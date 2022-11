Meta: Ζούκερμπεργκ όπως Μασκ – Μαζικές απολύσεις ετοιμάζει ο όμιλος σύμφωνα με τη Wall Street Journal

Ο όμιλος Meta (Facebook, Instagram) αναμένεται να ανακοινώσει τις απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων του από την τρέχουσα εβδομάδα, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, καθώς αρκετές εταιρείες του τεχνολογικού τομέα διώχνουν μέρος του προσωπικού τους εν μέσω οικονομικής κρίσης.

Ενδέχεται να πρόκειται για το σχέδιο απολύσεων με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στον κλάδο, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, αφού η πανδημία οδήγησε σε αύξηση των εσόδων, αλλά και του προσωπικού, των επιχειρήσεων του τομέα.

Ο όμιλος Meta απασχολούσε κάπου 87.000 εργαζόμενους σε παγκόσμια κλίμακα την 30ή Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης παρουσίασης των απογοητευτικών αποτελεσμάτων χρήσης τριμήνου, ο επικεφαλής του ομίλου Μαρκ Ζούκερμπεργκ είπε πως το προσωπικό δεν θα αυξηθεί πριν από τα τέλη του 2023, αντίθετα αναμένεται να μειωθεί ελαφρά.

Κατά της πηγές της Τζέρναλ, το σχέδιο των απολύσεων αναμένεται να ανακοινωθεί την Τετάρτη· θα είναι το πρώτο στην ιστορία του γίγαντα των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και θα αφορά «πολλές χιλιάδες» εργαζόμενους.

Την περασμένη Πέμπτη, δυο εταιρείες της Κοιλάδας του Πυριτίου, η Stripe και η Lyft, ανακοίνωσαν πως θα προχωρήσουν σε απολύσεις ευρείας κλίμακας, ενώ ο κολοσσός των λιανικών απολύσεων Amazon πάγωσε τις προσλήψεις, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η εταιρεία Twitter, που μόλις εξαγοράστηκε από τον Ίλον Μασκ, θα απολύσει περίπου τους μισούς από τους 7.500 εργαζομένους της.

