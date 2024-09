Μέση Ανατολή: Σφυροκόπημα του Ισραήλ στη Βηρυτό – Δίχως έλεος η αιματοχυσία στον Λίβανο

Μια «κόλαση» δίχως τέλος επικρατεί στη Μέση Ανατολή, καθώς ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να επιτίθεται στη Βηρυτό, στοχεύοντας υψηλόβαθμα στελέχη της Χεζμπολάχ και ο κόσμος στον Λίβανο εγκαταλείπει τρομοκρατημένος τα σπίτια του.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα, λίγο πριν τις 7 απόγευμα, πως βομβαρδίζει τη Βηρυτό, με μια πηγή ασφαλείας να αναφέρει ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ANI) μετέδωσε πως το Ισραήλ ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα ένα νέο κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στον ανατολικό Λίβανο, σε συνέχεια μιας μέρας εντατικών βομβαρδισμών, που ήδη από το πρωί έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 274 ανθρώπους. Πρόκειται για τη φονικότερη ημέρα στον Λίβανο μετά τον εμφύλιο πόλεμο, όπου έχουν τραυματιστεί περισσότεροι από 1.000 ανθρώπους και έχουν εκτοπιστεί χιλιάδες οικογένειες, ενώ έχει προκληθεί και πανικός σε κατοίκους.

Το κρατικό πρακτορείο του Λιβάνου (ANI) μετέδωσε ότι η ισραηλινή αεροπορία πραγματοποίησε νέο κύμα επιδρομών στην κοιλάδα Μπεκάα στον ανατολικό Λίβανο νωρίς το βράδυ.

«Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι τρέπονται σε φυγή στον νότιο Λίβανο λόγω των ισραηλινών θηριωδιών», δήλωσε σήμερα στο Reuters ο λιβανέζος υπουργός, αρμόδιος για την αντιμετώπιση κρίσεων, Νάσερ Γιασίν.

«Οι επιδρομές του εχθρού είχαν στόχο τα υψώματα της οροσειράς του Αντιλιβάνου», τονίζεται σε ρεπορτάζ του «ΑΝΙ». Η οροσειρά δεσπόζει πάνω από την κοιλάδα Μπεκάα και πολλά χωριά σε αυτήν την περιοχή, όπου η Χεζμπολάχ έχει ισχυρή παρουσία και εγκαταστάσεις. Ο Αντιλίβανος είναι οροσειρά που εκτείνεται κυρίως στον Λίβανο, αλλά και στη Συρία και το Ισραήλ. Είναι παράλληλη στην Οροσειρά του Λιβάνου και βρίσκεται στα ανατολικά της.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) τόνισε ότι έπληξε περίπου 800 στόχους, που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Παράλληλα, ανέφερε πως η Χεζμπολάχ εκτόξευσε σήμερα περίπου 165 ρουκέτες από τον Λίβανο εναντίον του Ισραήλ. Οι περισσότερες από τις ρουκέτες στόχευαν περιοχές βαθιά στο βόρειο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Χάιφας. Τουλάχιστον 10 βλήματα μεγάλου βεληνεκούς εκτοξεύτηκαν προς οικισμούς της Δυτικής Όχθης, πάνω από 100 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο.

«Ο αριθμός των νεκρών από τις σημερινές επιθέσεις είναι ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί μέσα σε μία μέρα μετά το τέλος του 15ετούς εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο», δήλωσε λιβανέζος αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ένας υψηλόβαθμος ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12: «Ό,τι δεν καταλαβαίνει η Χεζμπολάχ με βία θα το καταλάβει με περισσότερη βία».

The Israeli military is saying it is now going to target the Lebanese capital Beirut, Reuters is reporting.@AliBunkallSKY explains to @SkyYaldaHakim what the situation is like in northern Israel as they have had rockets fired at them today.https://t.co/CKvYDjMHs2

📺 Sky 501 pic.twitter.com/JAn368dqKL

— Sky News (@SkyNews) September 23, 2024