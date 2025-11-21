Μεταφέρονται στην Ιταλία για μεταμόσχευση το ζευγάρι από την Έδεσσα – Σε κρίσιμη κατάσταση και χωρίς μόσχευμα ακόμη

Το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από άγρια μανιτάρια στην Έδεσσα μεταφέρεται εντός της ημέρας σε δύο διαφορετικά μεταμοσχευτικά κέντρα της Ιταλίας, καθώς η κατάστασή τους έχει επιδεινωθεί. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί διαθέσιμο μόσχευμα ήπατος.

Μεταφέρονται στην Ιταλία για μεταμόσχευση το ζευγάρι από την Έδεσσα - Σε κρίσιμη κατάσταση και χωρίς μόσχευμα ακόμη
21 Νοέ. 2025 14:25
Pelop News

Στην Ιταλία αναμένεται να μεταφερθούν μέσα στην ημέρα οι δύο ασθενείς από την Έδεσσα που υπέστησαν βαριά δηλητηρίαση από άγρια μανιτάρια και νοσηλεύονται στο ΑΧΕΠΑ. Το ζευγάρι, ένας άνδρας 65 ετών και μια γυναίκα 55 ετών, έχει διαγνωστεί με οξεία ηπατική ανεπάρκεια και χρειάζεται άμεση μεταμόσχευση ήπατος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων, έχουν βρεθεί δύο διαθέσιμες θέσεις σε μεταμοσχευτικά κέντρα της Ιταλίας, ώστε οι ασθενείς να μεταφερθούν χωριστά, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει εξασφαλιστεί μόσχευμα, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο κρίσιμη.

Οι δύο τους είχαν αρχικά νοσηλευτεί στο νοσοκομείο της Έδεσσας, όπου παρέμειναν για δύο ημέρες μετά την κατανάλωση μανιταριών που μάζεψαν μόνοι τους σε περιοχή της πόλης. Παρότι αρχικά κυκλοφόρησε πως τα είχαν προμηθευτεί από εκδήλωση συλλογής μανιταριών, η πληροφορία διαψεύδεται.

Με την επιδείνωση της υγείας τους, μεταφέρθηκαν επειγόντως στη Θεσσαλονίκη και στο ΑΧΕΠΑ, όπου οι θεράποντες γιατροί διαπίστωσαν ότι χρειάζονται άμεσα μεταμόσχευση. Οι διαδικασίες κινητοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την Ιταλία να αποτελεί τον πιο άμεσο διαθέσιμο προορισμό.

Οι προσπάθειες πλέον επικεντρώνονται στην εύρεση κατάλληλων μοσχευμάτων, καθώς κάθε ώρα είναι κρίσιμη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:07 Ο Γ. Λαγός και επίσημα στο τεχνικό επιτελείο της Παναχαϊκής
15:59 Ζελένσκι: «Εργαζόμαστε πάνω στο σχέδιο των ΗΠΑ», ποιες χώρες δήλωσαν στήριξη
15:52 Δείτε ποιους πατρινούς παίκτες κάλεσε ο Σπανούλης στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας
15:44 Η 6η ΥΠΕ παρέδωσε φαρμακευτικό υλικό στην μονάδα δασικών επιχειρήσεων
15:38 Πάτρα: Εκδήλωση για την Ολυμπιακή φλόγα από τον «Κωστή Παλαμά» και το Λύκειο Ελληνίδων Πατρών
15:32 Νέος Κόσμος: Προφυλακίστηκε ο 29χρόνος άνδρας
15:27 Rollers Party & Βράβευση Κορυφαίων Αθλητών 2024 από τον Πατραϊκό Όμιλο Τροχοπεδίλων
15:20 «Χρώμα» Χριστουγέννων στην Πάτρα ΦΩΤΟ
15:11 Στίβος: Πανστρατιά για την Αναστασία, αγώνες για καλό σκοπό!
15:02 Συλλαλητήριο αγροτοκτηνοτρόφων στην Πάτρα: Στήριξη από το Εργατικό Κέντρο ενόψει της κινητοποίησης του Σαββάτου
15:01 Παρεμβάσεις σε ιστορικά κτίρια και συνοικίες: Ο Δήμος Πατρέων παρουσιάζει το νέο αποτύπωμα αναπλάσεων
15:00 «Αερομαχίες» μεταξύ Αραξου – Καλαμάτας: Δύο επιχειρηματικοί όμιλοι και δύο αεροδρόμια αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη
14:50 Χανιά: Εντοπίστηκε ακόμη μία σορός – Το 8ο θύμα του ναυαγίου ανοιχτά της Γαύδου
14:45 Ασφυκτικό τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι: «Υπογράφεις μέχρι 27/11 ή μένεις μόνος»
14:41 Νέες καταγγελίες για υποστελέχωση και ελλείψεις στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Πειραιά μετά τον τραγικό θάνατο της 13χρονης
14:37 Πελετίδης προς Υπουργείο Υποδομών: Άμεση λύση για τον κόμβο Κ3 Συχαινών και την επικίνδυνη οδό Μειλίχου
14:34 Ψηφιακός μετασχηματισμός: Τι αποκαλύπτει η νέα έρευνα της MARC για τις ανάγκες και τα κενά των ελληνικών επιχειρήσεων
14:25 Μεταφέρονται στην Ιταλία για μεταμόσχευση το ζευγάρι από την Έδεσσα – Σε κρίσιμη κατάσταση και χωρίς μόσχευμα ακόμη
14:19 Το νέο στρατιωτικό τοπίο: Τι αλλάζει σε θητεία, ιεραρχία και μισθολόγιο με το νομοσχέδιο «Χάρτης Μετάβασης στη Νέα Εποχή»
14:14 «Πλέσσας για Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων: Μήνυμα ειρήνης και ξεκάθαρη αντίθεση στους πολέμους»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ