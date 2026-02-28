Μέση Ανατολή: Ισραήλ και ΗΠΑ χτυπούν το Ιράν – Η Τεχεράνη απειλεί τις αμερικανικές βάσεις – Εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Άμπου Ντάμπι και Κουβέιτ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

21.19 Ισραηλινά ΜΜΕ: Περίπου μία εβδομάδα θα κρατήσει η επίθεση κατά του Ιράν

Σύμφωνα με τον ισραηλινό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, οι υπουργοί ενημερώθηκαν ότι η αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση κατά του Ιράν έχει σχεδιαστεί να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα.

Ωστόσο, αν ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ σκοτωθεί, λέει το ίδιο ρεπορτάζ, αυτό θα μπορούσε να συντομεύσει την επιχείρηση, αν προκαλέσει την εξέγερση των Ιρανών κατά του καθεστώτος.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι παρέμειναν χθες το βράδυ στα σπίτια τους με τις οικογένειές τους για το σαββατιάτικο δείπνο, προκειμένου να μην δώσουν καμία ένδειξη στις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί επίθεση, σύμφωνα με το κανάλι.

21.15 CENTCOM: Αποκρούσαμε «εκατοντάδες επιθέσεις του Ιράν»

Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι οι δυνάμεις της απέκρουσαν με επιτυχία «εκατοντάδες» επιθέσεις με ιρανικά πυραύλους και drones σήμερα και ότι δεν έχουν αναφερθεί αμερικανικές απώλειες ή τραυματισμοί που σχετίζονται με τις μάχες.

Οι ζημιές στις αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις ήταν «ελάχιστες» και δεν επηρέασαν τις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, σημείωσε ότι η επιχείρηση αυτή, που ξεκίνησε σήμερα το πρωί, είχε ως στόχο «τις εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τις ιρανικές δυνατότητες αεροπορικής άμυνας, τις βάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drone, καθώς και τα στρατιωτικά αεροδρόμια».

«Τις πρώτες ώρες της επιχείρησης χρησιμοποιήθηκαν όπλα ακριβείας που εκτοξεύθηκαν από τον αέρα, τη γη και τη θάλασσα. Επιπλέον, η Task Force Scorpion Strike του CENTCOM χρησιμοποίησε για πρώτη φορά σε μάχη χαμηλού κόστους drone μιας χρήσης», προστέθηκε σε δήλωση.

21.05 Ο Μαμντάνι ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη, καταδικάζει τις επιθέσεις στο Ιράν

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι δήλωσε ότι η πόλη εφαρμόζει ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και καταδικάζει τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Οι σημερινές στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν — που πραγματοποιήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ — σηματοδοτούν μια καταστροφική κλιμάκωση σε έναν παράνομο πόλεμο επιθετικότητας», έγραψε στο X.

«Οι Αμερικανοί δεν το θέλουν αυτό», πρόσθεσε ο Μαμντάνι, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο την Πέμπτη. «Δεν θέλουν έναν άλλο πόλεμο με στόχο την αλλαγή του καθεστώτος. Θέλουν ανακούφιση από την κρίση της οικονομικής προσιτότητας. Θέλουν ειρήνη. Εστιάζω στο να διασφαλίσω ότι κάθε Νεοϋορκέζος είναι ασφαλής».

21.00 Λιμενικό Σώμα: Ενημέρωση ασφάλειας ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, τον Περσικό Κόλπο και την ευρύτερη περιοχή

Κατόπιν περαιτέρω κλιμάκωσης των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ενημερώνουν ότι, σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) και το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν εκπέμπουν μηνύματα δηλώνοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ κλείνουν μέχρι νεωτέρας.

Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφεται έντονη κινητικότητα ταχύπλοων στρατιωτικών λέμβων (skiffs) που επιτηρούν τη ναυτιλιακή κίνηση. Παράλληλα, το Υπουργείο Μεταφορών του Κατάρ καλεί τους πλοιοκτήτες να αναστείλουν προσωρινά τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΠΙΧ.) του Λιμενικού Σώματος απέστειλε νεότερη ενημέρωση προς τη ναυτιλιακή κοινότητα για τα ανωτέρω. Ο Θάλαμος Επιχειρήσεων παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας.

20.50 Κλειστά ως τη Δευτέρα τα σχολεία στο Ισραήλ

Τα ισραηλινά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μετά τη σημερινή κοινή επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες να διακόπτονται μέχρι τη Δευτέρα στις 8 μ.μ., ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας Γιοάβ Κις.

«Παρακαλώ να τηρείτε αυστηρά όλες τις οδηγίες και να ακολουθείτε τις επίσημες ενημερώσεις. Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή και κάθε οδηγία σώζει ζωές», λέει. «Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει προετοιμαστεί εκ των προτέρων για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και πολέμου και θα συνεχίσει να λειτουργεί με υπευθυνότητα και πλήρη ετοιμότητα, ανάλογα με τις εξελίξεις».

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Κνέσετ, Αμίρ Οχάνα, ανακοινώνει ότι όλες οι κοινοβουλευτικές δραστηριότητες θα διακοπούν αύριο, λόγω της κατάστασης ασφαλείας. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις συζητήσεις των επιτροπών και την προγραμματισμένη σύνοδο της ολομέλειας.

20.40 Μερτς: Η Γερμανία είναι προσηλωμένη στην ασφάλεια του Ισραήλ, δεν συμμετείχαμε στις επιθέσεις

Η Γερμανία είναι προσηλωμένη στην ασφάλεια του Ισραήλ, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, προσθέτοντας ότι «συντονίζεται στενά» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τους εταίρους στην περιοχή.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή και στην ασφάλεια του Ισραήλ», έγραψε στο X.

«Η Γερμανία καλεί το Ιράν να σταματήσει τις στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και άλλων εταίρων στην περιοχή», τονίζει ο Μερτς. «Η ηγεσία στην Τεχεράνη πρέπει να τερματίσει τη βία εναντίον του ίδιου του λαού της και να επιστρέψει σε μια διαπραγματευτική λύση».

Ο Μερτς ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία δεν έχει συμμετάσχει στις επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων.

20.30 Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος: Πάνω από 200 οι νεκροί, τουλάχιστον 747 οι τραυματίες

20.21 Επιβεβαιώνουν οι IDF ότι έβαλαν στο στόχαστρο Χαμενεΐ και Πεζεσκιάν

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι κοινές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις είχαν ως στόχο τοποθεσίες όπου βρίσκονταν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζeσκιάν, τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα αυτών των επιδρομών «δεν είναι ακόμη σαφή».

20.10 IDF: Οι πολίτες να βγουν από τα καταφύγια, αλλά να μείνουν σε επιφυλακή

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις λένε στους πολίτες πως μπορούν να βγουν από τα καταφύγια, αλλά να παραμείνουν κοντά σε αυτά.

20.00 Πρώην «τραμπική» βουλευτής καταδίκασε τα πλήγματα εναντίον του Ιράν

Η πρώην βουλευτής των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, πρώην φανατική υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ, καταδίκασε τα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν ως «προδοσία» του αμερικανού προέδρου έναντι της βάσης του, η οποία, σύμφωνα με την ίδια, τον είχε ψηφίσει για να βάλει τέλος στις επεμβάσεις στο εξωτερικό.

Η Γκριν, φυσιογνωμία της ριζοσπαστικής δεξιάς που παραιτήθηκε τον Ιανουάριο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων έπειτα από δημόσιο καβγά με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατήγγειλε σε μακροσκελές μήνυμά της στο X τα πλήγματα αυτά και το «ψέμα», σύμφωνα με την ίδια, ότι το Ιράν ήταν έτοιμο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

19.50 Γεραπετρίτης: Εγγυώμαστε την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών στη Μέση Ανατολή

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι από το πρωί η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συντονισμό με τη συμμετοχή των εταίρων μας, για κοινή γραμμή.

19.40 Ερντογάν: Οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκίνησαν μετά τις προκλήσεις του Νετανιάχου

Είμαστε βαθιά λυπημένοι και ανησυχούμε για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του γείτονά μας Ιράν, οι οποίες ξεκίνησαν μετά τις προκλήσεις του Νετανιάχου, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

19.27 Σφραγίζεται η βάση στη Σούδα μετά τις απειλές του Ιράν εναντίον κάθε αμερικανικής εγκατάστασης

Απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος στη βάση σε όλους εκτός από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό

19.17 Στους 89 οι τραυματίες στο Ισραήλ, όλοι ελαφρά

Η ισραηλινή υπηρεσία αρωγής Magen David Adom αναφέρει ότι έχει περιθάλψει συνολικά 89 άτομα που υπέστησαν ελαφρά τραύματα ως αποτέλεσμα των πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν.

Η συντριπτική πλειοψηφία των τραυματιών έχει έμμεσα τραύματα, για παράδειγμα από πτώσεις.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι ένας 16χρονος τραυματίστηκε από θραύσματα στο Kfar Qasim, ένας άνδρας 50 ετών τραυματίστηκε από το ωστικό κύμα της έκρηξης στο Ka’abiyye-Tabbash-Hajajrem και ένας 53χρονος τραυματίστηκε μετά από πτώση από ύψος λόγω της πρόσκρουσης θραύσματος πυραύλου στο Tirat Carmel.

Οι άλλοι 86 τραυματίστηκαν μετά από πτώση ενώ έτρεχαν προς καταφύγια, σύμφωνα με την MDA. Άλλοι έξι έλαβαν θεραπεία για άγχος.

18.31 IAEA: Δεν υπάρχει διαρροή ραδιενέργειας

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και καλεί σε αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι για την πυρηνική ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής».

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, ο ΔΟΑΕ «βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις χώρες της περιοχής και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για ραδιολογικές επιπτώσεις. Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και να ενημερώνει».

18.27 Ιρανική τηλεόραση: 15 νεκροί σε επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ σε γυμναστήριο

Η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι 15 άτομα σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ και του Ισραήλ που είχε ως στόχο γυμναστήριο στο Λαμέρντ, στην επαρχία Φαρς.

18.15 Το Ιράν χτύπησε με drone το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ:

Πληροφορίες για ελαφρά τραυματίες

Το Κατάρ ανακοίνωσε πως αναστέλλει προσωρινά τη ναυσιπλοΐα στα χωρικά του ύδατα.

18.09 Επιστολή Αραγτσί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Σε επιστολή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ζήτησε την παρέμβαση του Συμβουλίου και δήλωσε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν το διεθνές δίκαιο με την επίθεσή τους κατά του Ιράν.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς φέρουν την πλήρη και άμεση ευθύνη για όλες τις συνέπειες που θα προκύψουν, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κλιμάκωσης που θα προκύψει από τις παράνομες ενέργειές τους», ανέφερε ο Ιρανός υπουργός στην επιστολή του. «Όλες οι βάσεις, οι εγκαταστάσεις και τα περιουσιακά στοιχεία των εχθρικών δυνάμεων στην περιοχή θα θεωρούνται νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι στο πλαίσιο της νόμιμης άσκησης του δικαιώματος αυτοάμυνας του Ιράν».

18.00 IDF: Σκοτώθηκαν «αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη» του Ιράν

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι «αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη» του ιρανικού καθεστώτος «εξοντώθηκαν» κατά τη διάρκεια των σημερινών επιθέσεων.

Ο ίδιος είπε ότι τρία σημεία όπου είχαν συγκεντρωθεί μέλη της ιρανικής κυβέρνησης χτυπήθηκαν ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

17.34 Νέο κύμα ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία διεξάγει νέα σειρά αεροπορικών επιθέσεων εναντίον εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

«Επί του παρόντος επιτίθεται σε εκτοξευτές πυραύλων στο Ιράν, προκειμένου να εξουδετερώσει τις απειλές κατά του κράτους του Ισραήλ», αναφέρει ο στρατός σε δήλωσή του.

16.43 Οι ΗΠΑ καλούν τους υπηκόους τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν σήμερα τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο όσο είναι ακόμα διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις και ζήτησαν από τους Αμερικανούς να μην μεταβαίνουν σ’ αυτή τη χώρα, η οποία εκφράζει φόβους ότι ενδέχεται να υποστεί συνέπειες από τη σύγκρουση με το Ιράν.

«Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τον Λίβανο όσο εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις», ανακοίνωσε μέσω του X η αμερικανική πρεσβεία στον Λίβανο, η οποία κάλεσε επίσης τους Αμερικανούς να μην μεταβαίνουν σ’ αυτή τη χώρα.

Το διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού παραμένει ανοικτό, όμως πολυάριθμες πτήσεις έχουν ακυρωθεί.

16.29 Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για την επίθεση

– Πρώτα το Ισραήλ και εν συνεχεία οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» στο Ιράν.

– Εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη, την ιρανική πρωτεύουσα, όπου καπνός ήταν ορατός στον ορίζοντα, καθώς και σε αρκετές ακόμη πόλεις. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη και έχει μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία.

– Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι επιθέσεις αποσκοπούν στην «εξάλειψη της υπαρξιακής απειλής» που θέτει το ιρανικό καθεστώς, καλώντας παράλληλα τον λαό του Ιράν να ανατρέψει την κυβέρνηση.

– Σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ, καθώς ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανέφερε ότι το Ιράν εκτόξευσε «ομοβροντία πυραύλων» ως αντίποινα. «Θα εκδικηθούμε» διαμηνύει το Ιράν.

– Αναφορές για εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και στο Άμπου Ντάμπι, που υπάρχουν αμερικανικές βάσεις.

– Το Ιράν χτύπησε την βάση του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

16.24 ΑP: Το Ιράν ζητά από τους πολίτες να εξετάσουν αν θα φύγουν από τη Τεχεράνη

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA, μετέδωσε ότι οι Αρχές μετέτρεψαν κεντρικό αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πρωτεύουσα με το βόρειο Ιράν σε μονόδρομο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την έντονη κυκλοφοριακή κίνηση προς τα έξω.

Ο ανώτατος φορέας εθνικής ασφάλειας του Ιράν είχε προηγουμένως συμβουλεύσει τους κατοίκους να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν την Τεχεράνη για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα παρατηρείται αυξημένη κίνηση σε σούπερ μάρκετ.



15: 26: Ο Μακρόν δηλώνει ότι η «συνεχιζόμενη κλιμάκωση» στη Μέση Ανατολή «πρέπει να σταματήσει».

Ο Γάλλος πρόεδρος εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας η συνεχιζόμενη στρατιωτική κλιμάκωση να «σταματήσει».

Ο Εμανουέλ Μακρόν έγραψε στο X ότι το ξέσπασμα του πολέμου «φέρει σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Συνέχισε: «Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση είναι επικίνδυνη για όλους. Πρέπει να σταματήσει.

»Το ιρανικό καθεστώς πρέπει να κατανοήσει ότι δεν έχει πλέον άλλη επιλογή παρά να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις καλής πίστης για τον τερματισμό των πυρηνικών και βαλλιστικών του προγραμμάτων, καθώς και των ενεργειών του που προκαλούν περιφερειακή αποσταθεροποίηση. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την ασφάλεια όλων στη Μέση Ανατολή».

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι ο λαός του Ιράν «πρέπει επίσης να μπορεί να οικοδομήσει το μέλλον του ελεύθερα» και ανέφερε ότι οι πρόσφατες «σφαγές» που διέπραξε το καθεστώς «το απονομιμοποιούν και απαιτούν να δοθεί ξανά ο λόγος στον λαό».

«Όσο πιο σύντομα, τόσο το καλύτερο», πρόσθεσε.

Κάλεσε σε «επείγουσα συνεδρίαση» του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να συζητηθεί η συνεχιζόμενη κλιμάκωση.

Πρόσθεσε ότι η Γαλλία «είναι έτοιμη να αναπτύξει τους απαραίτητους πόρους για να προστατεύσει τους στενότερους εταίρους της κατόπιν αιτήματός τους» και ότι «λαμβάνονται όλα τα μέτρα» για την προστασία της Γαλλίας και των πολιτών της.

15.24: Ισχυρές εκρήξεις πριν από λίγο σε Κατάρ, Ντουμπάι και Μπαχρέιν





15.23: Αίγυπτος: Βαθιά ανησυχία για τη στρατιωτική κλιμάκωση

Η Αίγυπτος εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για την επικίνδυνη στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή και τους κινδύνους που ενέχει η επέκταση της σύγκρουσης.

Το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε σε δήλωσή του ότι ένας πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν θα οδηγήσει «ολόκληρη την περιοχή σε κατάσταση απόλυτου χάους, το οποίο αναμφίβολα θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια, σταθερότητα και ειρήνη».

Η Αίγυπτος επανέλαβε τη «μεγάλη σημασία των πολιτικών και ειρηνικών λύσεων», τονίζοντας ότι «οι στρατιωτικές λύσεις θα οδηγήσουν μόνο σε περισσότερη βία και αιματοχυσία, και ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι η προσήλωση στην επιλογή της διπλωματίας και του διαλόγου».

15.20: Νέες απειλές από τους Φρουρούς της Επανάστασης: Σύντομα θα δείτε όπλα που δεν έχετε ξαναδεί

Σε νέες απειλές προχώρησαν οι Φρουροί της Επανάστασης, μετά την επίθεση από Ισραήλ και ΗΠΑ.

Ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης Εμπραχίμ Τζαμπάρη διαμήνυσε ότι σύντομα, «θα δείτε όπλα που δεν έχετε ξαναδεί».

«Ο Τραμπ πρέπει να γνωρίζει ότι σήμερα εκτοξεύσαμε πυραύλους από το απόθεμά μας. Σύντομα, θα αποκαλύψουμε όπλα που δεν έχετε ξαναδεί» είπε χαρακτηριστικά.

IRGC General Ebrahim Jabbari: Trump should know that today we fired the missiles from the back of our stockpile. Soon, we will unveil weapons that you have never seen before. pic.twitter.com/TXFs6iH7e6 — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

15.18: Καταστροφές στο Ιράν μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα ΒΙΝΤΕΟ

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα χτύπησαν δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μιναμπ. Βίντεο του Σαββάτου έδειξε καταστροφές στην Τεχεράνη, με κρατήρα, καπνό και κτίρια που υπέστησαν ζημιές.





15.16: Ισραήλ: Διακοπή λειτουργίας τμημάτων των αποθεμάτων φυσικού αερίου

Το υπουργείο Ενέργειας του Ισραήλ διέταξε την προσωρινή διακοπή λειτουργίας τμημάτων των αποθεμάτων φυσικού αερίου της χώρας, καθώς το Ιράν προχωρά σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα.

Το κοίτασμα φυσικού αερίου Leviathan, το οποίο διαχειρίζεται η Chevron, τέθηκε εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο Reuters. Παράλληλα, η Energean ανακοίνωσε ότι σταμάτησε τη λειτουργία του πλωτού σκάφους παραγωγής που εξυπηρετεί αρκετά ισραηλινά κοιτάσματα.

15.12: Τουλάχιστον 5 εκρήξεις στο Άμπου Ντάμπι, σύμφωνα με αναφορές

Πέντε εκρήξεις ακούστηκαν μόλις από το προσωπικό του CNN στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Δεν είναι σαφές αν οι εκρήξεις προκλήθηκαν από επιθέσεις, αναχαιτίσεις από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας των ΗΑΕ ή από κάτι άλλο.

Το Ντουμπάι είναι το εμπορικό και τουριστικό κέντρο των ΗΑΕ και δεν φιλοξενεί καμία γνωστή αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση.

14.48: Συρία: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα ιρανικού πυραύλου σε κτίριο

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε σήμερα ένα κτίριο στη βιομηχανική περιοχή της νότιας συριακής πόλης Σουέιντα, κοντά στο Ισραήλ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Θραύσματα πυραύλων έπεσαν στην πόλη Κουνέιτρα και στην περιοχή Γιαρμούκ στην επαρχία Νταράα στη νότια Συρία, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Ρόιτερς και βίντεο που ανήρτησαν κάτοικοι.

Πολεμικά αεροπλάνα ακούστηκαν κατ΄επανάληψη να πετάνε στον ουρανό πάνω από τη Συρία σήμερα, μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ και του Ισραήλ ότι εξαπέλυσαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Δεκάδες πύραυλοι αναχαίτισης ήταν ορατοί στον ουρανό πάνω από τη Δαμασκό, σύμφωνα με δύο αυτόπτες μάρτυρες, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφος του Ρόιτερς.

Η Συρία έκλεισε ένα τμήμα του εναέριου χώρου της, στο νότιο τμήμα της χώρας, μετά την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, το οποίο ανταπέδωσε.

14.40: Για τραγωδία με 51 νεκρές μαθήτριες μιλά η Τεχεράνη

Το Ιράν υποστηρίζει ότι υπάρχουν 51 νεκρές μαθήτριες δημοτικού σχολείου στο Μιναμπ στην επαρχία Χορμοζγκάν στη νότια Ιράν κατά τη διάρκεια των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων

UPDATE: 51 Iranian children are dead, 60 students wounded, SNN reports https://t.co/eC6eZkhFkp — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 28, 2026

14.38: Ακυρώνονται πτήσεις – Η ανακοίνωση της Aegean

Την αναστολή όλων των πτήσεων από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό και το Ερμπίλ, ανακοίνωσε η Aegean Airlines αλλά και άλλες αεροπορικές εταιρείες λόγω της αυξημένης έντασης και των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Πάνω απο 20 πτήσεις φαίνεται να έχουν ακυρωθεί από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η Aegean Airlines, αλλά και άλλες εταιρείες που είχαν πτήσεις από το «Ελευθέριος Βενιζέλος», διευκρινίζουν ότι η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφάλειας και στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης των συνθηκών που επικρατούν στον εναέριο χώρο των συγκεκριμένων περιοχών μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν αλλά και τα αντίποινα της χώρας της Μέσης Ανατολής.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματισμένες πτήσεις προς ή από τους συγκεκριμένους προορισμούς καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της εταιρείας και να επικοινωνούν με την Aegean ή τους ταξιδιωτικούς τους πράκτορες για επανακρατήσεις, αλλαγές ή επιστροφές χρημάτων, σύμφωνα με την εμπορική πολιτική που θα εφαρμοστεί.

Η Aegean Airlines τονίζει ότι θα επανεξετάζει τακτικά την κατάσταση και θα ενημερώνει το επιβατικό κοινό για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα πτήσεων, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Έως τις 2/3 και μέχρι νεοτέρας ακυρώνει πτήσεις η Aegean λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο site της εταιρείας, «λόγω των πρόσφατων γεγονότων στη Μέση Ανατολή, προχωρούμε σε ακύρωση των πτήσεων μας από και προς τα Διεθνή Αεροδρόμια Μπεν Γκιουριόν στο Τελ Αβίβ, Ράφικ Χαρίρι στην Βηρυτό και το Διεθνές Αεροδρόμιο Ερμπίλ για το διάστημα 28/02/2026 έως και τις 02/03/2026».

14.35: ΕΕ: Σε αυξημένη ετοιμότητα οι ναυτικές δυνάμεις της επιχείρησης «Ασπίδες» μετά τις απειλές των Χούθι

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι ευρωπαϊκές ναυτικές δυνάμεις της επιχείρησης «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά τις απειλές των Χούθι για επιθέσεις κατά πλοίων αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων.

Η αποστολή της ΕΕ, που έχει ως στόχο την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας σε έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους εμπορικούς διαδρόμους παγκοσμίως, κάλεσε τη ναυτιλιακή βιομηχανία να παραμείνει σε εγρήγορση, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο επιθέσεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, τα ευρωπαϊκά πλοία που επιχειρούν στην περιοχή είναι έτοιμα να συμβάλουν στην προστασία των ναυτικών και στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Να σημειωθεί ότι στην επιχείρηση μετέχουν και πλοία του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

14.27: Το Ομάν επικρίνει την αμερικανική επίθεση: Να μην εμπλακούν περισσότερο, δεν είναι δικός τους πόλεμος

Ο Μπαντρ Αλμπουσαΐντι, υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, ο οποίος μεσολάβησε στις έμμεσες συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν πριν από τις επιθέσεις, επέκρινε την απόφαση του Τραμπ να κλιμακώσει την κατάσταση.

«Οι ενεργές και σοβαρές διαπραγματεύσεις έχουν υπονομευθεί για άλλη μια φορά», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Καλώ τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην εμπλακούν περαιτέρω. Αυτός δεν είναι δικός σας πόλεμος». Την Παρασκευή, ο κ. Αλμπουσαΐντι είχε εκφράσει την αισιοδοξία του ότι ήταν δυνατή η επίτευξη συμφωνίας και είχε δηλώσει ότι το Ιράν είχε κάνει σημαντικές παραχωρήσεις όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα.

14.20: Καναδάς και Αυστραλία στηρίζουν την απόφαση Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και η υπουργός Εξωτερικών του, Ανίτα Ανάντ, υποστήριξαν την αμερικανική ενέργεια στο Ιράν. «Ο Καναδάς υποστηρίζει τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών για την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν και για την αποτροπή της περαιτέρω απειλής της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας από το καθεστώς του», δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, δήλωσε από την πλευρά του, ότι η κυβέρνησή του υποστηρίζει τις επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

«Υποστηρίζουμε τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών για να αποτρέψουν το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων και να εμποδίσουν το Ιράν να συνεχίσει να απειλεί τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», σχολίασε σε δήλωσή του. Ανέφερε, ακόμα, ότι το Ιράν αποτελεί «αποσταθεροποιητική δύναμη» εδώ και δεκαετίες και επισήμανε τις δύο τρομοκρατικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα το 2024 στην Αυστραλία, οι οποίες, σύμφωνα με την αυστραλιανή κυβέρνηση, είχαν οργανωθεί από τμήμα του ιρανικού στρατού. Σε μία από τις επιθέσεις, άνδρες έβαλαν φωτιά σε εβραϊκό εστιατόριο με κοσέρ φαγητά, ενώ σε άλλη, εμπρηστές έριξαν βόμβες μολότοφ σε συναγωγή, τραυματίζοντας έναν πιστό.

14.10: Ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών

«Η ελληνική Κυβέρνηση παρακολουθεί στενά και με ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, ώστε να παρασχεθεί προξενική συνδρομή σε όσους έχουν ανάγκη, ενώ οι ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις επίμαχες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

Καλούμε τους Έλληνες πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να βρίσκονται σε επαφή με τις πρεσβείες και τα προξενεία μας. Εφόσον απαιτηθεί θα υπάρχει συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού.

Ιδιαίτερη μέριμνα αποδίδουμε στη διασφάλιση της προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με Υπουργούς Εξωτερικών συμμάχων χωρών για τα τεκταινόμενα. Είναι κοινός τόπος ότι ο έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος, ώστε να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή.

Η προστασία του άμαχου πληθυσμού, καθώς και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα.

Όλα τα συναφή θέματα θα απασχολήσουν την έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ σήμερα το απόγευμα».

14.08: Νορβηγία και Ρωσία καταδικάζουν την επίθεση στο Ιράν

Τα πλήγματα εναντίον του Ιράν, τα οποία το Ισραήλ χαρακτήρισε «προληπτικά», δεν είναι «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», εκτίμησε σήμερα ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ Έιντε, ζητώντας να βρεθεί διπλωματική λύση.

«Μια προληπτική επίθεση προϋποθέτει την ύπαρξη άμεσης απειλής», τόνισε.

«Ζητάμε από τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να μην εγκαταλείψουν την πιθανότητα εξεύρεσης διπλωματικών λύσεων στη σύγκρουση», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η Ρωσία επέκρινε τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν χαρακτηρίζοντάς τα «επικίνδυνη περιπέτεια» που απειλεί την περιοχή με «καταστροφή», εκτιμώντας ότι έχουν στόχο «να καταστρέψουν» την ιρανική κυβέρνηση διότι αρνείται να υποταγεί στις «επιταγές τους».

«Η Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ ξεκίνησαν για μια ακόμη φορά μια επικίνδυνη περιπέτεια που φέρνει γοργά την περιοχή πιο κοντά σε μια ανθρωπιστική, οικονομική καταστροφή και, κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί, σε μια πυρηνική» καταστροφή, τόνισε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Οι προθέσεις των επιτιθέμενων είναι ξεκάθαρες και τις έχουν δηλώσει ανοικτά: να καταστρέψουν τη συνταγματική τάξη και την κυβέρνηση ενός κράτους που τους είναι ανεπιθύμητο και αρνείται να υποκύψει στις επιταγές της βίας και της ηγεμονίας», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραβόμπο Σουμπιάντο πρότεινε να μεσολαβήσει μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

«Η Ινδονησία καλεί όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να προτιμήσουν τον διάλογο και τη διπλωματία», ανέφερε στο Χ το υπουργείο.

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ινδονησίας εξέφρασε τη διαθεσιμότητά του να διευκολύνει τον διάλογο με σκοπό την αποκατάσταση μιας ευνοϊκής κατάστασης ασφαλείας και, εφόσον συμφωνήσουν και τα δύο μέρη, είναι έτοιμος να μεταβεί στην Τεχεράνη για να διεξάγει διαμεσολάβηση», πρόσθεσε το υπουργείο Εξωτερικών.

13.58: Ιράκ: Αναχαιτίστηκαν πύραυλοι στο Ιρακινό Κουρδιστάν

Αναχαιτίστηκαν πύραυλοι πάνω από το αμερικανικό προξενείο στο Ερμπίλ στην «περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν», ανέφεραν ιρακινές πηγές ασφαλείας.

13.56: Κατάρ: Αναχαιτίστηκε δεύτερο κύμα πυραύλων από το Ιράν

Ένα δεύτερο κύμα πυραύλων που εκτοξεύθηκαν προς το Κατάρ «αναχαιτίστηκαν και εξουδετερώθηκαν» με επιτυχία, ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ σε ανάρτησή του στα social media.

«Όλοι οι εισερχόμενοι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν πριν φτάσουν στο έδαφος του Κατάρ», ανέφερε το υπουργείο, επαναλαμβάνοντας ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις του Κατάρ διαθέτουν «πλήρεις δυνατότητες και πόρους» για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της χώρας. Επίσης, κάλεσε τους κατοίκους του Κατάρ να «διατηρήσουν την ψυχραιμία τους» και να «ακολουθήσουν τις επίσημες οδηγίες».

13.49: Πυκνοί και μαύροι καπνοί στη Ντόχα

Βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύτηκαν στα social media δείχνουν τους πυκνούς και μαύρους καπνούς που υψώθηκαν στον ουρανό, στην Ντόχα μετά από έκρηξη σε κτίριο.

Footage shows smoke billowing over a building in a residential area on the outskirts of Qatar’s capital, Doha pic.twitter.com/xIAIK7faqC — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 28, 2026

13.45: Οι Ιρανοί εγκαταλείπουν την Τεχεράνη, δωρεάν οι συγκοινωνίες

Ο αντιδήμαρχος της Τεχεράνης, υπεύθυνος για τις μεταφορές, έχει καταστήσει δωρεάν τις δημόσιες συγκοινωνίες στην πρωτεύουσα, καθώς πολλοί κάτοικοι προσπαθούν να εγκαταλείψουν την πόλη, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Νωρίτερα το Σάββατο, οι αρχές προειδοποίησαν τους πολίτες ότι η Τεχεράνη και άλλες πόλεις θα συνεχίσουν να δέχονται επιθέσεις και τους συμβούλευσαν να μετακινηθούν σε περιοχές που θεωρούν ασφαλέστερες.

13.44: Το Ισραήλ καλεί τους πολίτες του σε επαγρύπνηση

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ κάλεσε τους Ισραηλινούς που βρίσκονται στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση εν μέσω της έκρηξης του πολέμου με το Ιράν και να λάβουν προληπτικά μέτρα.

«Η κλιμάκωση των εντάσεων με το Ιράν αυξάνει την πιθανότητα το ιρανικό καθεστώς να εντείνει τις προσπάθειές του για τη διεξαγωγή τρομοκρατικών επιθέσεων στο εξωτερικό εναντίον ισραηλινών/εβραϊκών στόχων, ξεκινώντας αμέσως», αναφέρει.

«Επιπλέον, με βάση την εμπειρία του παρελθόντος, η πρόθεση να βλάψουν Ισραηλινούς στο εξωτερικό μπορεί επίσης να αυξηθεί μεταξύ άλλων τρομοκρατικών στοιχείων, παράλληλα με τοπικές πρωτοβουλίες (συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων δραστών)».

Επιπλέον, προτρέπει τους Ισραηλινούς να αποφεύγουν να μοιράζονται λεπτομέρειες για τα ταξίδια τους σε πραγματικό χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να αποφεύγουν εκδηλώσεις που ταυτίζονται με το Ισραήλ ή τον Ιουδαϊσμό και δεν είναι ασφαλείς, να προσέχουν ιδιαίτερα το περιβάλλον τους όταν βρίσκονται σε περιοχές που ταυτίζονται με το Ισραήλ ή τον Ιουδαϊσμό, να αναφέρουν οποιαδήποτε απειλή ή επίθεση στις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας και να αποφεύγουν περιοχές που είναι γνωστές για την εχθρότητα τους προς τους Ισραηλινούς και τους Εβραίους.

13.23: Πώς ξεκίνησε η αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο Ιράν ΒΙΝΤΕΟ

13.20: Το Ιράν μιλά για 24 νεκρούς μαθητές

Το Ιράν ισχυρίζεται πως αμερικανικός πύραυλος έχει χτυπήσει σχολείο στην επαρχία Μιναμπ με 24 μαθητές νεκρούς

13.15: Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός προσπαθεί να αναχαιτίσει ένα νέο κύμα ιρανικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν «πριν από λίγο», αναφέρει ανακοίνωση.

«Πριν από λίγο, οι σειρήνες ήχησαν σε αρκετές περιοχές σε όλη τη χώρα μετά τον εντοπισμό πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ», ανέφερε.

13.11: Ένας νεκρός από συντρίμμια πυραύλου στο Άμπου Ντάμπι

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης στο Άμπου Ντάμπι, επιβεβαίωσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το άτομο αυτό πέθανε αφού τα συντρίμμια έπεσαν σε κατοικημένη περιοχή στο Άμπου Ντάμπι, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανάρτηση στο X.

Από τα συντρίμμια προκλήθηκαν και υλικές ζημιές.

13.10: Περίπου 35 βαλλιστικούς πυραύλους εκτόξευσε το Ιράν

Από το πρωί, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις του στρατού, έχουν εκτοξευθεί περίπου 35 βαλλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν προς το Ισραήλ. Μερικοί από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν από τα αμυντικά συστήματα και άλλοι έπληξαν ανοιχτές περιοχές. Υπάρχουν επίσης αναφορές για θραύσματα πυραύλων που έπεσαν σε διάφορα σημεία του Ισραήλ, με ένα άτομο να έχει τραυματιστεί ελαφρά, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

13.05: Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι σκοτώθηκε ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης

Σύμφωνα με ισραηλινές εκτιμήσεις που μεταδόθηκαν από τα N12, Ynet και άλλα μέσα, ο διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) Μοχαμάντ Πακπούρ (ο οποίος αντικατέστησε τον Χοσεΐν Σαλαμί μετά τη δολοφονία του το 2025) σκοτώθηκε στα αρχικά πλήγματα της Επιχείρησης «Βρυχηθμός του Λιονταριού» σήμερα το πρωί.

Ιρανικές πηγές μέσω του Reuters παραδέχονται ότι σκοτώθηκαν πολλοί ανώτεροι διοικητές των IRGC και πολιτικά πρόσωπα, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συγκεκριμένη επιβεβαίωση για τον Πακπούρ. Η είδηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

13.03: Φλόγες και καπνός από ιρανικό πύραυλο στο Αμμάν

Ιρανικός πύραυλος έπεσε σε σπίτι στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, Αμμάν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Βίντεο που δημοσιεύθηκε από αραβικά μέσα ενημέρωσης δείχνει φλόγες και καπνό να αναδύονται από τα συντρίμμια.

13.02: Το Ιράν διαψεύδει τα περί θανάτου του Χαταμί

Αντίθετοι είναι οι ισχυρισμοί Ισραήλ και Ιράν για την τύχη του Ιρανού στρατηγού Αμίρ Χαταμί. Νωρίτερα, το Τελ Αβίβ υποστήριξε ότι ο Χαταμί έχει σκοτωθεί.

Πλην όμως, ο ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι ο Αμίρ Χαταμί είναι υγιής, ασφαλής και συνεχίζει να δίνει οδηγίες για τα χτυπήματα.

Το Κανάλι 12 του Ισραήλ, επικαλούμενο ανώνυμες ισραηλινές πηγές, αναφέρει ότι το παλάτι του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Αναφέρει επίσης ότι δεν είναι σαφές εάν ο Χαμενεΐ βρισκόταν εκεί και ότι όλοι οι βασικοί ηγέτες του Ιράν ήταν στόχος των επιθέσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

13.00: Ακυρώσεις πτήσεων

Μεγάλες ανατροπές και στον τομέα των αερομεταφορών φέρνουν οι τελευταίες εξελίξεις, δεδομένου ότι έχει κλείσει ο εναέριος χώρος χωρών όπως το Ισραήλ, το Ιράν και το Ιράκ, καθώς και τμήμα του εναέριου χώρου της Συρίας. Το Μπαχρέιν έκλεισε επίσης τον εναέριο χώρο του, ενώ υπό εξέταση βρίσκεται και ο Λίβανος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να ακολουθήσει και η Ιορδανία.

Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί περίπου 20 ακυρώσεις πτήσεων από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς και εκτροπές πτήσεων προς το αεροδρόμιο της Αθήνας για λόγους ασφαλείας, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί ανάλογα με την εξέλιξη των γεγονότων.

Ο μεγαλύτερος εγχώριος αερομεταφορέας, η Aegean, έχει προχωρήσει σε ακυρώσεις πτήσεων προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό και Ερμπίλ έως και τη Δευτέρα, ενώ οι εξελίξεις εξετάζονται ώρα με την ώρα, προκειμένου να αποφασιστούν ενδεχομένως και νέες ακυρώσεις εντός της ημέρας.

Σε ακυρώσεις έχουν προχωρήσει, όπως είναι εύλογο, και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται από το αεροδρόμιο της Αθήνας προς την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

12.59: Ισραήλ: Έχουμε στρατιωτικούς στόχους

Ο στόχος του Ισραήλ δεν είναι «μια επιχείρηση αλλαγής καθεστώτος», δήλωσε ένας ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος σε δηλώσεις που έκανε το Σάββατο, τονίζοντας ότι ο στόχος του είναι στρατιωτικοί στόχοι.

«Ωστόσο, άτομα που εμπλέκονται στη διεύθυνση επιθέσεων, στην προώθηση βίας ή στην εκτέλεση σχεδίων για την καταστροφή του Ισραήλ μπορούν να θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι εάν αποτελούν μέρος του πολεμικού μηχανισμού», δήλωσε ο ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος στους δημοσιογράφους.

«Η συμμετοχή ηγετικών στελεχών σε στρατιωτικές επιθετικές ενέργειες μπορεί να θέσει τα άτομα αυτά στο στόχαστρο, αλλά η έμφαση παραμένει στους στρατιωτικούς στόχους», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

12.54: Ορμούζ – Αναβολή διέλευσης μέσω των στενών

«Μετά από κοινές αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ–Ισραήλ κατά στόχων των IRGC στο Ιράν, τα πλοία υπό αμερικανική σημαία, καθώς και τα πλοία που μεταφέρουν αμερικανικό φορτίο, συνιστάται να αναβάλουν τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ εν αναμονή πιθανής ιρανικής αντίδρασης.

Δεν υπάρχουν επί του παρόντος πληροφορίες που να υποδεικνύουν ότι οι Χούθι θα επαναλάβουν επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας. Ωστόσο, τα πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα θα πρέπει να αυξήσουν τις επιτηρήσεις, να περιορίσουν το μη απαραίτητο προσωπικό από το άνω κατάστρωμα και να διασφαλίσουν τη στεγανότητα του πλοίου.

Θα ακολουθήσουν νεότερες ενημερώσεις».

12.52: Γραμμή έκτακτης ανάγκης για προξενική αρωγή σε Έλληνες ενεργοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε από σήμερα την τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης +30 210 3681730, +30 210 3681350 (Κρυπτογραφική Υπηρεσία) για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

12.50: Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι σκοτώθηκε σύμβουλος του Χαμενεΐ

Το Κανάλι 12 του Ισραήλ μετέδωσε ότι είναι πιθανό να έχει σκοτωθεί ο Αλ Σαμκανί, σύμβουλος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που είναι σημαντικός άξονας σύνδεσης του θεοκρατικού καθεστώτος με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

12.43: Για 5 νεκρά παιδιά από ισραηλινό πλήγμα σε δημοτικό σχολείο μιλά η Τεχεράνη

Η ισραηλινή επίθεση χτύπησε ένα δημοτικό σχολείο κοριτσιών στην πόλη Μινάμπ, στην επαρχία Χορμοζγκάν στο νότιο Ιράν μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν IRNA, όπως επικαλείται το Al Jazeera.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πέντε μαθητές έχασαν τη ζωή τους.

12.42: Κατάρ: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε μετά την επίθεση του Ιράν

Απάντηση στα πλήγματα του Ιράν προανήγγειλε το Κατάρ, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Το Κατάρ διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει μετά την ιρανική επίθεση, ανακοίνωσε.

12.35: Reuters: Νεκροί διοικητές των φρουρών της επανάστασης





12.34: Στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και τους εκτοξευτές πυραύλων επικεντρώνονται τα αμερικανικά πλήγματα

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαιώνει στο Axios όσα αναφέρθηκαν νωρίτερα: Τα αμερικανικά πλήγματα επικεντρώνονται στο πυραυλικό πρόγραμμα και τους εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν. Τα ισραηλινά πλήγματα επικεντρώνονται στην εξάλειψη ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων και του πυραυλικού προγράμματος.

12.33: Κλειστό τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα το Μπεν Γκουριόν

Το ισραηλινό Κανάλι 12 ανέφερε ότι το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα.

Η ισραηλινή αεροπορική εταιρεία Israir ανακοινώνει ότι όλες οι πτήσεις της από και προς το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων εσωτερικού, ακυρώνονται μέχρι τη Δευτέρα το πρωί.

Οι επιβάτες που έχουν κάνει κράτηση για πτήσεις με αναχώρηση μεταξύ 28.2.26 και 2.3.26 θα έχουν δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.

12.32: Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ανησυχούμε για τις εξελίξεις στο Ιράν, καλούμε τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση

Ανησυχία για τις εξελίξεις στο Ιράν εξέφρασε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους «να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να προστατεύσουν τους αμάχους και να σεβαστούν πλήρως το διεθνές δίκαιο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της προέδρου της Κομισιόν:

Οι εξελίξεις στο Ιράν προκαλούν σοβαρή ανησυχία. Παραμένουμε σε στενή επαφή με τους εταίρους μας στην περιοχή.

Επαναβεβαιώνουμε τη σταθερή μας δέσμευση για τη διαφύλαξη της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας.

Η διασφάλιση της πυρηνικής ασφάλειας και η αποτροπή οποιωνδήποτε ενεργειών που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν περαιτέρω τις εντάσεις ή να υπονομεύσουν το παγκόσμιο καθεστώς μη διάδοσης πυρηνικών όπλων είναι υψίστης σημασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει εκτεταμένες κυρώσεις σε απάντηση στις ενέργειες του δολοφονικού καθεστώτος του Ιράν και των Φρουρών της Επανάστασης και έχει σταθερά προωθήσει διπλωματικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων μέσω διαπραγματευτικής λύσης.

Σε στενό συντονισμό με τα κράτη-μέλη της ΕΕ, θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε οι πολίτες της ΕΕ στην περιοχή να μπορούν να βασίζονται στην πλήρη υποστήριξή μας.

Καλούμε όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να προστατεύσουν τους αμάχους και να σεβαστούν πλήρως το διεθνές δίκαιο.

12.31: Το Ισραήλ ζητά εκκένωση των περιοχών κοντά στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ιράν

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε εντολή απομάκρυνσης όλων των κατοίκων που τα σπίτια τους βρίσκονται κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

«Προς όλους όσοι βρίσκονται μέσα ή κοντά σε εργοστάσια παραγωγής όπλων και σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλο το Ιράν (…) Για την ασφάλειά σας, σας καλούμε να απομακρυνθείτε αμέσως από αυτές τις ζώνες και να παραμείνετε έξω από αυτές μέχρι νεωτέρας. Η παρουσία σας σε αυτά τα μέρη μπορεί να θέσει τη ζωή σας σε κίνδυνο», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε μήνυμα στα περσικά που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Χ.

Στις ΗΠΑ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνέστησε στους Αμερικανούς πολίτες στο Ιράν να προστατευθούν στα κτίρια όπου βρίσκονται «μέχρι νεωτέρας» μετά την εντολή που έδωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για «μεγάλες επιχειρήσεις μάχης» στη χώρα.

12.30 Νέο κύμα βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν στο Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι εντόπισε νέα εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.

Τα επόμενα λεπτά αναμένεται να ηχήσουν εκ νέου σειρήνες στο νότιο Ισραήλ.

Οι Ισραηλινοί που θα λάβουν την ειδοποίηση καλούνται να καταφύγουν σε καταφύγια.

12.22: Στόχοι του Ιράν οι Αλί Χαμενεΐ και ο Μασούντ Πεζεσκιάν

Οι ισραηλινές επιθέσεις σήμερα το πρωί στο Ιράν είχαν ως στόχο τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, στόχος ήταν και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του καθεστώτος και στρατιωτικοί διοικητές. Τα αποτελέσματα των επιθέσεων δεν είναι ακόμη σαφή, σύμφωνα με τον αξιωματούχο. Στο μεταξύ, το ισραηλινό Channel 12 ανέφερε ότι το Ισραήλ εκτιμά ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν έχουν μέχρι στιγμής επιτύχει «πολύ υψηλό βαθμό επιτυχίας» στον στόχο της εξάλειψης της ιρανικής ηγεσίας. Η ίδια πηγή σημείωσε ότι η εκτίμηση αφορούσε ανώτερους διοικητές και τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν. Πρόσθεσε επίσης ότι «δεν είναι σαφές ότι ο Χαμενεϊ δεν υπέστη κάποιο δραματικό συμβάν».

12.20: Το Ισραήλ κινητοποιεί 70.000 εφέδρους εν μέσω κλιμάκωσης με το Ιράν

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σχέδιο κινητοποίησης περίπου 70.000 εφέδρων τις επόμενες ημέρες, καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση με το Ιράν.

Αξιωματούχος των IDF δήλωσε ότι τα περισσότερα συστήματα αεράμυνας έχουν τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πύραυλοι εκτοξεύονται από το Ιράν προς ισραηλινό έδαφος, ενώ καπνός έχει παρατηρηθεί πάνω από πόλεις όπως το Τελ Αβίβ και η Ιερουσαλήμ.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να παραμένουν κοντά σε καταφύγια και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι ισραηλινοί σιδηρόδρομοι τέθηκαν σε λειτουργία το Σάββατο, για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2023, ένδειξη της σοβαρότητας της κατάστασης και της ανάγκης για άμεση μεταφορά στρατιωτικών και πολιτών.

Η επιστράτευση δεκάδων χιλιάδων εφέδρων και η πλήρης ενεργοποίηση της αεράμυνας σηματοδοτούν ότι η κρίση εισέρχεται σε φάση ευρείας στρατιωτικής κινητοποίησης, με τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή να παραμένει ιδιαίτερα υψηλός.

12.16: Φρουροί της Επανάστασης: Χτυπήσαμε το αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

Ανακοίνωση για την επίθεση στο αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου στο Μπαχρέιν εξέδωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, λέγοντας ότι έγινε ως απάντηση στα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ. «Οι πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις των Ενόπλων Δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν συνεχίζονται και συμπληρωματικές πληροφορίες θα ανακοινωθούν αργότερα», προσθέτει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης:

Το αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν αποτέλεσε στόχο πυραύλων και drones των Φρουρών της Επανάστασης.

Οι Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ανακοινώνοντας την έναρξη της επιχείρησης «Αληθινή Υπόσχεση 4» ως απάντηση στην αμερικανο-σιωνιστική επίθεση κατά του ιρανικού εδάφους, τόνισαν ότι πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη τους έπληξαν το αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, καθώς και άλλες αμερικανικές βάσεις στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και στρατιωτικά και ασφαλείας κέντρα στην «καρδιά των κατεχόμενων εδαφών».

Στην ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 2 των Φρουρών της Επανάστασης, μετά την έναρξη της επιχείρησης «Αληθινή Υπόσχεση 4», αναφέρεται ότι η αντιμετώπιση της επιθετικότητας του «εγκληματικού στρατού των ΗΠΑ» και του «παιδοκτόνου σιωνιστικού καθεστώτος», με τη βοήθεια του Θεού, ξεκίνησε με την πρώτη φάση της επιχείρησης και με εκτεταμένες επιθέσεις των Ενόπλων Δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν κατά περιφερειακών στόχων του επιτιθέμενου εχθρού.

Οι πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις των Ενόπλων Δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν συνεχίζονται και συμπληρωματικές πληροφορίες θα ανακοινωθούν αργότερα.

«Και η νίκη δεν είναι παρά μόνο από τον Θεό, τον Πανίσχυρο, τον Πάνσοφο».

Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης

12.12: Κλείνει ο εναέριος χώρος της Συρίας για 12 ώρες

Η Συρία ανακοινώνει ότι κλείνει τον εναέριο χώρο της για 12 ώρες, καθώς το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ανταλλάσσουν πυρά με το Ιράν.

12.10: Το Ιράν διαμηνύει ότι θα στοχοθετήσει όλες τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε σήμερα ότι η απάντηση της χώρας στην επίθεση που δέχθηκε από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ θα είναι να στοχοθετήσει όλες τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή.

Οι αρχές του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι «το κέντρο εξυπηρέτησης του Πέμπτου Στόλου (του αμερικανικού στρατού) επλήγη από πυραυλική επίθεση», προσθέτοντας ότι θα δοθούν αργότερα περισσότερες λεπτομέρειες.

Στο μεταξύ ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ, της Σαουδικής Αραβίας, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του AFP.

Από την πλευρά του το ιρανικό πρακτορείο FARS μετέδωσε ότι πολλές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το Μπαχρέιν είναι στόχος ιρανικής επίθεσης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, το Ιράν έχει στοχοθετήσει την αεροπορική βάση αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, την αεροπορική βάση αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, την αεροπορική βάση Αλ Ντάφρα στα ΗΑΕ και τη βάση του Πέμπτου Στόλου του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στο Μπαχρέιν.

12.03: Λίβανος: Έκκληση για αυτοσυγκράτηση εν μέσω πλήγματων στο Ιράν

Οι ανώτατοι πολιτειακοί αξιωματούχοι του Λιβάνου κάλεσαν το Σάββατο όλες τις πλευρές να θέσουν σε προτεραιότητα τη σταθερότητα της χώρας και την ασφάλεια των πολιτών.

Οι δηλώσεις, λίγο μετά την έναρξη των πληγμάτων στο Ιράν, εκλαμβάνονται ως έμμεσο μήνυμα προς τη Χεζμπολάχ, εν μέσω ερωτημάτων για το κατά πόσο η οργάνωση, η οποία στηρίζεται από την Τεχεράνη και εμφανίζεται αποδυναμωμένη το τελευταίο διάστημα, ενδέχεται να εμπλακεί στη σύγκρουση προς υποστήριξη του Ιράν.

12.02: Έκτακτη Ανακοίνωση Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ισραήλ

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας, η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ισραήλ καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος, πλησίον καταφυγίου, και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών. Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ είναι, επί του παρόντος, κλειστός και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ben Gurion.

11.58: Τουλάχιστον ένας νεκρός στο Άμπου Ντάμπι μετά από αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Άμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έπειτα από την αναχαίτιση αρκετών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Τα ΗΑΕ καταδίκασαν την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου», ενώ τόνισαν ότι «διατηρούν το πλήρες δικαίωμα να απαντήσουν σε αυτή την κλιμάκωση».

11.42: Μεγάλης κλίμακας επιθέσεις των IDF σε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό Ιράν

Αυτήν την ώρα ο ισραηλινός στρατός διενεργεί μεγάλης κλίμακας επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό Ιράν, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

11.37: Έκλεισε ο εναέριος χώρος σε Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Στις χώρες υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις.

11.34: Αναχαιτίστηκε πύραυλος πάνω από το Κατάρ

Αξιωματούχος του Κατάρ αποκαλύπτει στο Sky News ότι αναχαιτίστηκε ένας πύραυλος.

Η κυβέρνηση του Κατάρ εξέδωσε επίσης προειδοποίηση καλώντας τους πολίτες να μείνουν μακριά από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και να καταφύγουν στα καταφύγια.

11.27: Πληροφορίες πως σκοτώθηκε ο υπουργός Άμυνας του Ιράν, Αμίρ Χαταμί

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο στρατηγός Αμίρ Χαταμί, αρχηγός του ιρανικού στρατού, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στο Ιράν.

Αν και οι ιρανικές αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τον θάνατο του κορυφαίου αξιωματούχου, οι κοινή επιχείρηση που ξεκίνησε σήμερα Σάββατο, από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, έχει στοχεύσει πολλαπλά σημεία στην Τεχεράνη.

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την ιρανική πρωτεύουσα, ενώ αντίστοιχες αναφορές για πλήγματα έρχονται και από πολλές άλλες τοποθεσίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η υψηλόβαθμη θέση που κατέχει στην ιρανική στρατιωτική ηγεσία τον καθιστά κομβικό πρόσωπο σε οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής του καθεστώτος της χώρας.

11.26: Αναφορές για εκρήξεις και στο Κουβέιτ

Αναφορές για εκρήξεις υπάρχουν και για το Κουβέιτ, όπυ υπάρχουν πολλαπλές αμερικανικές βάσεις.

Στο Κουβέιτ υπάρχουν περίπου 13.600 Αμερικανοί στρατιώτες.

11.24: Ανάρτηση Μεντβέντεφ

Γράφει: Ο «ειρηνοποιός» το ξανακάνει. Οι συνομιλίες με το Ιράν ήταν απλώς ένα προκάλυμμα. Όλοι το γνώριζαν. Ποιος έχει πλέον περισσότερη υπομονή να περιμένει το θλιβερό τέλος του εχθρού; Οι ΗΠΑ είναι μόλις 249 ετών. Η Περσική Αυτοκρατορία ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 2.500 χρόνια. Ας δούμε τι θα συμβεί σε 100 χρόνια περίπου.

The peacekeeper is at it again. The talks with Iran were just a cover. Everyone knew that. So who has more patience to wait for the enemy’s sorry end now? The US is just 249 years old. The Persian Empire was founded over 2500 years ago. Let’s see what happens in 100 years or so… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 28, 2026

11.23: Συναγερμός ασφαλείας στις πρεσβείες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Διάφορα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες για εκρήξεις στο Μπαχρέιν και στο Άμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, περιοχές όπου βρίσκονται αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Παράλληλα, οι αρχές στο Κατάρ, που επίσης φιλοξενεί αμερικανική στρατιωτική βάση, εξέδωσαν ειδοποιήσεις σε κινητά τηλέφωνα καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι ιρανικός πύραυλος αναχαιτίστηκε από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας.

Επικείμενη επίθεση με drone/πυραύλους στο Μπαχρέιν

Υπάρχουν δημοσιογραφικές αναφορές για απειλές πυραύλων ή drones πάνω από το Μπαχρέιν. Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μανάμα καλεί τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στο Μπαχρέιν να παραμείνουν σε ασφαλές καταφύγιο, να επανεξετάσουν τα σχέδια ασφαλείας τους σε περίπτωση επίθεσης και να βρίσκονται σε επιφυλακή για ενδεχόμενα περαιτέρω πλήγματα. Το προσωπικό της Πρεσβείας έχει λάβει οδηγία να παραμείνει σε καταφύγιο. Ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε:

• Αν ακούσετε ισχυρή έκρηξη ή ενεργοποιηθούν σειρήνες, αναζητήστε αμέσως καταφύγιο.

• Αν βρίσκεστε σε κατοικία ή κτίριο, μεταβείτε στο χαμηλότερο επίπεδο του κτιρίου με τους λιγότερους εξωτερικούς τοίχους, παράθυρα και ανοίγματα· κλείστε τις πόρτες και καθίστε κοντά σε εσωτερικό τοίχο, μακριά από παράθυρα ή ανοίγματα.

• Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, αναζητήστε άμεσα καταφύγιο σε ενισχυμένη κατασκευή· αν αυτό δεν είναι εφικτό, ξαπλώστε στο έδαφος και καλύψτε το κεφάλι σας με τα χέρια.

• Να έχετε υπόψη ότι ακόμη και αν ο εισερχόμενος πύραυλος ή drone αναχαιτιστεί, τα συντρίμμια που πέφτουν ενέχουν σημαντικό κίνδυνο.

• Μετά την επίθεση, αποφύγετε οποιαδήποτε συντρίμμια και παρακολουθείτε τα μεγάλα ειδησεογραφικά μέσα για επίσημες οδηγίες

11.20: Καπνός στη Μανάμα όπου βρίσκεται βάση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού

Εκρήξεις ακούστηκαν και στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, δήλωσαν ανταποκριτές του AFP.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι καπνός υψώνεται από την περιοχή Τζουφάιρ, όπου βρίσκεται βάση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

11.12: Οι Χούθι απειλούν για επιθέσεις σε Ισραήλ και Ερυθρά Θάλασσα

Οι Χουθί της Υεμένης απείλησαν νωρίτερα για επιθέσεις σε Ισραήλ και Ερυθρά Θάλασσα, τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη η εκτεταμένη επιχείρηση Ισραήλ – ΗΠΑ στο Ιράν.

Αξιωματούχος τόνισε πως η επίθεση μπορεί να γίνει ακόμη και απόψε.

Οι αντάρτες σταμάτησαν τις επιθέσεις τους στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο συμφωνίας με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

11.10: Η ανακοίνωση του εκπροσώπου των IDF

Ο εκπρόσωπος του IDF ανακοινώνει ότι ο IDF και ο αμερικανικός στρατός έχουν ξεκινήσει μια κοινή, ευρεία και ισχυρή επιχείρηση για να βλάψουν ριζικά το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς και να εξαλείψουν τις υπαρξιακές απειλές για το Κράτος του Ισραήλ με την πάροδο του χρόνου. Η επιδρομή περιελάμβανε επίθεση σε δεκάδες στρατιωτικούς στόχους και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας ευρείας, συντονισμένης και κοινής επίθεσης κατά του καθεστώτος. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενεργούν για την εξάλειψη οποιασδήποτε αναδυόμενης απειλής κατά των πολιτών του Κράτους του Ισραήλ οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Ακόμα και σε αυτές τις στιγμές, η Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να επιτίθεται σε όλο το Ιράν με βάση ακριβείς πληροφορίες. Η επιχείρηση θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί.

11.06: Η αμερικανική πρεσβεία στη Ντόχα προειδοποίησε τους Αμερικανούς πολίτες για επικείμενα πλήγματα

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κατάρ εξέδωσε εντολή προς τους Αμερικανούς πολίτες να σπεύσουν σε ασφαλές μέρος και να παραμείνουν εκεί μέχρι νεοτέρας, προειδοποιώντας για επικείμενα πλήγματα

11.05: Οι δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή

Η αμερικανική επίθεση έγινε μετά από μαζική συγκέντρωση στρατιωτικής δύναμης στην περιοχή.

Δύο αεροπλανοφόρα, το USS Abraham Lincoln και το USS Gerald R. Ford, βρίσκονται σε απόσταση βολής από το Ιράν. Τα αεροπλανοφόρα είναι εξοπλισμένα με μαχητικά αεροσκάφη που μπορούν να επιτεθούν σε στόχους, καθώς και με αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου που μπορούν να παρεμβάλουν τις αμυντικές συστημάτων του εχθρού.

Στην περιοχή δραστηριοποιούνται αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού. Μπορούν να εκτοξεύσουν πυραύλους Tomahawk καθώς και αμυντικά αναχαιτιστικά.

Η Πολεμική Αεροπορία έχει επίσης μετακινήσει δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη και αεροσκάφη υποστήριξης σε αμερικανικές βάσεις στο εξωτερικό: την αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία, την αεροπορική βάση Ovda στο Ισραήλ και την αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και ανοιχτών πηγών.

Αυτά περιλαμβάνουν αεροσκάφη F-35, F-15, F-22, F-16, E-3 αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου και E-11A αεροσκάφος επικοινωνιών του αμερικανικού στρατού.

11.00: «Η βοήθεια που υποσχέθηκε ο Τραμπ έφτασε»

Ο γιος του εξόριστου Ιρανού Σάχη, Ρεζά Παχλάβι, έγραψε στο Χ: «Η βοήθεια που υποσχέθηκε ο Τραμπ έφτασε. Ωστόσο, η τελική νίκη θα είναι στα χέρια μας. Εμείς, ο λαός του Ιράν, θα ολοκληρώσουμε το έργο σε αυτή την τελική μάχη. Η ώρα να επιστρέψουμε στους δρόμους πλησιάζει».

هم‌میهنان عزیزم، لحظاتی سرنوشت‌ساز پیشِ روی ماست. کمکی که رئیس‌جمهور ایالات متحده به مردم شجاع ایران وعده داده بود، اکنون رسیده است. این یک مداخله بشردوستانه است؛ و هدف آن، جمهوری اسلامی، دستگاه سرکوب و ماشین کشتار آن است؛ نه کشور و ملت بزرگ ایران. اما، با وجود رسیدن این کمک،… pic.twitter.com/kRiamgeCpS — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) February 28, 2026

10.59: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν το πρώτο επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι οι επιθέσεις πραγματοποιούνται «σε απάντηση στην εχθρική και εγκληματική επιθετικότητα του εχθρού κατά του Ιράν».

Την τελευταία ώρα, αρκετοί βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ, χωρίς να υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς.

Την ίδια ώρα, οι σειρήνες συνεχίζουν να ηχούν σε περιοχές του βόρειου και νότιου Ισραήλ.

10.57: Σειρήνες στο Μπαχρέιν

Σειρήνες και στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το τοπικό υπουργείο Άμυνας, που καλεί τον κόσμο να πάει σε ασφαλή μέρη

10.54: Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι σκοτώθηκε ο αρχηγός του στρατού του Ιράν Αμίρ Χαταμί

Ο αρχηγός του στρατού του Ιράν, Αμίρ Χαταμί έχει σκοτωθεί στις επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ μετέδωσαν ισραηλινά ΜΜΕ.

Όπως αναφέρεται, ο Αμίρ Χατάμι, αρχηγός του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, έχει εξοντωθεί.

Μέχρι στιγμής η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί από την ιρανική πλευρά.

10.50: Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Al Jazeera: Όλα είναι στο τραπέζι, συμπεριλαμβανομένων σεναρίων που δεν είχαν ληφθεί υπόψη προηγουμένως

Την απάντησή του ετοιμάζει το Ιράν, με ανώτερο αξιωματούχο να δηλώνει στο Al Jazeera ότι όλα είναι στο τραπέζι, συμπεριλαμβανομένων σεναρίων που δεν είχαν ληφθεί υπόψη προηγουμένως.

Κι ενώ οι Χούθι γνωστοποίησαν πως ξεκινούν επιθέσεις στη ναυσιπλοϊα στον διάδρομο της Ερυθράς Θάλασσας, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι «σε απάντηση στην επιθετικότητα του εχθρικού και εγκληματικού εχθρού κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ξεκίνησε το πρώτο κύμα μεγάλης κλίμακας επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν προς τα κατεχόμενα εδάφη».

10.43: Σειρήνες στην Ιερουσαλήμ μετά την εκτόξευση των ιρανικών πυραύλων

Σειρήνες ηχούν στην Ιερουσαλήμ και τη γύρω περιοχή, καθώς και σε ολόκληρο το βόρειο και νότιο Ισραήλ, μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) αναφέρει ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας προσπαθούν να αναχαιτίσουν τους πυραύλους.

10.40: Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σήμερα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου.

10.35: Τρεις ονομασίες για την ίδια επιχείρηση

Ίδια επιχείρηση, τρεις ονομασίες. Οι ΗΠΑ, μέσω του υπουργείου Πολέμου ονόμασαν την επιχείρηση ως «Epic Fury» , δηλαδή «Επική Οργή».

Διαφορετική ονομασία έδωσε το Ιράν με τον Νετανιάχου να αποκαλεί την επιχείρηση «Ο βρυχηθμός του λιονταριού»

Οι Ιρανοί ονόμασαν την αντεπίθεσή του Fateh Khyber. Μεταφράζεται ο Κατακτητής του Χαϊμπάρ» ή «η Νίκη του Χαϊμπάρ». Στην ισλαμική ιστορία ο όρος αυτός αναφέρεται συγκεκριμένα στον Hazrat Ali (Ιμάμης Αλί) ο οποίος ηγήθηκε των μουσουλμανικών δυνάμεων στη Μάχη του Χαϊμπάρ (628 μ.Χ.) και πέτυχε μια καθοριστική νίκη ενάντια στα οχυρωμένα εβραϊκά κάστρα στην περιοχή Χαϊμπάρ (σημερινή Σαουδική Αραβία).

10.34: Μήνυμα του πρωθυπουργού του Λιβάνου: Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να σύρει τη χώρα σε περιπέτειες

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ δήλωσε ότι η Βηρυτός δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να σύρει τη χώρα σε πόλεμο, εν μέσω ανησυχιών ότι η Χεζμπολάχ, ο λιβανέζικος εκπρόσωπος του Ιράν, θα επιτεθεί στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν σήμερα το πρωί.

«Καλώ όλους τους Λιβανέζους να ενεργήσουν με σύνεση και πατριωτισμό, θέτοντας τα συμφέροντα του Λιβάνου πάνω από κάθε άλλη σκέψη», γράφει ο Σαλάμ στο X. «Επαναλαμβάνω ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να σύρει τη χώρα σε περιπέτειες που απειλούν την ασφάλεια και την ενότητά της».

10.27: Διάγγελμα Νετανιάχου: Δεν θα επιτρέψουμε στο τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν να απειλήσει την ανθρωπότητα

Διάγγελμα προς τον ιρανικό λαό απηύθυνε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Αδελφοί και αδελφές μου, πολίτες του Ισραήλ, πριν από λίγο καιρό το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν μια επιχείρηση για την εξάλειψη της υπαρξιακής απειλής που θέτει το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν.

Ευχαριστώ τον μεγάλο μας φίλο, τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, για την ιστορική του ηγεσία.

Για 47 χρόνια, το καθεστώς του Αγιατολάχ φωνάζει «Θάνατος στο Ισραήλ», «Θάνατος στην Αμερική». Έχει χύσει το αίμα μας, έχει δολοφονήσει πολλούς Αμερικανούς και έχει σφαγιάσει τον ίδιο του τον λαό.

Δεν πρέπει να επιτραπεί σε αυτό το δολοφονικό τρομοκρατικό καθεστώς να οπλιστεί με πυρηνικά όπλα που θα του επιτρέψουμε να απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Η κοινή μας δράση θα δημιουργήσει τις συνθήκες για τον γενναίο ιρανικό λαό να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του.

Έχει έρθει η ώρα για όλα τα μέρη του λαού του Ιράν – Πέρσες, Κούρδους, Αζέρους, Μπαλούχους – να αποτινάξουν τον ζυγό της τυραννίας και να φέρουν ένα ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν.

Σας καλώ, πολίτες του Ισραήλ, να ακολουθήσετε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Τις επόμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Roaring Lion» (Βρυχηθμός Λέοντος), θα απαιτηθεί από όλους μας να επιδείξουμε υπομονή και εσωτερική δύναμη.

Μαζί θα σταθούμε, μαζί θα πολεμήσουμε και μαζί θα διασφαλίσουμε την αιωνιότητα του Ισραήλ».

10.26: Σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ

Σειρήνες ηχούν σε όλο το βόρειο Ισραήλ εν μέσω ιρανικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους. Οι Ισραηλινοί στην περιοχή καλούνται να μεταβούν σε καταφύγια.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας λειτουργούν για την αναχαίτιση των πυραύλων. «Αυτή τη στιγμή, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία επιχειρεί να αναχαιτίσει και να χτυπήσει τις απειλές όπου είναι απαραίτητο, προκειμένου να τις εξουδετερώσει», αναφέρει ο στρατός.

10.25: Η Ρωσία αναστέλλει τις πτήσεις προς το Ιράν και το Ισραήλ

Το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές εταιρείες αερομεταφορών ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας τις πτήσεις προς το Ιράν και το Ισραήλ, εν μέσω βομβαρδισμών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, οι ρωσικοί αερομεταφορείς, σε συντονισμό με τις υπηρεσίες του και με τη ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsiya, είχαν επεξεργαστεί εναλλακτικές πορείες για την εκτέλεση των δρομολογίων τους προς χώρες του Κόλπου εκ των προτέρων, σημειώνεται ωστόσο ότι οι χρόνοι των πτήσεων θα επιμηκυνθούν, καθώς οι αποστάσεις θα είναι αναγκαστικά μεγαλύτερες.

10.24: Η Κύπρος ενεργοποίησε το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο ΕΣΤΙΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνος Κόμπος ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του ειδικού εθνικού σχεδίου ΕΣΤΙΑ.

«Παρακολουθούμε πολύ στενά την κλιμάκωση της κατάστασης στην περιοχή και είμαστε σε συνεχή επικοινωνια με τις επί τόπου Πρεσβείες μας.

Λόγω της κατάστασης στην περιοχή, έχει ενεργοποιηθεί το Ειδικό Εθνικό Σχεδιο ΕΣΤΙΑ. Το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ αποτελεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο ενεργοποιείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή κρίσης, για να επιτρέψει την ασφαλή εκκένωση πολιτών από κοντινές περιοχές κρίσης (από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής) μέσω της Κύπρου.

Παράλληλα, το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών παραμένει ενεργό και είναι σε ετοιμότητα διαχείρισης της κατάστασης αναλόγως των εξελίξεων», έγραψε.

Παρακολουθούμε πολύ στενά την κλιμάκωση της κατάστασης στην περιοχή και είμαστε σε συνεχή επικοινωνια με τις επί τόπου Πρεσβείες μας. Λόγω της κατάστασης στην περιοχή, έχει ενεργοποιηθεί το Ειδικό Εθνικό Σχεδιο ΕΣΤΙΑ. Το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ αποτελεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης του… — Constantinos Kombos (@ckombos) February 28, 2026

10.22: Ιρανός αξιωματούχος: Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για αντίποινα

Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για αντίποινα μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά του Ιράν το Σάββατο, με την απάντηση να αναμένεται συντριπτική, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

10.19: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη και έχει μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος, δήλωσε σήμερα Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «προληπτική επίθεση» εναντίον του Ιράν.

10.17: Ενεργοποιήθηκε το Iron Dome

Τα συστήματα αεράμυνας εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από τα εδάφη του Ιράν

10.15: Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι εντόπισε εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ. Αναμένεται να ηχήσουν σειρήνες τα επόμενα λεπτά. Οι Ισραηλινοί που λαμβάνουν την ειδοποίηση καλούνται να μεταβούν σε ασφαλείς χώρους και προστατευμένες περιοχές.

«Το κοινό καλείται να ακολουθεί τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Αυτή τη στιγμή, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιχειρεί για την αναχαίτιση και την εξουδετέρωση απειλών, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.»

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «η άμυνα δεν είναι απόλυτη», γι’ αυτό και είναι απαραίτητο το κοινό να συνεχίσει να τηρεί πιστά τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι εντόπισε εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ. Αναμένεται να ηχήσουν σειρήνες τα επόμενα λεπτά. Οι Ισραηλινοί που λαμβάνουν την ειδοποίηση καλούνται να μεταβούν σε ασφαλείς χώρους και προστατευμένες περιοχές.

09.49: Τραμπ: «Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους τους και θα ισοπεδώσουμε τη βιομηχανία πυραύλων τους»

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το Ιράν προσπαθούσε να ξαναχτίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα μετά τις βομβιστικές επιθέσεις των ΗΠΑ τον Ιούνιο στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις.

«Απέρριψαν κάθε ευκαιρία να μην πραγματοποιήσουν τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες και δεν μπορούμε να το ανεχτούμε πια», είπε διαμηνύοντας ότι οι ΗΠΑ θα εξοντώσουν το ναυτικό τους.

Παράλληλα, προχώρησε και στην ευθεία κήρυξη πολέμου και στους Συμμάχους του Ιραν στην περιοχή κοινώς Χεζπολά κυριως και Χαμάς ειναι στόχοι. Δεν είναι απίθανο να πλήξουν και θέσεις στο νότιο Λίβανο.

Η Αμερική έχει λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να μειώσει τους κινδύνους για το προσωπικό της στην περιοχή, είπε.

09.37: Ο Πρόεδρος Τραμπ επιβεβαιώνει ότι ο αμερικανικός στρατός έχει ξεκινήσει «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» στο Ιράν. Δημοσίευσε ένα βίντεο διάρκειας οκτώ λεπτών στο Truth Social.

«Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς», είπε.

«Οι απειλητικές του δραστηριότητες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στρατεύματά μας, τις βάσεις μας στο εξωτερικό και τους συμμάχους μας σε όλο τον κόσμο», δήλωσε στο οκτάλεπτο μήνυμά του.

«Εδώ και 47 χρόνια, το ιρανικό καθεστώς φωνάζει «Θάνατος στην Αμερική» και διεξάγει μια ατέρμονη εκστρατεία αιματοχυσίας και μαζικών δολοφονιών, στοχεύοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στρατεύματά μας και αθώους πολίτες σε πολλές, πολλές χώρες», πρόσθεσε.

09.36: Αρκετά από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι μεταφέρονται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, καθώς το Υπουργείο Υγείας της χώρας διέταξε την υψηλότερη βαθμίδα ετοιμότητας στις ιατρικές εγκαταστάσεις.

«Το Υπουργείο Υγείας έδωσε εντολή στα νοσοκομεία να εξάγουν τους ασθενείς που δεν χρειάζονται νοσηλεία», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωσή του, καθώς διέταξε τα νοσοκομεία να μεταφερθούν σε υπόγειες εγκαταστάσεις.

Το Ιατρικό Κέντρο Sourasky του Τελ Αβίβ άνοιξε το υπόγειο νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με δήλωση του νοσοκομείου, και έχει αρχίσει να μεταφέρει ασθενείς και τμήματα στις ενισχυμένες εγκαταστάσεις.

09.35: Το Ισραήλ έχει ονομάσει την επιχείρησή του εναντίον του Ιράν «Βρυκασμός του Λιονταριού».

Το όνομα αποφασίστηκε από τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αφού οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είχαν διαφορετική εσωτερική ονομασία για τις επιθέσεις.

Το όνομα της τελευταίας επιχείρησης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων με στόχο το Ιράν, τον Ιούνιο του 2025, ήταν «Rising Lion».

09.32: Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν θέσεις της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, στο νότιο τμήμα της γειτονικής χώρας.

Τα πλήγματα ανακοινώθηκαν δυο ώρες προτού γίνει γνωστό ότι άρχισε στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ -από κοινού με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχους των δυο χωρών- εναντίον του Ιράν.

«Σε ανταπόδοση για τις επανειλημμένες παραβιάσεις των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολά, ο ισραηλινός στρατός έπληξε τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο», ανέφερε μέσω Telegram ο ισραηλινός στρατός, που κατηγορεί το σιιτικό κίνημα ότι αποπειράται να επανεξοπλιστεί.

09.29: Οι New York Times, επικαλούμενοι Αμερικανό αξιωματούχο, μεταδίδουν ότι πραγματοποιούνται δεκάδες πλήγματα από αμερικανικά μαχητικά, τα οποία απογειώνονται από βάσεις στη Μέση Ανατολή και από αεροπλανοφόρο, χωρίς να αναφέρουν ποιο από τα δύο που βρίσκονται σε απόσταση βολής από την περιοχή

Το Reuters για πρώτη φορά από τα πλήγματα στο Ιράν επικαλείται πηγή από την Τεχεράνη σημειώνοντας πως η αντεπίθεση θα είναι άμεση δεδομένη και δεν θα έχει καμία απολύτως σχέση σε επίπεδο έντασης με την προηγούμενη του καλοκαιριού. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι έγιναν πλήγματα εναντίον του υπουργείου Πληροφοριών, του υπουργείου Άμυνας, του συγκροτήματος του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν στην Τεχεράνη.

Η αντιπολίτευση στο Ισραήλ εκφράζει την υποστήριξή της στις επιθέσεις κατά του Ιράν που πραγματοποιήθηκαν σε κοινή επιχείρηση του Ισραήλ και των ΗΠΑ. «Θέλω να υπενθυμίσω σε όλους μας: Ο λαός του Ισραήλ είναι ισχυρός. Οι IDF και η Πολεμική Αεροπορία είναι ισχυροί. Η ισχυρότερη δύναμη στον κόσμο στέκεται στο πλευρό μας», ανέφερε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ. «Σε στιγμές όπως αυτές, στέκουμε ενωμένοι – και νικάμε μαζί.Δεν υπάρχει συνασπισμός και δεν υπάρχει αντιπολίτευση, υπάρχει μόνο ένας λαός και ένας στρατός, με όλους μας να τους υποστηρίζουμε» πρόσθεσε.

Συνεχίζονται οι εκρήξεις στο Ιράν με τις πιο πρόσφατες να ακούγονται σε Ισφαχάν, Κομ, Καράζ και Κερμανσάχ. Το πρακτορείο IRNA έκανε λόγο για εκρήξεις στην Ταμπρίζ. Αυτόπες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι μεγάλες ουρές οχημάτων σχηματίζονται στα πρατήρια βενζίνης της Τεχεράνης, καθώς πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας την εγκαταλείπουν.

09.22: Οι επιθέσεις στόχευαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις για να περιορίσουν την ικανότητα του Ιράν να απαντήσει, σύμβολα του καθεστώτος και στόχους των μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με όσα είπε στη Wall Street Journal πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα.

Η Μοσάντ, μέσω καναλιού που δημιούργησε στο Telegram ζητά από τους Ιρανούς «να στέλνουν μηνύματα και εικόνες της αντίστασής τους». Η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες διαδηλώσεις στο Ιράν, στις οποίες σκοτώθηκαν αρκετοί πολίτες. «Θα θυμάστε, φυσικά, εκείνες τις διαμαρτυρίες που είδαμε πρόσφατα, στις οποίες σκοτώθηκαν τόσοι πολλοί άνθρωποι», αναφέρει.

09.20: Λίγο πριν αρχίσουν οι ισραηλινές και αμερικανικές επιδρομές να προκαλούν εκρήξεις στο Ιράν, βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, φέρεται να δείχνουν πυραύλους να πετούν χαμηλά πάνω από το Ιράκ

Λίγο αργότερα, το Ιράκ ανακοίνωσε ότι είχε κλείσει τον εναέριο χώρο του.

טילי השיוט בדרך לטהראן pic.twitter.com/PRtnbMzZwV — David Lisovtsev (@david_lisovtsev) February 28, 2026

09.17: Το πρακτορείο TASNIM ανέφερε ότι ο εναέριος χώρος του Ιράν έχει κλείσει, ενώ, με βάση ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έχει πέσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της ανατολικής και δυτικής Τεχεράνης και καταγράφονται προβλήματα στη σύνδεση στο διαδίκτυο. Διατάχθηκε επίσης απαγόρευση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και των συγκεντρώσεων, ενώ συνέστησε στους πολίτες να εργαστούν από το σπίτι.

«Το είδος της έκρηξης υποδηλώνει ότι πρόκειται για επίθεση με πυραύλους», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο FARS.

Όπως μετέδωσαν άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις έχουν ακουστεί στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, ενώ στόχος επίθεσης φέρεται να ήταν και το αεροδρόμιο Μέραμπαντ.

09.12: Όπως δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, η ισραηλινή επίθεση επιχείρηση εναντίον του Ιράν διεξάγεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση σχεδιαζόταν για μήνες, ενώ η ημερομηνία που θα διεξαγόταν η επίθεση είχε αποφασιστεί πριν εβδομάδες.

09.08: Tο Reuters μιλά για προληπτικό χτύπημα ενώ ο υπουργός Αμυνας, Ισραελ Κατζ, επιβεβαίωσε πως η χώρα εξαπέλυσε επίθεση. Οι New Yorks Times κάνουν λόγο για αμερικανικά χτυπήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Καθώς το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του Ιράν, η υπηρεσιά πληροφοριών του, η Μοσάντ, μέσω του επίσημου καναλιού της στο Telegram στα περσικά, καλεί τους Ιρανούς να βοηθήσουν «να επιστρέψει το Ιράν στις ένδοξες μέρες του».

«Αδελφοί και αδελφές μας Ιρανοί, δεν είστε μόνοι! Έχουμε δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ασφαλές και ειδικό κανάλι Telegram ειδικά για εσάς. Μαζί θα επιστρέψουμε το Ιράν στις ένδοξες μέρες του», αναφέρει η δήλωση.

Η Μοσάντ καλεί τους Ιρανούς να «μοιραστούν μαζί μας φωτογραφίες και βίντεο από τον δίκαιο αγώνα σας ενάντια στο καθεστώς».

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν την κεντρική συνοικία Τζομχούρι στην πρωτεύουσα του Ιράν και τον δρόμο όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης

Ισραηλινοί αναφέρουν πως ένα από τα πλήγματα έπληξε περιοχή κοντά στο σπίτι του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος βρίσκεται εκτός Τεχεράνης σε ασφαλές συγκρότημα κατοικιών σύμφωνα με το Reuters.

Πρώτη ενημέρωση: Σε αιφνιδιαστική επίθεση κατά του Ιράν προχώρησε το πρωί του Σαββάτου το Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), σηματοδοτώντας νέα φάση έντασης στην περιοχή.

Λίγο πριν τις 08:00 (τοπική ώρα), σειρήνες ήχησαν σε περιοχές του Ιράν, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες για εκρήξεις στην Τεχεράνη. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται πάνω από σημεία της ιρανικής πρωτεύουσας.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, ανακοίνωσε ότι πρόκειται για «προληπτική επίθεση» και κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για ενδεχόμενα αντίποινα.

30 στόχοι στο πρώτο κύμα

Σύμφωνα με ισραηλινές αναφορές, στο πρώτο κύμα επιθέσεων επλήγησαν περίπου 30 στόχοι, οι περισσότεροι στην Τεχεράνη. Μεταξύ αυτών, φέρεται να περιλαμβάνονται η κατοικία του Ιρανού Προέδρου και εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης.

Το ιρανικό πρακτορείο ISNA μετέδωσε ότι πυκνός καπνός υψώνεται από το κέντρο της πόλης, ενώ το FARS έκανε λόγο για πλήγματα σε κεντρικές συνοικίες, μεταξύ των οποίων και η περιοχή Τζομχούρι, κοντά στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης. Παράλληλα, ιρανικά κρατικά μέσα ανέφεραν δεύτερο κύμα εκρήξεων στη βόρεια Τεχεράνη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για θύματα ή για την έκταση των ζημιών.

Σειρήνες σε όλο το Ισραήλ – Καταφύγια και περιορισμοί

Την ίδια ώρα, σειρήνες ηχούν σε πολλές περιοχές του Ισραήλ, με οικογένειες να κατευθύνονται σε καταφύγια. Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν την αναστολή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, συναθροίσεων και λειτουργίας χώρων εργασίας σε ανοιχτούς χώρους, με εξαίρεση τους κρίσιμους τομείς.

Σε εθνική προειδοποίηση που μεταδόθηκε, οι IDF κάλεσαν το κοινό να είναι έτοιμο να αναζητήσει άμεσα καταφύγιο σε περίπτωση εκτόξευσης πυραύλων από το Ιράν.

Παράλληλα, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Μεταφορών έκλεισε τον εναέριο χώρο της χώρας για τις πολιτικές πτήσεις και κάλεσε τους πολίτες να μην προσέρχονται στα αεροδρόμια.

گزارش‌ها و تصاویر دریافتی از ‘شنیده شدن صدای چند انفجار و دیده شدن دود در #تهران، شنبه ۹ اسفند’#Iran #Tehran pic.twitter.com/tIk5yAITCA — Vahid Online (@Vahid) February 28, 2026

Σενάρια για ευρύτερη εμπλοκή

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, όπως το τηλεοπτικό δίκτυο N12, κάνουν λόγο για πιθανή κοινή επιχείρηση με αμερικανική συμμετοχή, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την Ουάσινγκτον.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τους φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις επόμενες κινήσεις των δύο πλευρών.

