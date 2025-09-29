Μετά τις φωτιές οι πλημμύρες! Σε Μαριδάκι, Τσούτσουρα και Βιάννο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ΒΙΝΤΕΟ

Αίτημα για κήρυξη έκτακτης ανάγκης σε τρεις κοινότητες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Μετά τις φωτιές οι πλημμύρες! Σε Μαριδάκι, Τσούτσουρα και Βιάννο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ΒΙΝΤΕΟ
29 Σεπ. 2025 18:11
Pelop News

Κατατέθηκε αίτημα να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, οι δημοτικές κοινότητες Καστελλιανών, Δεματίου και Σκινιά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας του Ηρακλείου Κρήτης απέστειλε ο δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου προς τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Συριγωνάκη.

Ιωάννινα: Αυτοκίνητο παρέσυρε ηλικιωμένο και τον έστειλε στο νοσοκομείο ΦΩΤΟ

Το αίτημα ακολούθησε των πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, όπου εκδηλώθηκε δυνατή νεροποντή. Όπως αναφέρει ο δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου: «Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, τις πρωινές ώρες, ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν την περιοχή του Δήμου μας με αποτέλεσμα να προκληθούν – λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρικών φαινομένων – πολλές καταστροφές σε υποδομές, δίκτυα και περιουσίες στις Δημοτικές Κοινότητες Καστελλιανών, Δεματίου και Σκινιά.

Οι καταστροφές εντοπίζονται στην αγροτική, στην δημοτική οδοποιία και στο Τουριστικό Καταφύγιο Τσούτσουρα (κατολισθήσεις, αποκοπή οδικών συνδέσεων, καταστροφή οδοστρωμάτων, μετατοπίσεις, διάβρωση εδαφών, τεχνικά έργα, τοιχία αντιστήριξης, δίκτυα κλπ). Επίσης σας αποστέλλουμε ενδεικτικά φωτογραφικό υλικό, όπου αποτυπώνεται το μέγεθος των ζημιών και παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητας σας προκειμένου άμεσα να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, η Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου του Δήμου μας και συγκεκριμένα η Δημοτική Κοινότητα Καστελλιανών, η Δημοτική Κοινότητα Δεματίου και η Δημοτική Κοινότητα Σκινιά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 3013/2002».

Πλημμύρες στην Κρήτη
Σε Μαριδάκι, Τσούτσουρα και Βιάννο, τα φαινόμενα, αν και μικρής διάρκειας ήταν ιδιαίτερα ισχυρά με αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια.

Στην περιοχή της Βιάννου, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια λίγα λεπτά αφού σταμάτησε η βροχή παρασύροντας χώματα αλλά φερτά υλικά.

Την ίδια ώρα πλημμύρισαν οι δρόμοι και στον Τσούτσουρα μετά την έντονη βροχόπτωση. Η περιοχή «πνίγηκε» από μεγάλο όγκο νερού που έπεσε και κατέληξε στη θάλασσα, διαπερνώντας τον παραλιακό δρόμο.
Κλειστές οι ιρλανδικές διαβάσεις στον δήμο Φαιστού
Την ίδια στιγμή, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φαιστού, ενημέρωσε τους δημότες ότι, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας με έντονες βροχοπτώσεις κατά τις νυχτερινές ώρες, οι ιρλανδικές διαβάσεις στον Γεροπόταμο θα παραμείνουν κλειστές, για λόγους ασφάλειας των πολιτών και των διερχόμενων οδηγών.

Συγκεκριμένα, κλειστές θα παραμείνουν οι εξής διαβάσεις:

Διάβαση Τριών Αστέρων
Διάβαση Περίου
Διάβαση Αγίας Τριάδας
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:33 Πανεπιστημιακός γιατρός «έφαγε» 30 μήνες, με 3ετή αναστολή, επειδή εισέπραξε «φακελάκια»
20:25 Νεκρός 40χρονος στην Αντίπαρο που καταπλακώθηκε από σκαπτικό μηχάνημα!
20:15 Έρχεται η Κοβέσι στην Αθήνα! Με ποιους και γιατί θα συναντηθεί
20:08 Κουτσούμπας από την Πάτρα: «Το κράτος δεν θέλει να προστατέψει τους πολίτες» ΦΩΤΟ
20:00 Η Διεθνολόγος – Νομικός Χριστίνα Χαλιλοπούλου μιλάει στην «Π»: «Ναι στην αστυνόμευση στους καταυλισμούς»
19:47 Πολεμικό Ναυτικό: Φρεγάτες Bergamini με φονικές ικανότητες και χαρακτηριστικά για Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο
19:37 Alco: Στις 12,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, στο 19% οι αναποφάσιστοι
19:26 Καιρός (30/09/2025): Βροχές και καταιγίδες στο «αντίο» του Σεπτεμβρίου
19:19 Το Επιμελητήριο Αχαΐας δίπλα στους φορείς και τους συλλόγους της Αιγιάλειας
19:11 «Εδώ παίζουμε μαζί!», το δυνατό μήνυμα της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου για τα διαρκείας
19:03 Πάτρα: Γέμισαν την αίθουσα του ΤΕΕ τα μέλη της ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας – Το νέο γραφείο πόλης
19:00 Το Μεσολόγγι θα ζήσει μέρες δόξας για τα 200 χρόνια από την Έξοδο
18:51 Παρμενίων 2025: Που και πότε θα ηχήσουν οι σειρήνες συναγερμού της πολιτικής άμυνας
18:33 Μπράβο ΑΕΚ, υποδέχτηκε τον μικρό ήρωα Μιχάηλ Πάνου ΒΙΝΤΕΟ
18:20 «Η συνολική στάση ζωής του, αποτελεί παρακαταθήκη για όλους και όλες»
18:11 Μετά τις φωτιές οι πλημμύρες! Σε Μαριδάκι, Τσούτσουρα και Βιάννο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ΒΙΝΤΕΟ
17:57 Γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης ΒΙΝΤΕΟ
17:50 Κίνα: Θανατική ποινή σε μέλη μαφιόζικης οικογένειας στη Μιανμάρ
17:41 Ο Νίκος Παππάς από γνωστό εστιατόριο του Κολωνακίου βρέθηκε σε Αστυνομικό Τμήμα!
17:31 Ηττα για τον Παναιγιάλειο στη Ζάκυνθο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ