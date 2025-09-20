Μετρό: Μια πλαστική σακούλα στον κινητήρα ακινητοποίησε συρμό στο Μοναστηράκι

Από τον τεχνικό έλεγχο που έγινε δεν προέκυψε τεχνική βλάβη

20 Σεπ. 2025 21:41
Το περιστατικό έγινε σήμερα (20/9/2025) το απόγευμα. Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ στις 17.33 αποσύρθηκε στον σταθμό της Γραμμής 1 του Μετρό Μοναστηράκι, συρμός με κατεύθυνση προς Πειραιά λόγω έντονης μυρωδιάς.

Σύμφωνα πάντα με την ΣΤΑΣΥ, τους επιβάτες παρέλαβε ο επόμενος συρμός του Μετρό, ενώ ο συρμός αποσύρθηκε για έλεγχο στο αμαξοστάσιο.

Από τον τεχνικό έλεγχο που έγινε στον συρμό, δεν προέκυψε τεχνική βλάβη.

«Εντοπίστηκε προσκολλημένη στον κινητήρα, στο κάτω μέρος του συρμού, πλαστική σακούλα, που πιθανότατα εγκλωβίστηκε στο σημείο κατά την κίνηση του συρμού στο επίγειο τμήμα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων».
