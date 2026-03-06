Μεθυσμένος οδηγός έτρεχε με 151 χλμ., ήταν , χωρίς δίπλωμα και απείλησε αστυνομικούς!

Στα Καλύβια που συνελήφθη το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 80 χλμ.

Μεθυσμένος οδηγός έτρεχε με 151 χλμ., ήταν , χωρίς δίπλωμα και απείλησε αστυνομικούς!
06 Μαρ. 2026 20:12
Pelop News

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (06/03/2026) στα Καλύβια καθώς συνελήφθη ένας οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 151 χλμ, μεθυσμένος και χωρίς να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης.

«Μπάζα» πάνω από 14,5 εκατομμύρια ευρώ τα παράνομα κέρδη εγκληματικής οργάνωσης, που εξαπατούσε κόσμο με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας καταγράφηκε από ραντάρ να κινείται με ταχύτητα 151 χλμ/ώρα στη Λεωφόρο Λαυρίου, στα Καλύβια όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 80 χλμ/ώρα, ξεπερνώντας το κατά 71 χλμ/ώρα.

Κατά τον έλεγχο με αλκοολόμετρο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη 0,63 mg/l.

Παράλληλα, κατά την ακινητοποίησή του φέρεται να απείλησε και να εξύβρισε τους αστυνομικούς.

Από τον έλεγχο προέκυψε επίσης ότι δεν διέθετε ισχύουσα άδεια οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, απειλή και εξύβριση, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:22 Τα «δελφίνια» του ΝΟΠ για τους εαρινούς αγώνες κολύμβησης
20:12 Μεθυσμένος οδηγός έτρεχε με 151 χλμ., ήταν , χωρίς δίπλωμα και απείλησε αστυνομικούς!
20:02 «Μπάζα» πάνω από 14,5 εκατομμύρια ευρώ τα παράνομα κέρδη εγκληματικής οργάνωσης, που εξαπατούσε κόσμο με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα
19:51 Επιστροφή στην πατρίδα για 87 Έλληνες από το Ομάν, ανάμεσά τους και ένα μωρό!
19:41 ΔΥΠΑ: Από 10 Μαρτίου οι αιτήσεις για πρόγραμμα κατάρτισης με επίδομα έως 750 ευρώ
19:31 Χωρίς Λεσόρ ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι
19:21 Η τιμή του πετρελαίου «καλπάζει» μετά τις δηλώσεις Τραμπ για μάχη «μέχρι τέλους» στο Ιράν
19:13 Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η Ελλάδα στον σωστό άξονα!
19:09 Ο Απόλλων κόντρα σε προβλήματα έκανε τη δουλειά με τη Σαρωνίδα
19:00 Το εσωτερικό δράμα του Λιβάνου
18:50 ΓΑΔΑ: Συνελήφθη ο άνδρας που απειλούσε ότι έχει εκρηκτικά έξω
18:41 Στην Κόρινθο κυριολεκτικά άνοιξε η γη! ΒΙΝΤΕΟ
18:40 Άνδρας στη ΓΑΔΑ απειλεί ότι έχει πάνω του εκρηκτικά!
18:30 Η βία έχει φωλιάσει στο σχολικό περιβάλλον και τα παιδιά τη θεωρούν φυσιολογική
18:20 «Είναι ντροπιαστικό για όλους μας, άφησα τα συναισθήματα να με κυριεύσουν», η συγγνώμη του Τζέιμς για το «χοντρό» επεισόδιο με τον Οκόμπο
18:10 Φόβος και τρόμος για το συνεργείο του MEGA, βόμβα έσκασε δίπλα του!
18:08 Επετειακό ντοκιμαντέρ για την Έξοδο του Μεσολογγίου, 200 χρόνια μετά
18:00 Πάτρα: Ψηφιακές υπηρεσίες και εκτεταμένη ανακαίνιση αλλάζουν την εικόνα της ιστορικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης
17:55 Ο Απόλλων μπροστά στο ημίχρονο με τη Σαρωνίδα, δυσκολεύεται αρκετά
17:50 «Όπως λέμε όχι στον πόλεμο στο Ιράν, έτσι στέλνουμε βοήθεια στην Κύπρο που είναι θύμα του», αποκαλυπτικός ο Ισπανός πρωθυπουργός
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ