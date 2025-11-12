Μία 17χρονη με συνεργό τραυμάτισαν και λήστεψαν οδηγό ταξί

Σύμφωνα με την αστυνομία, προσποιούμενοι τους πελάτες, οι δράστες επιβιβάστηκαν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης

12 Νοέ. 2025 10:10
Pelop News

Στη Θεσσαλονίκη μία κούρσα με 17χρονη, έφερε τον τρόμο σε έναν οδηγό ταξί, καθώς δεν του περνούσε από το μυαλό ότι θα πέσει θύμα ληστείας.

Φοιτητής έχασε τη ζωή του από πτώση από πεζογέφυρα στη λεωφόρο Συγγρού

Η 17χρονη, μαζί με τον συνεργό της, μπήκαν στο όχημα και όταν έφτασαν στον προορισμό τους από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, επιτέθηκαν στον οδηγό του ταξί και τον έκλεψαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, προσποιούμενοι τους πελάτες, οι δράστες επιβιβάστηκαν στο ταξί από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ζητώντας από τον οδηγό να τους μεταφέρει στη Νέα Μαγνησία.

Όταν έφτασαν στον προορισμό τους, επιτέθηκαν στον 57χρονο τραυματίζοντάς τον ελαφρά, ενώ του απέσπασαν 200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και το κλειδί του αυτοκινήτου.

Η 17χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης που κινητοποιήθηκαν μετά την καταγγελία του αυτοκινητιστή και οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
