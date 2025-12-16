Μετρό: Εκτός λειτουργίας το τμήμα Χολαργός – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο στη Γραμμή 3
Η ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ για τη λειτουργία της γραμμής 3 του Μετρό.
Σύμφων μα ενημέρωση της ΣΤΑΣΗ, Η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο- Εθνική Αμυνα, λόγω τεχνικού προβλήματος στη σηματοδότηση.
Εκτός λειτουργίας είναι το τμήμα Χολαργός- Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο.
