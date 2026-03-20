Μεσολόγγι: Εγκαίνια της εμβληματικής έκθεσης «Έξοδος 1826-2026» στο Μέγαρο Χρυσόγελου

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, στο Μέγαρο Χρυσόγελου, στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, τα εγκαίνια της επετειακής έκθεσης «Έξοδος 1826-2026».

Η έκθεση αποτελεί καρπό της στενής συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, με τη στήριξη του υπουργείου Πολιτισμού.

Στον χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, τόνισε την προσωπική και θεσμική του δέσμευση στην ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς του τόπου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Βρίσκομαι εδώ ως ένας περήφανος Αιτωλοακαρνάνας που αισθάνεται πολύ βαριά την ιστορική κληρονομιά αυτού του τόπου. Η Έξοδος του Μεσολογγίου αποτελεί ένα από τα πιο μεγάλα “κοσμήματα” στο ιστορικό και πολιτισμικό “θησαυροφυλάκιο” της Δυτικής Ελλάδας. Γνωρίζοντας από πού ερχόμαστε, χτίζουμε με αυτοπεποίθηση το πού πηγαίνουμε.»

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η έκθεση εντάσσεται στον άξονα της «Εξωστρέφειας» του επετειακού προγράμματος της Περιφέρειας, στοχεύοντας να μεταφέρει τον παλμό του Μεσολογγίου σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στρατηγική επένδυση που υλοποιείται, με σκοπό την αναβάθμιση της φυσιογνωμίας της Ιερής Πόλης και την ανάδειξη των σύγχρονων προοπτικών της.

Η έκθεση «Έξοδος 1826-2026» βασίζεται σε ιστορικά τεκμήρια, αρχειακό υλικό και μουσειολογικά επεξεργασμένες αφηγήσεις, προσφέροντας μια τεκμηριωμένη και εκπαιδευτική ματιά στην πολιορκία και την Έξοδο.

Την ευθύνη του τοπικού συντονισμού για την υλοποίηση των δράσεων του επετειακού προγράμματος έχει ο Αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομμάτης, ο οποίος στον σύντομο χαιρετισμό του, αφού ευχαρίστησε θερμά όλους τους φορείς για την άψογη συνεργασία, έκλεισε την ομιλία του με την εμβληματική αναφώνηση: «Να Ζει το Μεσολόγγι!».

Στην εκδήλωση παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνός, ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπυρίδων Διαμαντόπουλος, ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Χατζηνικολάου, η Πρόεδρος της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος Μαριέττα Μινώτου, καθώς και εκπρόσωποι φορέων.

Η επέτειος των 200 ετών αποτελεί μια ισχυρή υπενθύμιση ότι το Μεσολόγγι παραμένει μια «φωτεινή πύλη» ιστορίας, ανοικτή στο μέλλον.

