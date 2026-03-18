Μετά τον Λαριτζανί, νέα αναφορά για πλήγμα κατά του υπουργού Πληροφοριών του Ιράν

Ισραηλινές και αντικαθεστωτικές ιρανικές πηγές μεταδίδουν ότι ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, Εσμαήλ Χατίμπ, βρέθηκε στο στόχαστρο επίθεσης, χωρίς να υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση για την κατάστασή του.

18 Μαρ. 2026 11:07
Pelop News

Μία ημέρα μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του Αλί Λαριτζανί, νέα δημοσιεύματα από ισραηλινές και ιρανικές αντικαθεστωτικές πηγές αναφέρουν ότι στο στόχαστρο μπήκε και ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, Εσμαήλ Χατίμπ, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Jerusalem Post, ο ισραηλινός στρατός επιχείρησε να πλήξει τον Χατίμπ το βράδυ της Τρίτης, με πηγή της εφημερίδας να εμφανίζεται αισιόδοξη ότι η επιχείρηση ήταν επιτυχής, χωρίς όμως να υπάρχει οριστική επιβεβαίωση. Την ίδια πληροφορία μετέδωσε και το Iran International, σημειώνοντας επίσης ότι δεν υπήρχαν άμεσα διαθέσιμα στοιχεία για την τύχη του Ιρανού αξιωματούχου.

Μέχρι αυτή την ώρα, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την Τεχεράνη για την κατάσταση του Χατίμπ, ενώ ούτε το Reuters έχει επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το συγκεκριμένο πλήγμα. Αυτό σημαίνει ότι η πληροφορία παραμένει σε εκκρεμότητα, παρά τη μεγάλη κινητικότητα που καταγράφεται γύρω από το όνομά του.

Η αναφορά για πιθανή επίθεση εναντίον του επικεφαλής των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών έρχεται σε μια ήδη εξαιρετικά φορτισμένη συγκυρία για το ιρανικό καθεστώς. Την Τρίτη, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του Αλί Λαριτζανί, ενός από τα ισχυρότερα πρόσωπα του ιρανικού συστήματος εξουσίας και κεντρικού παράγοντα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, η κηδεία του Λαριτζανί αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στην ημέρα στην Τεχεράνη, την ώρα που η ιρανική ηγεσία υπόσχεται αντίποινα και οι επιθέσεις συνεχίζονται. Στο ίδιο πλαίσιο, έχουν επίσης αναφερθεί απώλειες και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών, όπως του επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, Γολαμρεζά Σουλεϊμανί.

Αν επιβεβαιωθεί και το πλήγμα κατά του Χατίμπ, θα πρόκειται για ακόμη ένα σοβαρό χτύπημα στην κορυφή του κρατικού και ασφαλιστικού μηχανισμού του Ιράν, σε μια φάση όπου το Ισραήλ εμφανίζεται να εντείνει τη στρατηγική στοχευμένων επιθέσεων κατά προσώπων-κλειδιών. Προς το παρόν, πάντως, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και το μόνο βέβαιο είναι ότι η πίεση προς την ιρανική ηγεσία κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα.

