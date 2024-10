Μέση Ανατολή: Στο χείλος του πολέμου, drones της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ, βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς σε Λίβανο και Γάζα, ενώ η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε νέα επίθεση με drones αυτή τη φορά κοντά στο Τελ Αβίβ. Και όλα αυτά την ώρα που τα σενάρια για εκεχειρία φαντάζουν μάλλον ουτοπικά και όλος ο κόσμος παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις κινήσεις του Ισραήλ και του Ιράν.

Στο Ισραήλ νέκρωσαν όλα για τη μεγάλη γιορτή Yom Kippur, όπου οι πιστοί νηστεύουν για 25 ώρες το φαΐ και το νερό, δεν οδηγούν κ.α. Κανείς απολύτως δεν δουλεύει εκτός από τις ζωτικές υπηρεσίες, νοσοκομεία, αστυνομία, στρατό και εκείνες με προσωπικό ασφάλειας. Η Χεζμπολάχ πραγματοποίησε επίθεση το βράδυ του Yom Kippur κοντά στο Ισραήλ.

Ένας οίκος ευγηρίας στην πόλη Χερτσλιά, βόρεια του Τελ Αβίβ, υπέστη σημαντικές ζημιές κατά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ισραηλινής εφημερίδας Yedioth Ahronoth. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, υπογραμμίζει.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο της περιοχής, λίγα λεπτά αφότου ήχησαν οι σειρήνες συναγερμού.

Ισραηλινά μαχητικά απογειώθηκαν και κατέρριψαν ένα drone, χωρίς να έχει διευκρινιστεί όμως για ποιον λόγο δεν κατέστη δυνατό να αναχαιτιστεί το δεύτερο.

A direct hit was reported in Herzliya, Tel Aviv, causing a power outage in the area, allegedly from a drone launched from Yemen. A nursing home sustained damage from shrapnel, which originated from Israel’s own interceptor missile. pic.twitter.com/Pu0Op4CMli

Στην ενημέρωση των IDF, υπογραμμίζεται ότι διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες επλήγη το κτίριο στην πόλη Χερτσλιά. Στο σημείο ξέσπασε πυρκαγιά, ενώ προκλήθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης σε συνοικίες της πόλης.

Βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 168 τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα του προηγούμενου 24ώρου σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

Οι αρχές του Λιβάνου κατέγραψαν 57 αεροπορικά πλήγματα σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα περισσότερα εκ των οποίων κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, στα νότια προάστια της Βηρυτού και στην κοιλάδα Μπεκάα (ανατολικά).

The strike in Beirut: now I hope that Wafik Safa’s family will wait to hear what happened to him, just like he made our families wait to hear what happened to their loved ones who were kidnapped and murdered. pic.twitter.com/boEPa61tcj

