Τουλάχιστον τρεις Αμερικανοί στρατιώτες νεκροί και πέντε σοβαρά τραυματίες από την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν

Μέση Ανατολή: Πανηγυρίζουν Τραμπ και Νετανιάχου για τις επιθέσεις, «Το Ιράν ζήτησε συνομιλίες»
01 Μαρ. 2026 18:38
Pelop News

Την περαιτέρω κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν προανήγγειλε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά από σύσκεψη με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς, τον αρχηγό των IDF, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, και τον επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα.

Σε δηλώσεις του από την οροφή του στρατιωτικού συγκροτήματος Kirya στο Τελ Αβίβ, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι «οι δυνάμεις μας πλήττουν πλέον την καρδιά της Τεχεράνης με αυξανόμενη ένταση και αυτό θα ενταθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες».

Παράλληλα, αναγνώρισε το βαρύ τίμημα από τα ιρανικά αντίποινα, κάνοντας λόγο για «δύσκολες και επώδυνες ημέρες», με αναφορά στα πολύνεκρα πλήγματα που σημειώθηκαν στο Τελ Αβίβ και στο Μπετ Σεμές.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Αντεπίθεση του Ιράν σε Ισραήλ, Κουβέιτ, ΗΑΕ με 13 νεκρούς

«Η καρδιά μου είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και, εκ μέρους όλων των πολιτών του Ισραήλ, εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», δήλωσε.

Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι 48 Ιρανοί ηγέτες έχουν σκοτωθεί στις συνεχιζόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της χώρας.

«Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία που έχουμε, 48 ηγέτες έχουν εξαφανιστεί με μία μόνο επίθεση” είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Θέλουν να μιλήσουν και έχω συμφωνήσει, οπότε θα μιλήσω μαζί τους. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Έπρεπε να είχαν δεχτεί πιο νωρίς αυτό που ήταν πολύ πρακτικό και εύκολο να γίνει. Περίμεναν πάρα πολύ».

Όταν ρωτήθηκε αν η συνομιλία με τους Ιρανούς θα γίνει σήμερα ή αύριο, απάντησε: «Δεν μπορώ να σας το πω». Σημείωσε επίσης ότι ορισμένοι από τους Ιρανούς που συμμετείχαν σε διαπραγματεύσεις τις τελευταίες εβδομάδες δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. «Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν φύγει. Κάποιοι από αυτούς με τους οποίους μιλούσαμε έχουν σκοτωθεί, γιατί αυτό ήταν ένα μεγάλο πλήγμα», είπε. «Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα, Μάικλ. Θα μπορούσαν να είχαν κλείσει συμφωνία. Άργησαν πολύ. Το έπαιξαν πολύ έξυπνοι.»

