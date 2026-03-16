Μέση Ανατολή: Επίθεση με drones στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι ΒΙΝΤΕΟ

16 Μαρ. 2026 8:22
Pelop News

Προσωρινή αναστολή των πτήσεων σημειώθηκε σήμερα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, μετά από περιστατικό με drone που προκάλεσε πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων κοντά στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η λειτουργία του αεροδρομίου ανεστάλη προληπτικά προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού. Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Περιορισμένο πρόγραμμα πτήσεων από την Emirates

Η αεροπορική εταιρεία Emirates ανακοίνωσε ότι θα λειτουργήσει με περιορισμένο πρόγραμμα πτήσεων μετά τις 10:00 το πρωί (06:00 GMT), επισημαίνοντας ότι ορισμένες πτήσεις από το σημερινό πρόγραμμα έχουν ακυρωθεί εξαιτίας του περιστατικού.

Εκτροπές πτήσεων σε άλλο αεροδρόμιο

Παράλληλα, η διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων του Ντουμπάι ανακοίνωσε ότι ορισμένες πτήσεις εκτρέπονται προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Αλ Μακτούμ στο Τζέμπελ Άλι, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του αεροδρομίου.

Ενεργοποίηση συστημάτων αεράμυνας

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ανταποκρίνονται σε εισερχόμενες απειλές πυραύλων και drones που προέρχονται από το Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ήχοι που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας οφείλονται στις αναχαιτίσεις βαλλιστικών πυραύλων από τα συστήματα αεράμυνας, καθώς και στις επιχειρήσεις μαχητικών αεροσκαφών που κατέρριψαν drones και περιφερόμενα πυρομαχικά.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ λαμβάνονται μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των αεροπορικών μεταφορών σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια του κόσμου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:55 Πάτρα: 24ωρη απεργία των ιδιοκτητών ταξί – «Χειρόφρενο» και στα σχολικά δρομολόγια
10:49 Κιμ Γιονγκ Ουν: Παρακολούθησε με την κόρη του δοκιμή πυραυλικών συστημάτων
10:48 Ο Παναγιώτης Μάργαρης έρχεται στην Πάτρα – Παρουσιάζει το νέο του μουσικό εγχείρημα «Μεσόγειος»
10:42 Λαμία: 27χρονη μητέρα τριών παιδιών σκοτώθηκε σε τροχαίο
10:39 Στενά του Ορμούζ: Χωρίς νέα επίθεση σε πλοίο για 72 ώρες, σε επιφυλακή οι ναυτικές δυνάμεις
10:35 Πότε καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα 2026 – Τι ποσό δικαιούνται οι εργαζόμενοι
10:34 Δημογλίδου για τη δολοφονία στην Καλαμαριά: «Αναζητείται ακόμη 1 άτομο, δεν έχουμε ξεκάθαρα την αιτία της επίθεσης»
10:27 Όσκαρ 2026: Οι 5 εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί
10:16 Πάτρα: Την Κυριακή 22 Μαρτίου η αναπαράσταση της Ορκωμοσίας Αγωνιστών του 1821
10:05 «Ασπίδα της Αμερικής»: Ο Ισημερινός περνά σε νέα φάση πολέμου κατά των καρτέλ
10:05 Χρ. Παναγιωτόπουλος: Την Κρήτη μεταμορφώνουν οι μεγάλες επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ
10:02 Θεσσαλονίκη: Συνέλαβαν 84χρονο που είχε καταδικαστεί σε ισόβια για 30 κιλά κάνναβης
9:57 Πάτρα: Την Πέμπτη η σύσκεψη για το τρένο – Πελετίδης «Να επικυρώσουμε τους σχεδιασμούς τους; Οχι, δεν πηγαίνουμε»
9:55 Τι έδειξαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ – Ποιοι δεν είδαν τη μείωση 50%
9:47 Όσκαρ 2026: Η Κασσάνδρα Κουλουκουντής έγραψε ιστορία με το πρώτο βραβείο Κάστινγκ
9:42 Πάτρα: Την Παρασκευή η πρώτη ορκωμοσία νεοσυλλέκτων μετά από χρόνια
9:36 Επίσημο: Ματαιώνονται οι αγώνες F1 σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία λόγω πολέμου
9:35 Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά στα νότια της Κρήτης
9:30 Axios: Στο τραπέζι για τον Τραμπ το σενάριο κατάληψης του νησιού Χαργκ
9:28 Πύργος: Σήμερα η κηδεία του 18χρονου Ασημάκη Διονυσόπουλου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
