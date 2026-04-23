Πάτρα: Με επισημότητα ο εορτασμός του Αγίου Γεωργίου στο ΚΕΝ ΦΩΤΟ

Σε κλίμα κατάνυξης και με την παρουσία εκκλησιαστικών, αυτοδιοικητικών και τοπικών εκπροσώπων πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα ο εορτασμός του Αγίου Γεωργίου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων. Στην τελετή ξεχώρισε η παρουσία του Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου, ενώ το «παρών» έδωσαν και εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και δημοτικών παρατάξεων.

23 Απρ. 2026 11:59
Pelop News

Με θρησκευτική ευλάβεια και την προβλεπόμενη επισημότητα τιμήθηκε στην Πάτρα η μνήμη του Αγίου Γεωργίου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, σε μια εκδήλωση με ιδιαίτερο συμβολισμό τόσο για το στρατόπεδο όσο και για την τοπική κοινωνία.

Ο εορτασμός πραγματοποιήθηκε παρουσία του Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος έδωσε το δικό του ξεχωριστό στίγμα στην τελετή, υπογραμμίζοντας με την παρουσία του το πνευματικό βάρος της ημέρας. Η συμμετοχή του προσέδωσε στον εορτασμό τον χαρακτήρα μιας σημαντικής στιγμής για το στρατόπεδο, αλλά και για τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους των τοπικών φορέων.

Στην εκδήλωση έδωσαν ακόμη το «παρών» εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και στελέχη και εκπρόσωποι δημοτικών παρατάξεων, επιβεβαιώνοντας τη σύνδεση του ΚΕΝ με τη δημόσια ζωή της Πάτρας και τη διαρκή παρουσία του στις θεσμικές και κοινωνικές στιγμές της περιοχής.

Η ημέρα είχε χαρακτήρα τιμητικό και συμβολικό, με το επίκεντρο να βρίσκεται στον Άγιο Γεώργιο, μια μορφή ιδιαίτερα φορτισμένη για την Ορθοδοξία αλλά και για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Ο εορτασμός ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη σημασία τέτοιων τελετών, που συνδέουν την πίστη, την παράδοση και τον θεσμικό ρόλο του στρατού με την τοπική κοινωνία.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων της Πάτρας αποτέλεσε έτσι το σημείο συνάντησης εκκλησιαστικής, αυτοδιοικητικής και στρατιωτικής παρουσίας, σε μια εκδήλωση που κύλησε μέσα σε κλίμα σεβασμού και επισημότητας.

