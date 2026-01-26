Meteo: 43.000 κεραυνοί την Δευτέρα – Το Καλέντζι στις περιοχές με την περισσότερη βροχή

Χιλιάδες κεραυνοί και μεγάλος αριθμός από καταιγίδες καταγράφηκαν κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Meteo: 43.000 κεραυνοί την Δευτέρα – Το Καλέντζι στις περιοχές με την περισσότερη βροχή
26 Ιαν. 2026 19:16
Pelop News

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Δευτέρα (26/01/2026) σε αρκετές περιοχές της χώρας ενώ έπεσαν πάνω από 43.000 κεραυνοί.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το meteo χιλιάδες κεραυνοί και μεγάλος αριθμός από καταιγίδες καταγράφηκαν κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του 24ωρου έως τις 17:30 ώρα Ελλάδας καταγράφηκαν συνολικά 43.295 ηλεκτρικές εκκενώσεις, εκ των οποίων οι 5.644 πάνω από την ξηρά και οι 37.651 πάνω από τη θάλασσα.

Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών, το οποίο συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Στον χάρτη της Εικόνας 1 παρουσιάζονται οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που καταγράφηκαν από το όργανο LI έως τις 17:30 της Δευτέρας 26/01

Meteo: 43.000 κεραυνοί την Δευτέρα – Το Καλέντζι στις περιοχές με την περισσότερη βροχή

Σε ότι αφορά τα αθροιστικά ύψη υετού, και σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αυτά ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά στην Ανατολική Μακεδονία (Βώλακας Νευροκοπίου – 154 χιλιοστά) και στην Πελοπόννησο (Σπάρτη – 114 χιλιοστά).

Meteo: 43.000 κεραυνοί την Δευτέρα – Το Καλέντζι στις περιοχές με την περισσότερη βροχή

Στον χάρτη της Εικόνας 2 παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 17:40 της Δευτέρας 26/01.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:16 Tραγικό περιστατικό στην Πάτρα: 59χρονη γυναίκα κατέληξε ξαφνικά
21:08 Ολυμπιακός: Χωρίς τον Γιάρεμτσουκ στο Άμστερνταμ για το παιχνίδι με τον Άγιαξ
21:00 Επιμένουν στα ψεύδη των Τεμπών…
20:52 Πάτρα: Αύριο το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Νίκο και τη 17χρονη Αγγελική που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην Παραλία
20:44 Ο Γιάννης Πανουτσόπουλος στην «Π»: Συνάντηση με τον καλό εαυτό
20:36 Στους κορυφαίους 5 σκόρερ της Ευρώπης ο Βαγγέλης Παυλίδης
20:28 Πάτρα: Τα άσπρα σημάδια στο Ρωμαϊκό Ωδείο και οι «αρχαιολόγοι» του… facebook!
20:24 Αντίστροφη μέτρηση για τον 5ο αγώνα Koumaria Trail Series
20:20 Mercosur και Ελλάδα: Το πραγματικό διακύβευμα είναι η επιβίωση του πρωτογενούς τομέα και η διατροφική ασφάλεια της χώρας
20:12 ΕΕ: «Πράσινο φως» για την οριστική απαγόρευση ρωσικού αερίου έως το 2027
20:04 Αίγιο: Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 205ης Επετείου της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας
20:04 Α’ Κατηγορία: Τα μοιράστηκαν όλα Αχαιός και Πανμοβριακός
19:56 ΗΠΑ: Επτά νεκροί και ένας τραυματίας από τη συντριβή ιδιωτικού τζετ στο Μέιν
19:49 Κεραυνός Αγ. Βασιλείου: «Απαιτούμε άμεση ανάκληση του νέου ορισμού»
19:48 Πάτρα: Ολοκλήρωση των τελετών ορκωμοσίας αποφοίτων Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης του ΕΑΠ
19:40 Τραγωδία στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»: Τα 2 σενάρια της Πυροσβεστικής για τη φονική πυρκαγιά
19:32 Τα «τσιμπολογήματα» της Αθηνάς Κακούρη: Και πάλι ο Καποδίστριας
19:24 Σουηδία: Φυλάκιση από τα 13 προωθεί η κυβέρνηση – Έντονες αντιδράσεις
19:16 Meteo: 43.000 κεραυνοί την Δευτέρα – Το Καλέντζι στις περιοχές με την περισσότερη βροχή
19:08 Αγρίνιο: Νεκρός ο 40χρονος Χριστόφορος Τσιρώνης μετά από τροχαίο – Δωρίζει ζωή με τα όργανά του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ