυχώς, όμως, η συνεργασία δεν προχώρησε ποτέ, διότι όλα τα νοσοκομεία (προφανώς οι διοικήσεις και οι διευθυντές των εργαστηρίων) αρνήθηκαν να υλοποιήσουν το μνημόνιο, είτε διότι δεν είχαν… ενημερωθεί για την ύπαρξή του, είτε διότι τα εργαστήριά τους, λόγω φόρτου δικών τους περιστατικών, αδυνατούν να ανταποκριθούν σε πρόσθετες ιστολογικές εξετάσεις.

ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ;

Το ναυάγιο της συνεργασίας των δύο υπουργείων (η οποία προφανώς αποφασίστηκε σε υπηρεσιακό επίπεδο) είναι άγνωστο αν έχει υποπέσει στην αντίληψη των δύο υπουργών Γιώργου Φλωρίδη και Αδωνι Γεωργιάδη. Οπως και να έχει, η φαιδρά πορτοκαλέα στα μέρη μας ευδοκιμεί. Και ιδίως σε τόπους ωχαδερφισμού και αναλγησίας…

