Μεσολόγγι: 200 Χρόνια Θυσίας – Επέτειος Ελευθερίας 1826–2026

Η φετινή επέτειος των 200 χρόνων από την Εξοδο του Μεσολογγίου βρίσκει την Ιερά Πόλη Μεσολογγίου στο επίκεντρο ενός από τα σημαντικότερα ιστορικά και πολιτιστικά γεγονότα της σύγχρονης Ελλάδας. Δύο αιώνες μετά την κορυφαία πράξη αυτοθυσίας της Ελληνικής Επανάστασης, η πόλη δεν περιορίζεται σε έναν τυπικό εορτασμό μνήμης, αλλά επιχειρεί να μετατρέψει την επέτειο σε μια ζωντανή, βιωματική εμπειρία με εθνική και διεθνή απήχηση.

Από σήμερα 20 Μαρτίου, το Μεσολόγγι εισέρχεται σε μία περίοδο εκδηλώσεων που συνδυάζουν ιστορική γνώση, πολιτισμό και συμμετοχή των πολιτών. Οι χώροι μνήμης και τα ιστορικά σημεία αποκτούν ενεργό ρόλο, μεταφέροντας τον επισκέπτη στην εποχή της πολιορκίας. Εκθέσεις, διαλέξεις και εκπαιδευτικά προγράμματα μεταμορφώνουν την πόλη σε ένα ανοιχτό μουσείο ζωντανής ιστορίας.

Η συνολική εικόνα δείχνει μία συνειδητή προσπάθεια να μετατραπεί η επέτειος σε σύγχρονο πολιτιστικό γεγονός. Το Μεσολόγγι του 2026 επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του ως τόπος μνήμης και συλλογικής ταυτότητας, μεταφέροντας την ιστορία σε κάθε γενιά, στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η έναρξη των εκδηλώσεων

Η έναρξη γίνεται σήμερα Παρασκευή με ημερίδα στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο για τον ρόλο της δημοσιογραφίας στον πόλεμο.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (IFJ), της μεγαλύτερης οργάνωσης δημοσιογράφων παγκοσμίως, που εκπροσωπεί περισσότερους από 600.000 επαγγελματίες των Μέσων Ενημέρωσης σε 187 ενώσεις και οργανισμούς σε πάνω από 140 χώρες, και πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάδειξη του ρόλου των δημοσιογράφων σε πολεμικές συγκρούσεις, από την εποχή των «Ελληνικών Χρονικών» του Ιωάννη-Ιάκωβου Μάγερ έως σήμερα, καθώς και η καταγραφή των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η πολεμική δημοσιογραφία.

Παράλληλα, στο Μέγαρο Χρυσόγελου εγκαινιάζεται η έκθεση ιστορικών κειμηλίων με αυθεντικά αντικείμενα των πολιορκημένων.

Η έκθεση συνδιοργανώνεται από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείο Πολιτισμού, ενώ αποκλειστικός χορηγός είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 20 Μαρτίου 2026 στις 18:00.

Η έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά τα γεγονότα της Β΄ Πολιορκίας του Μεσολογγίου, τον διεθνή αντίκτυπο που προκάλεσαν αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωσαν τη συλλογική εθνική μνήμη. Την επιμέλεια έχουν οι επιμελήτριες του μουσείου Νατάσα Καστρίτη, Ρεγγίνα Κατσιμάρδου και Ιφιγένεια Βογιατζή.

Παράλληλα οργανώνονται εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές, με αναπαραστάσεις και διαδραστικά παιχνίδια, δίνοντας έμφαση στην ανθρώπινη διάσταση της ιστορίας.

Η πνευματική και διεθνής διάσταση

Στις 21 Μαρτίου, στο μουσείο «Διέξοδος», παρουσιάζεται έκθεση αφιερωμένη στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» του Διονυσίου Σολωμού, αναδεικνύοντας τη σχέση ιστορίας και ποίησης. Στους ιερούς ναούς της πόλης τελούνται εκδηλώσεις μνήμης για τον Ιωσήφ Ρωγών, ενώ εκπαιδευτές και ιστορικοί προσφέρουν αφηγήσεις και οπτικοακουστικό υλικό. Η διεθνής διάσταση της Εξόδου αναδεικνύεται μέσα από έργα τέχνης και αρχειακό υλικό που παρουσιάζουν το Μεσολόγγι ως σύμβολο ελευθερίας για την Ευρώπη.

Η εθνική επέτειος συνδέεται με τη μεγάλη παρέλαση, ενώ στη νησίδα της Κλείσοβας πραγματοποιείται αναπαράσταση της ιστορικής μάχης, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα αντίστασης των πολιορκημένων. Μουσικοχορευτικά δρώμενα και αφηγήσεις για τους ήρωες της Εξόδου ενισχύουν τη συλλογική μνήμη και την ιστορική ταυτότητα των πολιτών.

Από τις 26 έως τις 30 Μαρτίου, οι εκδηλώσεις εμπλουτίζονται με θεατρικές παραστάσεις, μουσικές και αφηγηματικές βραδιές. Ο Κήπος των Ηρώων γίνεται κεντρικό σημείο δράσεων, όπου η ιστορία συνδέεται με το παρόν μέσα από εργαστήρια ιστορικής αναπαράστασης και νυχτερινές πορείες με φως και μουσική. Παράλληλα, αναδεικνύεται η διεθνής σημασία της Εξόδου μέσω αναφορών στον φιλελληνισμό και σε προσωπικότητες όπως ο Λόρδος Βύρων.

Η κορύφωση της 4ης Απριλίου

Η νύχτα της 4ης Απριλίου αποτελεί το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων. Η αναπαράσταση της Εξόδου μετατρέπεται σε βιωματική εμπειρία, με πορείες στο ιστορικό κέντρο, δάδες και δραματική αφήγηση. Την επόμενη ημέρα, η επίσημη τελετή και η κατάθεση στεφάνων στον Κήπο των Ηρώων ολοκληρώνουν τον κύκλο, αποδίδοντας φόρο τιμής στους ήρωες της πόλης.

Το μήνυμα της επετείου

Ο δήμαρχος της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Σπυρίδων Διαμαντόπουλος, τόνισε ότι «για το Μεσολόγγι τα 200 χρόνια δεν είναι μία απλή επέτειος. Είναι στιγμή ιστορικής δικαίωσης και μεγάλη ευθύνη». Η πόλη επιστρέφει «στο επίκεντρο της ιστορικής μνήμης όχι ως ανάμνηση αλλά ως ζωντανό σύμβολο ελευθερίας», ενώ η ελευθερία «κατακτάται και υπερασπίζεται καθημερινά». Το μήνυμα αυτό συνδέει τις εκδηλώσεις με σύγχρονες αξίες και προκλήσεις.

