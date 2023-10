Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβάρδισε τη Γάζα και προκάλεσε ζημιές σε σχολείο – καταφύγιο αμάχων

Ένα σχολείο – καταφύγιο Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα υπέστη «σοβαρές παράπλευρες ζημιές» λόγω «βομβαρδισμού σε κοντινή απόσταση» από το Ισραήλ, ανέφερε ο ΟΗΕ. Τουλάχιστον 1 νεκρός και 44 τραυματίες, εκ των οποίων 9 παιδιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ βομβάρδισε μια περιοχή κοντά στο πέρασμα της Ράφα και προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο σχολείο, που είχε γίνει καταφύγιο για 4.600 αμάχους.

Άλλα 3 μέλη του προσωπικού του UNRWA έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες 24 ώρες, ανεβάζοντας το σύνολο σε 38 από τις 7 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα, ανέφερε η ίδια υπηρεσία του ΟΗΕ.

Η ανακοίνωση του UNRWA:

🔺One @UNRWA school in Rafah, sheltering 4,600 people, sustained severe collateral damage from close proximity strike

🔺If fuel does not enter📍#Gaza, @UNRWA will be forced to significantly reduce and in some cases bring humanitarian operations to a halthttps://t.co/SKLHjw7PfH pic.twitter.com/10LIjXZhb4

— UNRWA (@UNRWA) October 25, 2023