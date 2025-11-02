Μεξικό: 23 νεκροί από πυρκαγιά σε κατάστημα – Ανάμεσά τους και παιδιά

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ανήλικοι, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 11 τραυματίστηκαν το Σάββατο σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατάστημα αλυσίδας στη βόρεια πόλη Ερμοσίγιο του Μεξικού, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πολιτείας Σονόρα, Αλφόνσο Ντουράσο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε κατάστημα της αλυσίδας Waldo’s στην πρωτεύουσα της πολιτείας Σονόρα. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο κυβερνήτης Ντουράσο ανακοίνωσε ότι «μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για 23 νεκρούς και 11 τραυματίες που νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία της πόλης. Δυστυχώς, ανάμεσα στα θύματα υπάρχουν και ανήλικοι». Όπως πρόσθεσε, η τραγωδία «προκάλεσε βαθιά θλίψη σε όλους τους κατοίκους της Σονόρα».

Το τοπικό ραδιόφωνο Uniradio Sonora, επικαλούμενο τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού του Μεξικού, Κάρλος Φρεάνερ, μετέδωσε ότι μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται 12 γυναίκες, πέντε άνδρες, τέσσερα αγόρια και δύο κορίτσια.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της μέσω ανάρτησης, δηλώνοντας: «Στέλνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους αγαπημένους των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά». Όπως ανέφερε, έδωσε εντολή στην υπουργό Εσωτερικών, Ρόζα Ισέλα Ροντρίγκεζ, να αποστείλει ομάδα υποστήριξης για τη βοήθεια των οικογενειών και των τραυματιών.

Η Γραμματεία Δημόσιας Ασφάλειας της Σονόρα ανακοίνωσε στην πλατφόρμα Χ ότι η πυρκαγιά δεν οφείλεται σε εμπρησμό ή άλλη εσκεμμένη ενέργεια, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τα αίτια.

