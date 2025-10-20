Μετά τη ληστεία στο Λούβρο: Γιατί τα κοσμήματα του Ναπολέοντα δεν μπορούν να βρουν αγοραστή

Σε λιγότερο από επτά λεπτά, τέσσερις δράστες κατάφεραν να διαπράξουν μια από τις πιο τολμηρές ληστείες στην ιστορία του Μουσείου του Λούβρου. Χρησιμοποιώντας ανελκυστήρα εμπορευμάτων και τροχό, απέσπασαν οκτώ κοσμήματα από τις προθήκες της Πινακοθήκης Απόλλων – μέρος της ιστορικής συλλογής του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας Ιωσηφίνας.

Ανάμεσα στα κλεμμένα εκθέματα περιλαμβάνονται η τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, τα σμαραγδένια σκουλαρίκια της Μαρίας-Λουίζας, το ζαφειρένιο κολιέ της βασίλισσας Μαρίας-Αμελί και διαμαντένες καρφίτσες ανεκτίμητης πολιτιστικής και χρηματικής αξίας. Το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού έκανε λόγο για «αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν το απόγειο της επιρροής της Γαλλίας στον κόσμο».

«Είναι η ιστορία της Γαλλίας που έκλεψαν», δήλωσε στο BFMTV ο ιστορικός Πιερ Μπράντα, επικεφαλής του τμήματος πολιτιστικής κληρονομιάς του Ιδρύματος Ναπολέοντα.

Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την προέλευση και την οργάνωση της ληστείας, χωρίς να αποκλείουν διεθνή εμπλοκή. Ήδη έχουν ταυτοποιηθεί τέσσερα πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στο «χτύπημα ακριβείας».

Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, η πώληση των κοσμημάτων θεωρείται σχεδόν αδύνατη. Τα κομμάτια είναι καταγεγραμμένα, ταυτοποιημένα και ιστορικά αναγνωρίσιμα, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε νόμιμη διάθεση. Ο δημοπράτης Alexandre Giquello εξηγεί ότι «ο μόνος τρόπος να αποκομίσουν κέρδος είναι να αποσυναρμολογήσουν τα κοσμήματα και να πουλήσουν ξεχωριστά τις πέτρες και τα μέταλλα – κάτι εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο».

Οι αρχές του Παρισιού φοβούνται πως οι δράστες ενδέχεται να επιχειρήσουν να αλλοιώσουν ή να καταστρέψουν τα κοσμήματα, μειώνοντας έτσι ανεπανόρθωτα την αξία τους.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ότι «οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη» και διαβεβαίωσε πως «γίνονται τα πάντα για την ανάκτηση των κλοπιμαίων, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας του Παρισιού».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



