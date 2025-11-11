Μετρό Αθήνας: Κλείνουν νωρίτερα τρεις σταθμοί της Γραμμής 2, νέα δρομολόγια και λεωφορειακή γραμμή

Από σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό της Αθήνας, στο πλαίσιο των έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι αλλαγές θα διαρκέσουν έως και τις 12 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑ.ΣΥ., οι σταθμοί Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη θα κλείνουν στις 21:40 κάθε βράδυ, από Κυριακή έως Πέμπτη, για να εκτελεστούν οι τεχνικές εργασίες στο υπόγειο τμήμα της γραμμής.

Κατά το διάστημα των έργων, οι επιβάτες του τμήματος Άγιος Δημήτριος – Συγγρού ΦΙΞ θα εξυπηρετούνται από κυκλική λεωφορειακή γραμμή του ΟΑΣΑ με την ονομασία Χ13 «ΦΙΞ – Αγ. Δημήτριος», η οποία θα πραγματοποιεί στάσεις στους σταθμούς που παραμένουν κλειστοί. Η αφετηρία και το τέρμα της γραμμής βρίσκονται δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στον χώρο του σταθμού «Συγγρού ΦΙΞ».

Το έργο

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο επιδομής στην ιστορία του Μετρό της Αθήνας, με προϋπολογισμό 7,3 εκατ. ευρώ και στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας και αξιοπιστίας του δικτύου.

Η αντικατάσταση 32 χιλιομέτρων σιδηροτροχιών καλύπτει τις γραμμές 2 και 3 (ΣΕΠΟΛΙΑ–ΔΑΦΝΗ και ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ–ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ) και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται νυχτερινές ώρες, ώστε να περιοριστεί η όχληση για το επιβατικό κοινό.

Μαζί με τις εργασίες στις σιδηροτροχιές, υλοποιείται και η εγκατάσταση δικτύου 5G, στοχεύοντας σε ταχύτερη ολοκλήρωση των έργων και αναβάθμιση των υποδομών επικοινωνίας.

Δρομολόγια και τελευταίες αναχωρήσεις

Κατά τη διάρκεια των έργων, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 θα διεξάγεται στα τμήματα «Ανθούπολη – Συγγρού ΦΙΞ» και «Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος».

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρούν:

Από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40

Από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44

Από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51

Από Άγιο Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45

Από Άγιο Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50

Από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47

Από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



