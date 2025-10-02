Μέσι: Περιοδεία στην Ινδία με ποδόσφαιρο, Bollywood, συναυλίες και φεστιβάλ φαγητού!

Ο Λιονέλ Μέσι, επιβεβαίωσε σήμερα (2/10/2025) τη συμμετοχή του στο GOAT Tour of India 2025 στην Ινδία.

Οι διοργανωτές είχαν ήδη αποκαλύψει το πρόγραμμα στις 15 Αυγούστου και ο Λιονέλ Μέσι για πρώτη φορά το επιβεβαίωσε, σκορπίζοντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές του στη χώρα.

Ο Μέσι θα ξεκινήσει την περιοδεία του σε τέσσερις πόλεις, από την Καλκούτα στις 13 Δεκεμβρίου, την Αχμενταμπάντ, τη Βομβάη και το Νέο Δελχί. Το ταξίδι θα ολοκληρωθεί με μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι στις 16 Δεκεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, ο Αργεντινός σούπερ σταρ θα είναι επικεφαλής συναυλιών, συναντήσεων, φεστιβάλ φαγητού, προπονήσεων ποδοσφαίρου, ακόμη και μιας έκθεσης padel στο στάδιο Brabourne της Βομβάης.

Επίσης, ο Αργεντινός θρύλος θα είναι μέρος φιλανθρωπικών έργων στη χώρα.

Στην Καλκούτα, η εκδήλωση του Μέσι θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο Salt Lake. Το στάδιο θα φιλοξενήσει τον θρύλο για δεύτερη φορά μετά από 14 χρόνια.

Οι διοργανωτές σχεδιάζουν επίσης μια τοιχογραφία ύψους 25 μέτρων που θα αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια των εορτασμών, μαζί με τα εγκαίνια του μεγαλύτερου αγάλματος του Μέσι.

Τα εισιτήρια για τις εκδηλώσεις αναμένεται να ξεκινούν από 3.500 ρουπίες. Αυτή θα είναι η πρώτη επίσκεψη του Μέσι στην Ινδία από το 2011, όταν ήταν αρχηγός της Αργεντινής σε φιλικό αγώνα της FIFA εναντίον της Βενεζουέλας στο στάδιο Salt Lake.

Ο διοργανωτής Σατάντρου Ντούτα, ο οποίος εξασφάλισε την άδεια μετά από συναντήσεις με τον Μέσι και τον πατέρα του, έχει υποσχεθεί ένα θέαμα που συνδυάζει την ινδική και την αργεντίνικη κουλτούρα.

Ένα φεστιβάλ φαγητού και τσαγιού στην Καλκούτα θα τονίσει την αγάπη του Μέσι για το τσάι που παρασκευάζεται στην Αργεντινή.

Στη Βομβάη, ο Μέσι θα παραστεί επίσης στο Padel GOAT Cup και θα συμμετάσχει σε μια σειρά από συναντήσεις με αστέρες του Bollywood.

Ακόμα η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Αργεντινής έχει συμπεριλάβει την Ινδία στο πρόγραμμά της για ένα διεθνές παράθυρο της FIFA τον Νοέμβριο.

Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές, με προπονητή τον Λιονέλ Σκαλόνι, πρόκειται να παίξουν φιλικό στην Κεράλα μεταξύ 10 και 18 Νοεμβρίου, αν και οι αντίπαλοι και ο τόπος διεξαγωγής δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Εάν η επίσκεψη αυτή πραγματοποιηθεί, θα μπορούσε να σημαίνει ότι ο Μέσι θα κάνει δύο ταξίδια στην Ινδία μέσα σε δύο μήνες.

Ωστόσο, μένει να δούμε αν ο 38χρονος επιθετικός θα συμμετάσχει στον αγώνα με την Κεράλα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Leo Messi (@leomessi)

