Μεταδίδεται διαδικτυακά το παιχνίδι του Απόλλωνα με τον Κρόνο!

Για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της National League 1

04 Οκτ. 2025 14:54
Pelop News

Με τον Κρόνο εκτός έδρας θα παίξει σήμερα στις 17.00 ο Απόλλων στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της National League 1.

Μάλιστα όπως γνωστοποιήθηκε το παιχνίδι θα μεταδοθεί διαδικτυακά και συγκεκριμένα στη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=RIIZWeqR_14

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών ο Κρόνος θα είναι ο βασικός αντίπαλος του Απόλλωνα στην προσπάθεια που θα κάνει για την κατάκτηση του τίτλου και της απευθείας ανόδου στην Elite League.
