Μετά τη ληστεία στο Λούβρο: Γιατί τα κοσμήματα του Ναπολέοντα δεν μπορούν να βρουν αγοραστή

Σοκ προκαλεί στη Γαλλία η θρασύτατη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, όπου τέσσερις δράστες αφαίρεσαν μέσα σε επτά λεπτά κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από τη συλλογή του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας Ιωσηφίνας. Οι ειδικοί μιλούν για αντικείμενα «αδύνατο να πωληθούν», ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Μετά τη ληστεία στο Λούβρο: Γιατί τα κοσμήματα του Ναπολέοντα δεν μπορούν να βρουν αγοραστή
20 Οκτ. 2025 12:16
Pelop News

Σε λιγότερο από επτά λεπτά, τέσσερις δράστες κατάφεραν να διαπράξουν μια από τις πιο τολμηρές ληστείες στην ιστορία του Μουσείου του Λούβρου. Χρησιμοποιώντας ανελκυστήρα εμπορευμάτων και τροχό, απέσπασαν οκτώ κοσμήματα από τις προθήκες της Πινακοθήκης Απόλλων – μέρος της ιστορικής συλλογής του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας Ιωσηφίνας.

Ανάμεσα στα κλεμμένα εκθέματα περιλαμβάνονται η τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, τα σμαραγδένια σκουλαρίκια της Μαρίας-Λουίζας, το ζαφειρένιο κολιέ της βασίλισσας Μαρίας-Αμελί και διαμαντένες καρφίτσες ανεκτίμητης πολιτιστικής και χρηματικής αξίας. Το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού έκανε λόγο για «αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν το απόγειο της επιρροής της Γαλλίας στον κόσμο».

Μετά τη ληστεία στο Λούβρο: Γιατί τα κοσμήματα του Ναπολέοντα δεν μπορούν να βρουν αγοραστή

«Είναι η ιστορία της Γαλλίας που έκλεψαν», δήλωσε στο BFMTV ο ιστορικός Πιερ Μπράντα, επικεφαλής του τμήματος πολιτιστικής κληρονομιάς του Ιδρύματος Ναπολέοντα.

Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την προέλευση και την οργάνωση της ληστείας, χωρίς να αποκλείουν διεθνή εμπλοκή. Ήδη έχουν ταυτοποιηθεί τέσσερα πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στο «χτύπημα ακριβείας».

Μετά τη ληστεία στο Λούβρο: Γιατί τα κοσμήματα του Ναπολέοντα δεν μπορούν να βρουν αγοραστή

Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, η πώληση των κοσμημάτων θεωρείται σχεδόν αδύνατη. Τα κομμάτια είναι καταγεγραμμένα, ταυτοποιημένα και ιστορικά αναγνωρίσιμα, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε νόμιμη διάθεση. Ο δημοπράτης Alexandre Giquello εξηγεί ότι «ο μόνος τρόπος να αποκομίσουν κέρδος είναι να αποσυναρμολογήσουν τα κοσμήματα και να πουλήσουν ξεχωριστά τις πέτρες και τα μέταλλα – κάτι εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο».

Μετά τη ληστεία στο Λούβρο: Γιατί τα κοσμήματα του Ναπολέοντα δεν μπορούν να βρουν αγοραστή

Οι αρχές του Παρισιού φοβούνται πως οι δράστες ενδέχεται να επιχειρήσουν να αλλοιώσουν ή να καταστρέψουν τα κοσμήματα, μειώνοντας έτσι ανεπανόρθωτα την αξία τους.

Μετά τη ληστεία στο Λούβρο: Γιατί τα κοσμήματα του Ναπολέοντα δεν μπορούν να βρουν αγοραστή

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ότι «οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη» και διαβεβαίωσε πως «γίνονται τα πάντα για την ανάκτηση των κλοπιμαίων, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας του Παρισιού».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:45 Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις παθήσεις του ώμου και πώς να τις προλάβετε
13:40 Διπλό το κακό για τον ΝΟΠ, με απουσίες κόντρα σε Πανιώνιο
13:37 Η Grid Telecom μεταμορφώνει την Κρήτη σε διεθνή ψηφιακό κόσμο
13:32 Ενημέρωση, συμμόρφωση και γνώση: Το Επιμελητήριο Αχαΐας «διάβασε» το ΓΕΜΗ στους επαγγελματίες
13:28 Σαν σκηνή από ταινία: Σε 4 λεπτά άδειασαν το Λούβρο – Υποψίες για ξένη ανάμειξη και κυβερνητική αποτυχία
13:25 ΚΟΔΗΠ: «Μεροληπτική πριμοδότηση των ιδιωτικών σταθμών – Ζητούμε ίση μεταχείριση για τα παιδιά και τις δημοτικές δομές»
13:21 Παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας για τους μετανάστες εργάτες γης σε Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλεία
13:17 Χάος στη Δραπετσώνα: Τρόλεϊ συγκρούστηκε με κολώνα έπειτα από επεισόδιο εν κινήσει
13:14 Άνοιξε η δίκη για τις παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαρτυρία-κλειδί για «τεχνητή δημιουργία δικαιωμάτων»
13:14 Μαλέσκου: «Ως εργαζόμενη μητέρα πρέπει να είμαι πιο συνεπής στο παιδί μου»
13:02 Παύλος Μαρινάκης: «Ο νόμος για το Μνημείο του Συντάγματος δεν εφαρμόζεται α λα καρτ»
12:59 Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Ζελένσκι-Τι συζήτησαν
12:58 Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Κοσμάς Φοντούκης: Το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας τον αποχαιρετά με συγκίνηση
12:54 Επανεκλογή Καλογερόπουλου στον ΙΟΠ-Δείτε όλο το νέο ΔΣ
12:51 Από το παρελθόν στο μέλλον: Επετειακή εκδήλωση και νέα αρχή για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ΦΩΤΟ
12:46 Γάλλια: Τέσσερις νεκροί από φωτιά σε κτίριο της Λυών ΒΙΝΤΕΟ
12:41 Στο Λουξεμβούργο οι ΥΠΕΞ της ΕΕ για Γάζα και Ουκρανία – Παρών ο Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα έτοιμη να συμβάλει στην ειρήνη»
12:39 Ελευθεριάδης: «Στη Κέρκυρα έπαιξε ρόλο η εμπειρία μας»
12:36 Διπρόσωπος ο καιρός: Καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη, καλοκαιράκι από την Παρασκευή
12:30 Πάτρα: Δεν έβρεξε, κι όμως πλημμύρισε η Ακρωτηρίου – Ζημιές σε σωληνώσεις από έργα ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ