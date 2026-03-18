Μέση Ανατολή: Ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικά πλοία στην Κασπία – Επιθέσεις Ιράν σε κράτη Κόλπου

Η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται περαιτέρω, με νέες εξελίξεις σε πολλαπλά μέτωπα μεταξύ Ισραήλ, Ιράν και κρατών του Κόλπου.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιδρομές κατά ιρανικών πλοίων στην Κασπία Θάλασσα. Οι αναφορές αναφέρουν ότι τα πλοία μετέφεραν στρατιωτικό υλικό και όπλα από τη Ρωσία προς το Ιράν, στο πλαίσιο ενίσχυσης των ιρανικών δυνατοτήτων εν μέσω του πολέμου.

Παράλληλα, το Ιράν ανέφερε επίθεση στο κοίτασμα South Pars (το μεγαλύτερο κοιτάσμα φυσικού αερίου παγκοσμίως, κοινό με το Κατάρ), χωρίς να αναφερθούν τραυματίες. Το Κατάρ χαρακτήρισε την επίθεση «επικίνδυνη και ανεύθυνη», ενώ η Ντόχα δήλωσε ότι η πρόσφατη ιρανική επίθεση στο συγκρότημα Ρας Λαφάν (κεντρική εγκατάσταση LNG) αποτελεί «άμεση απειλή για την εθνική ασφάλεια».

Στο Ιράν, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του υπουργού Πληροφοριών Εσμάιλ Χατίμπ σε νυχτερινή επιδρομή, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας. Το περιστατικό ακολουθεί τον θάνατο του κορυφαίου αξιωματούχου ασφαλείας Αλί Λαριτζάνι, με τον Ανώτατο Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να δηλώνει ότι «οι εγκληματίες θα πληρώσουν».

Το Ισραήλ συνέχισε επιθέσεις στη Βηρυτό και τον Νότιο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ, ενώ το Ιράν και οι σύμμαχοί του εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones σε Ισραήλ και κράτη του Κόλπου. Αναφέρθηκαν θάνατοι στο Ισραήλ, εκρήξεις και αναχαιτίσεις σε Ντουμπάι, Κατάρ, Κουβέιτ, Ιράκ, Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία κατέστρεψε πέντε drones κοντά σε ενεργειακή εγκατάσταση, ενώ τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα από θραύσματα στο Ριάντ.

Ο ιρανικός στρατός ανέφερε αναχαίτιση δύο drones τύπου Hermes πάνω από την Τεχεράνη. Μια νέα βαλλιστική επίθεση από Ιράν προς νότιο Ισραήλ φέρεται να έφερε κεφαλή διασποράς (cluster).

Οι κάτοικοι στο Ιράν ζουν υπό συνεχή φόβο, με μαρτυρίες να περιγράφουν την καθημερινότητα ως «παίξιμο με τη ζωή».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



