Μέση Ανατολή: Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν, με παγκόσμια αγωνία και διπλωματικό παζάρι

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα, με την ένταση να κορυφώνεται και την διπλωματία να δίνει μάχη με τον χρόνο για να αποτρέψει μια γενικευμένη ανάφλεξη.

Το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές του κατά πυρηνικών και στρατιωτικών στόχων στο εσωτερικό του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απαντά με πυραυλικές επιθέσεις και drones κατά ισραηλινών περιοχών. Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) έχουν τεθεί σε πλήρη επιφυλακή, ενώ οι σειρήνες αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν ξημερώματα Παρασκευής σε αρκετές περιοχές μετά από νέο μπαράζ επιθέσεων από το Ιράν.

Πλήγματα σε ισραηλινό έδαφος

Ιρανικός πύραυλος έπληξε την πόλη Μπιρσίβα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολυκατοικίες και οχήματα, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Ταυτόχρονα, η ισραηλινή αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε τρία drones πάνω από τη Νεκρά Θάλασσα, ενώ πληροφορίες από το Τελ Αβίβ αναφέρουν επιθέσεις με χειροβομβίδα κοντά στην κατοικία του Νορβηγού πρέσβη.

Σφοδρές επιθέσεις στο Ιράν

Από την άλλη πλευρά, το Ιράν δέχτηκε εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές στο βιομηχανικό πάρκο Σεφιντρούντ, κοντά στην πόλη Ραστ. Κατοίκοι μιλούν για αλλεπάλληλες εκρήξεις και μεγάλη πυρκαγιά. Η Τεχεράνη έχει αποκόψει πλήρως την πρόσβαση στο διαδίκτυο, με συνέπεια να είναι άγνωστο το εύρος των ζημιών ή οι ανθρώπινες απώλειες.

Στρατιωτική αναδιάταξη των ΗΠΑ

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον έντασης, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν δεκάδες στρατιωτικά αεροσκάφη από τη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, πιθανόν για λόγους ασφαλείας. Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι η βάση έχει σχεδόν αδειάσει, ενώ πληροφορίες θέλουν και αμερικανικό αεροπλανοφόρο να κατευθύνεται προς την περιοχή.

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου αποφεύγουν να σχολιάσουν, ωστόσο ειδικοί αναφέρουν ότι η βάση βρίσκεται σε εξαιρετικά ευάλωτη θέση, μόλις 300 χιλιόμετρα από το Ιράν. Η αποχώρηση ερμηνεύεται ως προληπτικό μέτρο έναντι ενδεχόμενων ιρανικών πληγμάτων.

Τραμπ: Απόφαση εντός δύο εβδομάδων για στρατιωτική εμπλοκή

Το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ στον πόλεμο δεν έχει αποκλειστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανακοίνωσης του Λευκού Οίκου, ξεκαθάρισε ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα αποφασίσει αν θα συμμετάσχει στρατιωτικά στο πλευρό του Ισραήλ. Το μήνυμα αυτό συνοδεύεται από προειδοποιήσεις, αλλά και διπλωματικά ανοίγματα προς την Τεχεράνη για διαπραγματεύσεις.

Massive Strikes Hit Iranian Industrial Park After IDF Evacuation Warning

About an hour after the IDF issued an evacuation order for the Sefidrood Industrial Park near Kolesh Taleshan in northern Iran, residents reported heavy airstrikes, multiple secondary explosions, and a… pic.twitter.com/9eAaAGNVHF

— News is Dead (@newsisdead) June 20, 2025