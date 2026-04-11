Μεσολόγγι: Διπλό χτύπημα τη Μεγάλη Παρασκευή – Εισέβαλε σε σπίτια, χτύπησε 66χρονο και άρπαξε λίρες και κοσμήματα

Αναστάτωση προκάλεσε στο Μεσολόγγι η δράση νεαρού διαρρήκτη τη Μεγάλη Παρασκευή, με δύο διαδοχικά περιστατικά μέσα σε λίγη ώρα. Στην πρώτη περίπτωση επιτέθηκε σε 66χρονο που τον αντιλήφθηκε μέσα στο σπίτι του, ενώ αργότερα μπήκε σε άλλη κατοικία και έφυγε με λεία χρυσές λίρες και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

11 Απρ. 2026 15:20
Pelop News

Δύο διαδοχικά περιστατικά μέσα σε περίπου μία ώρα έχουν σημάνει συναγερμό στο Μεσολόγγι, με τις Αρχές να αναζητούν νεαρό που φέρεται να εισέβαλε σε σπίτια τη Μεγάλη Παρασκευή, να τραυμάτισε 66χρονο και στη συνέχεια να άρπαξε χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας περίπου 30.000 ευρώ από άλλη κατοικία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι, όταν ο νεαρός μπήκε σε σπίτι με πρόθεση να κλέψει. Η κίνησή του όμως δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς έγινε αντιληπτός από τον 66χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού.

Όταν ο άνδρας επιχείρησε να τον σταματήσει, ο δράστης φέρεται να του επιτέθηκε, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Αμέσως μετά εγκατέλειψε το σημείο και εξαφανίστηκε πριν φτάσει βοήθεια.

Νέο χτύπημα λίγη ώρα αργότερα

Η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί. Περίπου μία ώρα μετά, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος νεαρός φέρεται να μπήκε και σε δεύτερο σπίτι, αυτή τη φορά κατοικία 66χρονης γυναίκας.

Από το εσωτερικό του σπιτιού άρπαξε χρυσές λίρες και κοσμήματα, με την αξία της λείας να υπολογίζεται στις 30.000 ευρώ. Το νέο αυτό χτύπημα ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την ανησυχία στην περιοχή, καθώς δείχνει δράση με ταχύτητα και θράσος, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Οι Αρχές αναζητούν τον νεαρό για κλοπή, απόπειρα κλοπής και πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία γύρω από την υπόθεση και τις κινήσεις του μετά τα δύο περιστατικά.

