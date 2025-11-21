Μεταφέρονται στην Ιταλία για μεταμόσχευση το ζευγάρι από την Έδεσσα – Σε κρίσιμη κατάσταση και χωρίς μόσχευμα ακόμη

Στην Ιταλία αναμένεται να μεταφερθούν μέσα στην ημέρα οι δύο ασθενείς από την Έδεσσα που υπέστησαν βαριά δηλητηρίαση από άγρια μανιτάρια και νοσηλεύονται στο ΑΧΕΠΑ. Το ζευγάρι, ένας άνδρας 65 ετών και μια γυναίκα 55 ετών, έχει διαγνωστεί με οξεία ηπατική ανεπάρκεια και χρειάζεται άμεση μεταμόσχευση ήπατος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων, έχουν βρεθεί δύο διαθέσιμες θέσεις σε μεταμοσχευτικά κέντρα της Ιταλίας, ώστε οι ασθενείς να μεταφερθούν χωριστά, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει εξασφαλιστεί μόσχευμα, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο κρίσιμη.

Οι δύο τους είχαν αρχικά νοσηλευτεί στο νοσοκομείο της Έδεσσας, όπου παρέμειναν για δύο ημέρες μετά την κατανάλωση μανιταριών που μάζεψαν μόνοι τους σε περιοχή της πόλης. Παρότι αρχικά κυκλοφόρησε πως τα είχαν προμηθευτεί από εκδήλωση συλλογής μανιταριών, η πληροφορία διαψεύδεται.

Με την επιδείνωση της υγείας τους, μεταφέρθηκαν επειγόντως στη Θεσσαλονίκη και στο ΑΧΕΠΑ, όπου οι θεράποντες γιατροί διαπίστωσαν ότι χρειάζονται άμεσα μεταμόσχευση. Οι διαδικασίες κινητοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την Ιταλία να αποτελεί τον πιο άμεσο διαθέσιμο προορισμό.

Οι προσπάθειες πλέον επικεντρώνονται στην εύρεση κατάλληλων μοσχευμάτων, καθώς κάθε ώρα είναι κρίσιμη.

