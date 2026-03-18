Νέο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, υπόσχεται εκδίκηση για τον θάνατο του Λαριτζανί

Τις υποψίες για την κατάσταση της υγείας του επιχείρησε να διασκεδάσει ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ο οποίος εμφανίστηκε την Τετάρτη με γραπτή δήλωση.

Ο Χαμενεΐ υποσχέθηκε εκδίκηση γι’ αυτούς που σκότωσαν τον Αλί Λαριτζανί και τον γιο του.

«Με βαθιά θλίψη έλαβα την οδυνηρή είδηση του μαρτυρικού θανάτου του Δρ. Αλί Λαριτζάνι, γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και εκπροσώπου του ηγέτη στο εν λόγω συμβούλιο, μαζί με τον αξιόλογο γιο του και ορισμένους από τους συνεργάτες του. Οι δολοφόνοι του θα πληρώσουν πολύ σύντομα για το αίμα του» αναφέρει μεταξύ άλλων.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, από την ημέρα θανάτου του πατέρα του, κατά την πρώτη ημέρα της κοινής επίθεσης ΗΠΑ και Ισραήλ, παραμένει άφαντος, ενώ υπάρχουν πολλά σενάρια και εικασίες για τη ζωή του, όπως και το αν ζει ή όχι.

ΕΠΛΗΞΑΝ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΑ

Την ίδια ώρα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε στον νότιο Λίβανο πέντε βενζινάδικα που ανήκουν σε μια εταιρεία ιδιοκτησίας της Χεζμπολάχ, οργάνωσης που στηρίζεται από το Ιράν.

Η ανακοίνωση συνοδεύεται από έναν χάρτη που δείχνει την τοποθεσία των πέντε βενζινάδικων, δύο εκ των οποίων βρίσκονται κοντά στα παράλια της Μεσογείου. Ο στρατός διευκρίνισε ότι ανήκαν στην εταιρεία Al-Amana και χτυπήθηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη.

Η Al-Amana ελέγχεται από τη Χεζμπολάχ και «είναι ένας οικονομικός θεσμός που στηρίζει τις στρατιωτικές δυνατότητες» της οργάνωσης, σύμφωνα πάντα με τον ισραηλινό στρατό. Η Χεζμπολάχ «λαμβάνει εκατομμύρια δολάρια» από την εταιρεία αυτή, για να χρηματοδοτεί τη στρατιωτική δράση της.

