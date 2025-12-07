Μετά την κλοπή στο Λούβρο: Ζημιές σε εκατοντάδες βιβλία στο τμήμα αιγυπτιακών αρχαιοτήτων

Στις 26 Νοεμβρίου, μια πλημμύρα στη βιβλιοθήκη των αιγυπτιακών αρχαιοτήτων του Λούβρου, προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε εκατοντάδες βιβλία και έγγραφα, με τα πιο παλιά να χρονολογούνται από το τέλος του 19ου αιώνα.

Η αιτία ήταν μια διαρροή νερού στο σύστημα θέρμανσης και εξαερισμού του μουσείου, υπογραμμίζοντας την επιδείνωση της κατάστασης του πιο επισκέψιμου μουσείου στον κόσμο, λίγες εβδομάδες μετά την θεαματική ληστεία των κοσμημάτων που αποκάλυψε ελλείψεις στην ασφάλεια.

Σε συνέντευξή του στο BFMTV, ο Φράνσις Στάινμποκ, αναπληρωτής γενικός διευθυντής του μουσείου του Λούβρου, τόνισε ότι οι ζημιές αφορούν «μεταξύ 300 και 400 έργα», τα παλαιότερα από τα οποία χρονολογούνται από τα τέλη του 19ου αιώνα. Πρόκειται για περιοδικά, βιβλία αναφοράς και αρχαιολογικά περιοδικά, αλλά «δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για πολύτιμα έργα που έχουν χαθεί» τόνισε. Τα έργα αυτά «έχουν βγει, ανοιχτεί και γίνεται μια λεπτή εργασία για την αποξήρανση σελίδα προς σελίδα».

Η παλαιότητα του υδραυλικού δικτύου που προκάλεσε το πρόβλημα ήταν «γνωστή εδώ και αρκετά χρόνια», παραδέχτηκε ο Στάινμποκ, και η περιοχή που επλήγη από το συμβάν «αποτελεί μέρος ενός συνόλου χώρων του μουσείου που αποτελούν αντικείμενο ενός μεγάλου έργου ανακαίνισης του συστήματος εξαερισμού και θέρμανσης» που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2026.

