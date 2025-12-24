Meteo: Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και την Αττική, 78 χιλιοστά νερού στη Δάφνη!

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, τις τελευταίες δύο ώρες το Κέντρο Επιχειρήσεων δέχτηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις, κυρίως για τα νότια προάστια του λεκανοπεδίου

24 Δεκ. 2025 20:17
Παραμονή των Χριστουγέννων σήμερα (24/12/2025) βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, αλλά και στην Αττική όπου, σύμφωνα με το Meteo, σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Αττική, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του Χάρτη 1, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 17:20 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Δάφνη Αττικής με 78 mm.

Ακολουθούν, ο Άλιμος με 77mm και ο Βύρωνας Αττικής με 75.4, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, πλησίασαν τα 60mm (58.8 mm).

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, με εξαίρεση τα νότια τμήματα της Αττικής, στην υπόλοιπη Αττική σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη. Ειδικότερα στο Γκάζι καταγράφηκαν 59mm βροχής.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, με εξαίρεση τα νότια τμήματα της Αττικής, στην υπόλοιπη Αττική σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται στον Χάρτη 2.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, τις τελευταίες δύο ώρες το Κέντρο Επιχειρήσεων δέχτηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις, κυρίως για τα νότια προάστια του λεκανοπεδίου. Οι περισσότερες από αυτές, αφορούσαν αντλήσεις υδάτων.

