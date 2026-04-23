Μεσολόγγι: Αναβίωσαν οι ιπποδρομίες του Αγίου Γεωργίου με εκατοντάδες θεατές ΦΩΤΟ

Για ακόμη μία χρονιά αναβίωσε στον Άγιο Γεώργιο Μεσολογγίου το παλιό έθιμο των ιπποδρομιών, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες θεατές που βρέθηκαν στην περιοχή για να παρακολουθήσουν τις κούρσες και να χειροκροτήσουν τους συμμετέχοντες.

Η φετινή διοργάνωση περιλάμβανε πέντε διαδρομές, με το ενδιαφέρον του κόσμου να παραμένει αμείωτο από την αρχή μέχρι το τέλος. Οι καβαλάρηδες και τα άλογα βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο μιας ημέρας που δεν λειτουργεί μόνο ως θέαμα, αλλά κυρίως ως ζωντανή συνέχεια μιας παράδοσης που κρατά γερά στον χρόνο.

Νωρίτερα, στο ομώνυμο εκκλησάκι, τελέστηκε Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, με τη συμμετοχή πλήθους πιστών από την ευρύτερη περιοχή. Η θρησκευτική διάσταση της ημέρας παραμένει καθοριστική, καθώς ο εορτασμός του Αγίου Γεωργίου συνδέεται άμεσα με το ίδιο το έθιμο και με τον τρόπο που αυτό πέρασε από γενιά σε γενιά.

Ένα έθιμο βαθιά δεμένο με την περιοχή

Κάθε χρόνο, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου, οι κάτοικοι του Αγίου Γεωργίου, του Ευηνοχωρίου και των γύρω χωριών τιμούν τον Άγιο με ιπποδρομίες που πραγματοποιούνται μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, έξω από το ομώνυμο ξωκλήσι της περιοχής.

Το εκκλησάκι, που χρονολογείται από την προβυζαντινή εποχή, βρίσκεται ανάμεσα στο Ευηνοχώρι και τον Άγιο Γεώργιο και αποτελεί σημείο αναφοράς για την ιστορική και πολιτισμική ταυτότητα της περιοχής. Μέχρι το 1919, μάλιστα, ανήκε διοικητικά στο Ευηνοχώρι, γεγονός που εξηγεί και τους ισχυρούς δεσμούς που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στα δύο χωριά και διατηρούνται μέχρι σήμερα μέσα από τη διατήρηση του εθίμου.

Η προφορική παράδοση και ο συμβολισμός

Η ιστορία των ιπποδρομιών συνοδεύεται και από ισχυρή προφορική παράδοση. Όπως μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας το έθιμο διατηρήθηκε, αφού οι αγώνες δεν θεωρούνταν αμιγώς θρησκευτική εκδήλωση. Έτσι, λέγεται ότι στις ιπποδρομίες συμμετείχαν τόσο Χριστιανοί όσο και Τούρκοι, με δύο αντίπαλες ομάδες να διαγωνίζονται μεταξύ τους.

Σύμφωνα πάντα με την τοπική αφήγηση, τα καλοταϊσμένα αραβικά άλογα των Τούρκων ηττούνταν πολλές φορές από τα πιο αδύνατα και καταπονημένα ελληνικά άλογα, που χρησιμοποιούνταν καθημερινά στις αγροτικές δουλειές. Για τους κατοίκους, αυτή η εικόνα είχε έντονο συμβολισμό, καθώς ερμηνευόταν ως σημάδι του Αγίου Γεωργίου ότι η ελευθερία δεν ήταν άπιαστη.

Ο Άγιος Γεώργιος ταυτίστηκε έτσι, στη λαϊκή συνείδηση, όχι μόνο με την πίστη, αλλά και με την ελπίδα και την αντίσταση. Ο δράκος έπαιρνε τη μορφή του κατακτητή, ενώ ο Άγιος γινόταν ο προστάτης του υπόδουλου Έλληνα και αργότερα των αγωνιστών της Επανάστασης.

Από τα χωράφια στις σημερινές κούρσες

Μετά την Απελευθέρωση, το έθιμο συνέχισε να αναβιώνει κάθε χρόνο. Οι κάτοικοι της γύρω περιοχής πήγαιναν στη Θεία Λειτουργία και έφερναν μαζί τους τα άλογά τους, ώστε να τα ευλογήσει ο ιερέας για να είναι γερά και δυνατά στις αγροτικές εργασίες. Στη συνέχεια ακολουθούσαν οι αυτοσχέδιοι αγώνες μπροστά από το ξωκλήσι, μέσα σε χωράφια και χωματόδρομους.

Οι ιπποδρομίες εκείνης της εποχής δεν είχαν ανταγωνιστικό χαρακτήρα με τη σημερινή έννοια. Ήταν περισσότερο μια στιγμή χαράς, τιμής και συμμετοχής, με μοναδικό έπαθλο το χειροκρότημα του κόσμου και την ευλογία του παπά και του Αγίου.

Η τοπική παράδοση διατηρεί ακόμη και αφηγήσεις για τα χωράφια μέσα στα οποία έτρεχαν τα άλογα, ακόμη κι όταν αυτά ήταν σπαρμένα. Παρά τις ζημιές που θα περίμενε κανείς, οι κάτοικοι πίστευαν πως, με την ευλογία του Αγίου Γεωργίου, τα χωράφια εκείνα έδιναν τελικά τον καλύτερο καρπό.

Το έθιμο ζει ακόμη

Σήμερα, πολλοί κάτοικοι από τον Άγιο Γεώργιο, το Ευηνοχώρι και τα γειτονικά χωριά συνεχίζουν να εκτρέφουν άλογα ακριβώς για να μη σβήσει αυτό το έθιμο. Οι ιπποδρομίες του Αϊ-Γιώργη παραμένουν για την περιοχή μια γέφυρα με τις ρίζες, τον τρόπο ζωής των παλαιότερων και την ιστορική μνήμη του τόπου.

Πριν από τις κούρσες, οι καβαλάρηδες κρατώντας λαμπάδες προσκυνούν την εικόνα του Αγίου και περιμένουν έξω από το ξωκλήσι την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας. Μετά την ευλογία του ιερέα, όλα είναι έτοιμα για την έναρξη των αγώνων.

Οι ιπποδρομίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στην πρώτη συμμετέχουν άλογα ιπποδρομίου, ενώ στη δεύτερη ντόπια άλογα, απόγονοι εκείνων που χρησιμοποιούσαν παλαιότερα οι ντόπιοι στις αγροτικές δουλειές.

Το έπαθλο και η τιμή

Το έπαθλο για τους νικητές δεν είναι χρηματικό. Το κάθε άλογο που κερδίζει στεφανώνεται με λουλούδια, τα οποία έχουν ευλογηθεί και έχουν παραμείνει κρεμασμένα στην εικόνα του Αγίου κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και των ιπποδρομιών. Το στεφάνι το περνά ο παπάς στον λαιμό του αλόγου, σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του εθίμου.

Στο παρελθόν, μετά το τέλος των αγώνων, οι καβαλάρηδες γύριζαν στα χωριά τους και περνούσαν από τα σπίτια όσων γιόρταζαν. Η συνήθεια αυτή έχει πλέον ατονήσει, όμως ο πυρήνας του εθίμου παραμένει ζωντανός.

Τα τελευταία χρόνια, με τη συμβολή του Ιππικού Ομίλου Αγίου Γεωργίου, η διοργάνωση έχει αποκτήσει καλύτερη οργάνωση και προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο, όχι μόνο από την περιοχή του Μεσολογγίου, αλλά και από άλλες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Έτσι, οι ιπποδρομίες του Αγίου Γεωργίου συνεχίζουν να αποτελούν ένα από τα πιο ξεχωριστά πασχαλινά και ανοιξιάτικα τοπικά έθιμα της περιοχής.

Πηγή: nafpaktianews.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



