Μέση Ανατολή: Σύροι πρόσφυγες σκοτώνονται στον Λίβανο ΒΙΝΤΕΟ

Πάνω από 100 Σύροι πρόσφυγες έχουν χάσει την ζωή τους από την έναρξη των μαζικών βομβαρδισμών του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου.

Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονταν 23 γυναίκες και 32 παιδιά, δήλωσαν σήμερα Σύροι ακτιβιστές.

Στο μεταξύ, ο Άλι Κούσας, ο δήμαρχος της λιβανέζικης πόλης Γιουνίν, δήλωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 23 Σύροι πρόσφυγες – στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά – σκοτώθηκαν στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας από ισραηλινό πλήγμα σε τριώροφο κτίριο. Σύμφωνα με τον Κούσας, ακόμη οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν.

The attacks in the Beqaa area

The Lebanese Al Mayadeen channel reports that 23 #Syrians were killed and dozens injured in an attack 👆 in the village of Younine in the Beqaa region of #Lebanon (the attached documentation from the village of Younine). (1/3) pic.twitter.com/oNfNv4aS4A

— Abu Ali Express English (@AbuAliEnglishB1) September 26, 2024