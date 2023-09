Μεξικό: Εκατοντάδες μετανάστες πάνω σε βαγόνια με προορισμό τις ΗΠΑ – ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζεται το κύμα μεταναστών από το Μεξικό προς τις ΗΠΑ με εκατοντάδες άτομα να βρίσκονται πάνω στα βαγόνια ενός τρένου.

Στα πλάνα του Fox News φαίνεται το τρένο FerroMex να περνάει από την πόλη Zacatecas στο κέντρο του Μεξικό, να κατευθείνεται βόρεια σε ένα ταξίδι 750 μιλίων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές της κατάστασης. Σε κάθε βαγόνι βρίσκονται μέσα άνθρωποι που ζητωκραυγάζουν, χειροκροτούν και πανηγυρίζουν.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral αφού αναρτήθηκε στο Twitter από τον Γκριφ Τζένκινς του Fox News, ο οποίος έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ότι οι μετανάστες «προφανώς δεν είδαν το μήνυμα, το οποίο γράφει «μην έρθετε».

**NEW VIDEO**

FOX News sources capture a FerroMex train bursting with migrants out of Zacatecas heading to our southern border right now… cheering and clearly not heeding the message: “do not come”@FoxNews pic.twitter.com/YflMwXrWqu

— Griff Jenkins (@GriffJenkins) September 17, 2023