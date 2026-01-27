Μεθυσμένος στρατιωτικός προκάλεσε επεισόδιο σε έλεγχο στη Χίο – Φθορές σε περιπολικό και συλλήψεις

Στη σύλληψη στρατιωτικού για επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων και πρόκληση φθορών προχώρησαν αστυνομικοί το απόγευμα της Δευτέρας στη Χίο, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Αστυνομίας, ο στρατιωτικός φέρεται να αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των αστυνομικών, να προκάλεσε φθορές σε περιπολικό όχημα και να αντιστάθηκε κατά τη διαδικασία της σύλληψής του.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε Ι.Χ. επιβατικό όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ, γεγονός που οδήγησε στη σχηματοποίηση δικογραφίας για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και πρόκληση φθορών.

Παράλληλα, σε βάρος της συνοδηγού του σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για το αδίκημα της εξύβρισης, καθώς φέρεται να δυσχέρανε το έργο των αστυνομικών κατά τον έλεγχο.

Το προανακριτικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Χίου.

