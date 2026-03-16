Μέση Ανατολή: Επίθεση με drones στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι ΒΙΝΤΕΟ

Προσωρινή αναστολή των πτήσεων σημειώθηκε σήμερα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, μετά από περιστατικό με drone που προκάλεσε πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων κοντά στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η λειτουργία του αεροδρομίου ανεστάλη προληπτικά προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού. Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Περιορισμένο πρόγραμμα πτήσεων από την Emirates

Η αεροπορική εταιρεία Emirates ανακοίνωσε ότι θα λειτουργήσει με περιορισμένο πρόγραμμα πτήσεων μετά τις 10:00 το πρωί (06:00 GMT), επισημαίνοντας ότι ορισμένες πτήσεις από το σημερινό πρόγραμμα έχουν ακυρωθεί εξαιτίας του περιστατικού.

🔴 #AHORA | Irán golpeó el Aeropuerto Internacional de Dubái dicen las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos. pic.twitter.com/2spoyfk3W2 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) March 16, 2026

Εκτροπές πτήσεων σε άλλο αεροδρόμιο

Παράλληλα, η διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων του Ντουμπάι ανακοίνωσε ότι ορισμένες πτήσεις εκτρέπονται προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Αλ Μακτούμ στο Τζέμπελ Άλι, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του αεροδρομίου.

Ενεργοποίηση συστημάτων αεράμυνας

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ανταποκρίνονται σε εισερχόμενες απειλές πυραύλων και drones που προέρχονται από το Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ήχοι που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας οφείλονται στις αναχαιτίσεις βαλλιστικών πυραύλων από τα συστήματα αεράμυνας, καθώς και στις επιχειρήσεις μαχητικών αεροσκαφών που κατέρριψαν drones και περιφερόμενα πυρομαχικά.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ λαμβάνονται μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των αεροπορικών μεταφορών σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια του κόσμου

