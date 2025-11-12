Φοιτητής έχασε τη ζωή του από πτώση από πεζογέφυρα στη λεωφόρο Συγγρού

Στη Λάρισα θλίψη στην κοινωνία και βαρύ πένθος στην οικογένειά του έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός 26χρονου φοιτητή, ο οποίος βρέθηκε νεκρός ύστερα από πτώση από πεζογέφυρα στη λεωφόρο Συγγρού, στην Αθήνα, λίγες ημέρες προτού ορκιστεί για να πάρει το πτυχίο του.

Φωτιά σε ΙΧ και εντοπισμός χειροβομβίδας στη Νίκαια, σε ποιον ανήκει το όχημα

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του 26χρονου, ενώ έχει ζητηθεί και η συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες της περιοχής.

Ο 26χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



